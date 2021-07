Un total de 54 sociedades científicas de Cataluña, que reúnen a unos 26.000 profesionales, han hecho un comunicado para transmitir su "inquietud por la aceleración de la quinta ola del covid-19" debido a la variante delta y por cómo esta está afectando a los centros de atención primaria (CAP) y hospitales.

El comunicado, dirigido "sobre todo a la gente joven y a las personas no vacunadas", ha sido leído este miércoles en rueda de prensa por el Jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar (Barcelona), Juan Pablo Horcajada, quien ha sido claro al respecto: "Esta epidemia ha cambiado, ya no es como la de Wuhan [primera ola]. Afecta a jóvenes, y pueden estar años tocados. No queremos ser alarmistas, pero más de la mitad de los ingresados son menores de 50 años. En el Mar hay un chico de 17 años ingresado", ha dicho Horcajada, que también es el presidente de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica. Gente joven a las que todavía no ha llegado la vacuna y personas que la han rechazado son quienes más están ingresando.

El comunicado de estas sociedades alerta de que "está subiendo de nuevo la mortalidad" por covid-19, lo que está afectando "a otros enfermos" con otras patologías que no están siendo atendidos como deberían. "Transmitimos nuestra alerta porque, aunque nosotros somos partidarios de aumentar las restricciones, queremos llamar a la responsabilidad personal. Una sociedad madura no necesita obligaciones o prohibiciones para entender las cosas. La infección se está volviendo a expandir a la gente mayor. Esta es una gran llamada para parar esta quinta ola entre todos", ha leído el infectólogo.

Junto a Horcajada, la secretaria de Salut Pública de Catalunya, Carmen Cabezas, ha destacado que, entre los ingresados en hospitales por covid-19 desde el 1 de julio, el 63,5% no estaba vacunado, un 10% tenía solo una dosis y el 26%, la pauta completa. Lo mismo en las ucis: un 73% de los que entraron en estas unidades este mes no estaba vacunado, un 12% tenía una dosis y un 15%, la pauta completa. "Y la mayoría de los ingresados sin vacunar están en edades en que se oferta la vacunación", ha subrayado Cabezas.

Las ucis "seguirán creciendo"

La médica de familia también ha explicado que, si bien la mortalidad por covid-19 en esta ola está creciendo, esta sigue siendo más baja que en otras oleadas. En esta ola hay una media de seis muertes diarias por coronavirus (aunque ayer se alcanzó la preocupante cifra de 58), mientras que en la cuarta ola la media era de 12 muertes diarias; en la tercera, 48; en la segunda, 45; y en la primera, 191. "Hemos empezado a doblegar la curva pandémica, así que esperamos estar cada día mejor", ha dicho Cabezas, quien ha pronosticado que los ingresos en ucis seguirán creciendo "esta semana y la que viene", pero después "tocaría bajar".

Este miércoles en Catalunya hay 2.243 personas con covid en los hospitales, de los cuales 549 están en ucis. El 'conseller' de Salut, Josep Maria Argimon, ha dicho hoy en el Parlament que en agosto se llegará al pico de 700 pacientes en ucis, una cifra que se alcanzó en la tercera oleada, después de las Navidades, que fue la más mortífera por detrás la primera.

La vacuna ha hecho que bajara la edad media de los ingresados en hospitales y ucis, dado que los mayores son los que más inmunizados están. La edad media de los hospitalizados ha bajado de los 71 a los 53 años. En las ucis, de los 63 a los 31.

Vacunación

Como ha dicho Cabezas, España está entre los países del mundo "que más vacunas ha puesto". El "cuarto país del mundo", según el Jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic, Antoni Trilla, también presente en la rueda de prensa.

En Cataluña, el 68% de los mayores de 18 años ya tienen la doble pauta y, en España, el 61%. Además, la pandemia ya está bajando en España, al igual que en Reino Unido y Holanda. Estos son los tres países europeos "donde la variante delta ha tenido un efecto muy claro".

Trilla ha reconocido que ni los epidemiólogos ni las autoridades "habían visto venir esta quinta ola". "Ha habido una explosión de casos que no esperábamos. Estamos mejor que en otras olas gracias a la vacuna", ha dicho Trilla, quien además ha llamado a la responsabilidad individual.

Catalunya alcanzará esta semana los nueve millones de dosis de vacunas puestas y los cinco millones de personas con una dosis.