Menchu Álvarez del Valle, la mujer que guardaba tesoros

En octubre de 1993, el imberbe proyecto de periodista que escribe estas líneas entró en el paraíso privado de una leyenda de la radio: Menchu Álvarez del Valle. Hay entrevistas que se olvidan y entrevistas que nunca te olvidan: conexiones inmediatas con gente que es impermeable a las maledicencias y se muestra siempre tal como es, sin fingimientos ni escondrijos donde ocultar su verdadera personalidad. El qué dirán nunca preocupó a una mujer que no por casualidad hacía suyo el poema “¿Para qué habré nacido?”, de Dulce María Loynaz.

En aquel 1993 de cercano recuerdo, Menchu aún no había cambiado su “rinconín” ovetense por su refugio de Ribadesella. Y, por supuesto, no podía sospechar ni por lo más remoto que una de sus adoradas nietas, Letizia, terminaría años después convirtiéndola en la abuela de la Reina de España. Qué fuerte. Una noticia que no cambió ni una coma de su prosa vital. Buena era Menchu para dejarse arrollar por los focos.

Convertirse en la abuela de la Reina de España -qué fuerte- fue una noticia que no cambió ni una coma de su prosa vital. Buena era Menchu para dejarse arrollar por los focos

Había pasado cuarenta y dos años y medio con su voz privilegiada pegada a un micrófono, sonido esponjoso que acompañó a generaciones de asturianos que tenían en la radio una compañera. Y una amiga. Menchu coleccionaba amistades y sabía cómo alimentarlas. Le gustaba acumular cosas no por capricho, sino por exigencias de la memoria: cada una le recordaba algo. Y se contentaba pensando que, al fin, había logrado archivar definitivamente todas las fotografías. Y mostrando alguna, Menchu, vestida con un cómodo chándal de disfrutar por casa, dejaba constancia de las sorpresas que te llevas cuando ves las imágenes del pasado: “ Yo no soy esa, te dices, pero claro que lo eres. Es cuando te das cuenta de que el tiempo ha pasado. Yo lo guardo todo. Aún conservo reclamaciones sindicales de los años 60 que me podían haber llevado a la cárcel”.

Pensaba que había vivido tanto que se olvidó de vivir. La actualidad, la búsqueda de alimento para el micro, las prisas y todo eso que lleva a los periodistas a pensar que la vida es aquello que pasa a tu lado mientras lo estás contando. Una amiga le dijo una vez: “Tú has roto tu propio destino”.

“En unas cosas me gusto. En otras, no tanto. Cuando trabajaba en la radio, daba la sensación de ser muy absorbente y dictadora, pero era todo por timidez. No quería que se me notara y entraba como un ciclón en los sitios"

Y fue entonces, al apagarse la luz roja de la radio, cuando Menchu Álvarez del Valle pudo hablar consigo misma, conocer su actualidad íntima, hacer la crónica de sus luces y sus sombras: “En unas cosas me gusto. En otras, no tanto. Cuando trabajaba en la radio, daba la sensación de ser muy absorbente y dictadora, pero era todo por timidez. No quería que se me notara y entraba como un ciclón en los sitios. Daba la impresión de que iba a comerme el mundo. Mentira podrida”.

Que se pudran las mentiras. Menos las que habitan en la pantalla. Menchu era devota de “Casablanca”, entre otras razones porque “soy terriblemente romántica, porque me encantan la belleza y el amor. El amor es el motor del mundo”. Hablemos de amor: por los poemas (“El buen poeta es como un extractor de sentimientos”, por la música, por la pintura... Y por sus hijos y nietas, claro).

Guardaba Menchu como oro en paño una lámpara de minero: “Esa lámpara bajó a la mina 42 años. Cuando su propietario se jubiló, me la regaló como agradecimiento a las satisfacciones y alegrías que le di desde la radio. Eso es más emocionante que cualquier diploma o premio que te puedan dar. Significa: he hecho algo por alguien. Es mi tesoro. Mis dividendos”.

Damos a la tecla de avance rápido. Nacho Martínez, el gran actor asturiano fallecido en 1996, cerraba los ojos y volvía a su infancia al escuchar la voz de Menchu. Así lo dijo en enero de ese mismo año después de poner su voz junto a la de Álvarez del Valle para leer un relato del libro “Los seres heridos”, que quien esto escribe presentó en Oviedo. Para Menchu fue un acto muy emotivo porque volvía a tener un micrófono delante y un público al que conmover con su dicción clara y su timbre armonioso. Para Nacho significaba, tras sus percances de salud, volver también a actuar ante espectadores, volver a moldear palabras ajenas para hacerlas propias. Al final de la presentación, ambas voces compartieron unos instantes de complicidad, de nervios compartidos, de emociones recobradas. Nacho murió cinco meses después.

Guardaba Menchu como oro en paño una lámpara de minero: “Bbajó a la mina 42 años. Cuando su propietario se jubiló, me la regaló como agradecimiento a las alegrías que le di desde la radio. Eso es más emocionante que cualquier premio. Es mi tesoro”.

Menchu Álvarez del Valle heredó su voz privilegiada de su madre. Se llamaba Plácida. “Y la conservó hasta el día de su muerte, con 97 años”. Y vaya crítica estaba hecha: “Mi madre nos decía a mí y a mi hermana Marisol: hoy no habéis dado ni una, ni un punto ni una coma en su sitio. Hasta que un día nos dijo: ¡qué bien! Y fue la noticia más maravillosa que podíamos recibir, ni premios nacionales ni nada: el elogio de nuestra madre”.

No hay nada mejor para fraguar una vocación que vivirla en casa como algo cotidiano: sus padres hacían leer en voz alta a Menchu y a Marisol: poesía, obras de teatro... Y corregían cualquier error”. Cuando tenía 14 años, escuchaba su voz dentro de la cabeza, “y cuando leía podía oír mis palabras”. Una conexión íntima que le permitía saber al instante “el tono que me parecía justo y adecuado para expresar lo que sentían los personajes o el autor del poema. Sí, en mi casa siempre se habló mucho, organizábamos unas tertulias tremendas y se opinaba de todo con ánimo positivo”. Ese ánimo positivo nunca abandonó a Menchu Álvarez del Valle ni cuando la vida la hizo protagonista de noticias que rompen las olas y quiebran la calma del mar, ese mar que podía mirar durante horas y horas.

En su casa de Oviedo, rodeada de versos, cuadros y recuerdo, Menchu Álvarez del Valle cerraba los ojos y podía escuchar el sonido del mar: “Puedo estar horas y horas sin hacer nada, solo mirando las olas. Acabaré viviendo junto al mar, en Ribadesella. Seguro”. Lo cumplió: vivió sus últimos poemas junto al mar, con la memoria iluminada por la luz de aquella lámpara de minero que respondía a la Gran Pregunta: “¿Para qué habré nacido”?