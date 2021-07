Esta es la predicción del horóscopo de hoy jueves 29 de julio de 2021 dividida por los distintos signos del zodiaco. El objetivo es que afrontes tu jornada con menos incertidumbre y que sepas lo que los astros te van a deparar en un futuro cercano. Recuerda que todos los días a primera hora de la mañana vas a poder consultar en nuestro especial de horóscopo todas las predicciones que necesitas para poder afrontar el día con más información y mejor preparado.

Aries

No se venza ante las dificultades. Para Aries, hoy al contrario, debe crecerse ante las mismas para afrontar con éxito todos los retos que se le plantearán en la jornada de hoy, que puede ser apasionante.

Tauro

Aunque últimamente las cosas no le hayan ido del todo bien, los astros están de su lado, es el momento de abrir su mente y dejarse llevar. Para Tauro, hoy deje que las cosas fluyan.

Cáncer

Hoy no va ser un buen día. Para Cáncer, hoy intente afrontarlo de la mejor manera posible para que no cause estragos en su vida profesional y personal.

Leo

Nada parece indiciar que la relación con su círculo amistoso vaya a recuperarse del profundo bache en el que se encuentra. Para Leo, hoy es el momento de cambiar de aires y buscar personas nuevas.

Virgo

Estás pasando un mal momento pero no puedes dejar que decaiga el ánimo. Para Virgo, hoy ni mucho menos. Es momento de alzar la cabeza, sentirte fuerte y tirar hacia adelante. Recuerda que lo más importante es estar motivado, el resto casi llega sólo. No te vengas abajo.

Capricornio

Hay días que no apetece hacer nada. Para Capricornio, hoy hoy es, seguramente, uno de ellos, pues no hay que desmotivarse. Muevase, levántese del sofá y tome la iniciativa.

Géminis

Aunque ahora mismo no esté buscando el amor, cuando se le presente una oportunidad no debe desaprovecharla, pues puede que no se vuelva a repetir y que esté dejando pasar a una persona muy especial.

Acuario

Intente hacer un acto de fe: no sea tan incrédulo. Para Acuario, hoy la felicidad no siempre radica en uno mismo, es bueno confiar en los demás hasta cierto punto.

Escorpio

La comunicación es vital: si no quiere enfriar sus relaciones en pareja o con los amigos intente mantener una comunicación fluida con ellos. Para Escorpio, hoy de ello depende el entendimiento mutuo.

Piscis

Tenga cuidado: hoy recibirá una traición de algún amigo cercano. Para Piscis, hoy no se decepcione, en el fondo ya sabía que esto ocurriría. En el amor, conserve y afiance su relación con esa persona que usted sabe que es especial.

Libra

Los astros se han alineado a tu favor. Para Libra, hoy estará receptivo a cualquier eventualidad, así que aproveche para salir de casa y hacer cosas que no suele hacer normalmente. En lo económico también le irá bien. Eche la lotería.

Sagitario

No haga caso de aquellos que le critican. Para Sagitario, hoy el hecho de que sea una persona de éxito hace que el resto le tengan envidia. En el amor, es el momento de tirar para adelante sin pensarlo. Sea positivo.

Esperamos que el día de hoy te vaya muy bien y que nuestras predicciones del horóscopo te puedan servir para afrontar mejor la jornada en todos los aspectos.