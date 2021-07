Xosé Lluis García Arias, catedrático jubilado de la Universidad de Oviedo, ha puesto broche de oro a una obra titánica: el sexto tomo del Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana (DELLA), cuya primera entrega apareció en 2017, fruto de una cooperación institucional de la Universidad y de la Academia de la Llingua”. El pasado jueves se presentó la obra completa, a la que este mismo año se adjuntará un suplemento de índices y bibliografía.

Apunta el autor a LA NUEVA ESPAÑA que “las lenguas románicas más extendidas en los estados europeos tienen obras generales de tipo histórico y etimológico. Algunas de menor extensión, entre las que se encuentra la asturiana, pueden disponer de esta utilísima herramienta de trabajo comparativo y de gran alcance científico. Un ejemplo ilustra de su importancia y es que, como ha explicado recientemente la profesora Ana Cano, en el gran diccionario románico que se está elaborando (DÉRom) a nivel europeo, la referencia a la lengua asturiana asturiana es preceptiva gracias a contar con una obra de carácter histórico y etimológico como el DELLA”.

Para él es “una gran satisfacción profesional concluir de este modo mi carrera universitaria y poder colaborar a que la lengua de Asturias tenga peso propio en el conjunto cultural europeo. En alguna medida me resarce emotivamente de una serie de... digamos... incomprensiones. Con todo se trata de una obra que seguiré completando y corrigiendo en lo que juzgue conveniente, aconsejable y posible”.

“La recepción de la lengua en el mundo científico es una realidad”, advierte, “sería incomprensible que la propia tierra que la vio nacer y le dio vida no sepa responder a las posibilidades históricas que tenemos delante”.

Xosé Antón González Riaño, presidente de la Academia de la Llingua, considera que estamos ante “la obra científica fundamental de la filología asturiana. La obra más emblemática y que da prestigio a una lengua es el Diccionario Etimológico. Muchas lenguas no lo tienen porque no hay una figura relevante para abordar el trabajo de una vida, como es el caso de García Arias. Estos seis tomos son un trabajo de corrección y reedición desde 2017, pero es una síntesis de toda una vida de 40 años de dedicación. Pone a la llingua en el contexto científico de la filología románica europea. Es un trabajo muy importante del que me siento muy orgulloso”.