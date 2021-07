Han sido muchos los enfrentamientos que ha tenido Gianmarco con Olga Moreno durante su participación en 'Supervivientes 2021' y parece que el italiano tiene muy mal perder, por eso ahora carga contra ella y toda su familia. De hecho, tanto el exconcursante como su hermano han decidido contestar a Rocío Flores después de que esta dijese que no sabía perder y acusarle de no haber felicitado a la pareja de su padre por su victoria.

Gianmarco responde con una sonrisa a los ataques de Rocío Flores. La hija de Antonio David Flores, acusa al italiano de no saber perder, sin embargo, evita los micrófonos: "Es que me tengo que ir, perdóname, la próxima vez". Ni confirma ni desmiente si le ha dado la enhorabuena a Olga: "Lo siento mucho, no tengo tiempo, perdona".

Luca, hermano de Gianmarco, también ha querido enviarle unas palabras a Rocío Flores. Asegura que su hermano sí felicitó a Olga por su victoria: "No, sí lo ha hecho. No sé por qué Rocío dice eso. Quizás tenga algunos problemas con nosotros, pero no pasa nada. Enhorabuena, pero Gianmarco se lo merecía".

Muy orgulloso de su hermano, asegura que la final ha estado reñida porque todos han sido grandes supervivientes: "Se lo merecían todos los que llegaron a la final. Para el pueblo su ganador es Gianmarco". Desmiente que Gianmarco no sepa perder: "No, no es así. Gianmarco siempre la sonrisa en la cara, feliz con lo que ha hecho y toda España lo es y eso es lo importante".