Una voz que también sonaba en el papel

Menchu Álvarez del Valle también sonaba en el papel. Labró su carrera en los campos radiofónicos, pero su inagotable deseo de comunicar también la llevó a hacerlo en la prensa escrita. La hemeroteca de LA NUEVA ESPAÑA alberga numerosos ejemplos de ello, ya sea con su nombre completo o usando un seudónimo en el suplemento semanal “Mujer”. Hay muchas probabilidades, aunque no una certeza absoluta, de que Álvarez del Valle fuera la “Alicia” que redactó numerosos artículos en unas páginas en las que también firmaban “Frida” o “Penélope” (responsable de un cuestionario sentimental a la manera de Elena Francis).

“En el deseo de traer a nuestra página todo tema de interés femenino...” Declaración de intenciones formulada por “Alicia”, que firma en ocasiones artículos en forma de reportaje muy personal, como cierta visita al cementerio: “He oído muchas veces decir a mis amigas que las tardes de los domingos son tediosas, muchas las empleamos en hacernos la manicura, en dormir la siesta, en leer una novela o, simplemente, nos metemos en una sala de proyecciones para ver una película. Esto, más o menos, es lo que todas las mujeres solemos hacer en esas largas tardes domingueras, paréntesis de una semana de trabajo que nos sorprende y que no sabemos cómo utilizar”. Ella va al cementerio y escribe: “Sentí una sensación extraña, angustia..., paz. En los sepulcros nombres de personas que habían pasado por la vida. Que un día sintieron y rieron como nosotros. Que tenían inquietudes, anhelos, ambiciones...”.

Maternidad, curiosas historias de famosos, el cambio de estación, la religión... En aquellas páginas se podían leer reflexiones así: “A la hora de una dificultad seria, por muy fuertes que pretendamos aparentar, recurrimos a la influencia celeste para que nos ayude a resolverla”.

O asuntos de moda: “Me pronuncio favorablemente por la silueta estilizada de la mujer de hoy, por varias razones: porque es agradable contemplar cómo la juventud tarda en desaparecer merced a los cuidados fervorosos que se prodigan y porque gusta ver brillar constantemente la luz admirativa en los ojos masculinos, los de los maridos en especial, aunque vanidosamente, mujeres, al fin, guste invocarla silenciosamente en todos los demás”.

El papel de la mujer en la sociedad encorsetada de la época se alterna con reflexiones al hilo de la actualidad (“la noticia del intento de suicidio de Brigitte Bardot me ha conmovido profundamente”), buenos deseos para el nuevo año, comentarios jocosos sobre la moda capilar, disgresiones sobre los vendedores ambulantes y apuntes sobre el papel femenino: “Pero al igual que una hermosa carrocería no vale nada si no ampara un resistente motor, así una mujer bonita es ‘un cero a la izquierda’ si no posee cerebro”. También se enlazan rasgos psicológicos con la decoración: “El exceso de adornos y perifollos –figuras, muñecos y bibetots– denotan un carácter superficial, ingenuo. Las poseedoras de una casa abarrotada carecen de una vida interior intensa. Pero, sin embargo, son buenas por naturaleza y gustan de rodearse de belleza”. El estilo es siempre ágil, desenfadado a veces y muy emotivo otras.

Con su verdadero nombre, Álvarez del Valle publica también entrevistas en la sección “El cine es así”, como la que realiza al trío “Los Zafiros” antes de una actuación en la Semana Grande de Gijón: preguntas divertidas e ingeniosas, frescura a tope e incluso alguna licencia poética.

No menos sorprendente es su entrevista al cantante colombiano Régulo Ramírez, “que ha batido el récord en grabación de discos: ¡De España: ¡Asturias..!”.