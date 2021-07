Un flechazo de cine para el gijonés Ruiz de Lara

La acción comienza con un primer plano de una figura de un esbelto San Valentín, para pasar inmediatamente a centrarse en una modelo que descansa sobre un diván rojo. Y comienza el baile. Tras la cámara está el gijonés, Imanol Ruiz de Lara, un director de cine publicitario que está arrasando en los festivales internacionales gracias a su último corto: “Haunted Love”. Un vídeo dentro de lo que se conoce como el género de “fashion films” (películas de moda), usadas por las marcas de ropa para promocionar sus productos. Este trabajo le ha valido a Ruiz de Lara para ser nominado en seis categorías del festival “La Jolla International Fashion Film Festival”. De reconocido prestigio. Algo así como los Oscar de los vídeos de moda.

El vídeo en cuestión se titula “Haunted Love”, algo así como amor embrujado. Y las categorías a las que ha sido nominado son las de mejor director y mejor concepto creativo para el propio Imanol Ruiz de Lara, mejor baile para Iker Karrera y Weronika Kaminska, mejor cinematografía para Rafael Reparaz, mejor director artístico para Edu Parrilla y, por último, mejor reparto.

El artista Gijonés, de 41 años, se crio en “la calle Cabrales toda la vida” según él mismo revela. Recibió la noticia de las nominaciones con una gran “felicidad” por todo el equipo que había participado en el rodaje ¿La clave del éxito? “Siempre trato de rodearme de talento, es un trabajo meticuloso desde la dirección de casting hasta los directores de fotografía, siempre buscamos encontrar la mejor atmósfera”, reconoce.

Ruiz de Lara revela que siempre tuvo una conexión especial con el cine. Ese vínculo fue, reconoce, “el que me llevo a coger un bus con dirección a Madrid”. En la capital española estudió Periodismo, para luego especializarse en el mundo audiovisual. “Detrás de las cámaras es donde me siento más cómodo”, revela. Tras acabar la carrera, viajó a Cuba donde continuó sus estudios en la escuela de cine San Antonio. Posteriormente, volvió a la capital española, para estudiar en el Instituto de cine de Madrid. Su primer trabajo fue como montador de vídeos para una productora “dónde aprendí muchísimo, fue una buena escuela para ser posteriormente director” recuerda Ruiz, “fue el mundo del cine publicitario el que me encontró a mí, siempre he ido trabajando viendo cada oportunidad como un reto”.

Procede de familia de artistas y reconoce que “haber crecido en un entorno creativo me impulsó a seguir este camino”.

El vídeo por el que acaba de recibir estas seis nominaciones fue un encargo de la revista Vogue España para la edición de San Valentín. Usa “la danza como recurso estético y artístico”, señala. Para lograrlo trabajó con el coreógrafo Iker Carrea.

Como futuros proyectos y sueños que aún le quedan por cumplir destaca: “Quiero enfocarme en el género de ficción y aventurarme a dirigir largometrajes”. Ya tiene entre manos dos cortometrajes. Siempre detrás de la cámara.