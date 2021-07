Ribadesella echa de menos un gesto oficial por Álvarez del Valle

El presidente del Partido Popular en Ribadesella y portavoz municipal, Paulo Silva, mostró ayer su descontento por la actitud del equipo de Gobierno riosellano, al no haber impulsado ninguna actuación visible de duelo por el fallecimiento de Menchu Álvarez del Valle, fallecida el pasado lunes a los 93 años, y despedida el miércoles por sus familiares más cercanos en el cementerio de El Carmen, cerca de Sardéu, donde residía.

El presidente popular cree que la locutora radiofónica, y abuela de la Reina Letizia, fue una “embajadora de Ribadesella” , por lo que entiende hubiera merecido algún gesto institucional por parte del Ayuntamiento hacia su vecina, como izar la bandera a media asta, colocar un crespón negro en el estandarte o realizar algún tipo de declaración institucional.

Por su parte, el alcalde, Ramón Canal, explicó que el equipo municipal de Gobierno prefirió permanecer a la espera de un protocolo de actuación por parte de la Casa Real, “pero estamos a jueves (por ayer) y seguimos sin saber nada”.

El PP presentará además una moción en el Ayuntamiento interesándose por el audio grabado en su día por Menchu Álvarez del Valle como mensaje de bienvenida a los visitantes a los paneles del dibujante Antonio Mingote en la Senda Histórica del Puerto en el Paseo de la Grúa.

Aquella presentación fue sustituida por otra voz en la audio-guía que los visitantes se descargan actualmente con un código QR. Canal indicó que la locutora había realizado en su día una presentación de los paneles de Mingote, pero que la voz de la explicación no era de ella. Aseguró que la grabación inicial, hecha en 2013 por la locutora radiofónica, se cambió cuando se instaló la audio-guía hace unos años.

Antonio Mingote, humorista, dibujante y académico de la Lengua, asistió en 2007 a la inauguración de los seis murales de cerámica que conforman una ruta por un paseo emblemático de la villa a cuyos muros de piedra aparece adosada una compilación de los fragmentos más significativos de la historia riosellana, desde los orígenes de la villa hasta la actualidad. Y todo quedó reflejado a través de los dibujos y la ironía de Mingote, fallecido en 2012.

“Abuela, estoy enamorada de Felipe”





Opiniones muy personales de Menchu Álvarez del Valle grabadas en 2019 en su casa de Ribadesella y hechas públicas ayer por “Okdiario” como si se tratara de una entrevista póstuma convirtieron las redes sociales en un duelo entre los que creen que se trata de audios no consentidos por la protagonista y quienes conceden autenticidad a un supuesto permiso para hacerlos públicos tras su muerte. Cuando su nieta le anunció la boda con el Príncipe, ella dijo: “Eres libre, haces lo que te da la gana. ¿Tú estás bien de la cabeza? ¿Pero sabes dónde te vas a meter, hija, sabes lo que es eso?” Respuesta: “Abuela, estoy enamorada de Felipe”. “Déjate de tonterías. Qué enamorada ni enamorada. Pégate un revolcón de vez en cuando y ya vale”, replica la abuela. Sobre la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero: “La casa donde viven los Reyes es menos preciosa y maravillosa que la del Coletas (...) La gente se ha reído mucho del cambio de Vallecas a Galapagar. Pero él se ríe más. Está haciendo cortes de manga al personal. Pero se lo tragan, se lo compran (...). Es un casoplón, porque eso es un casoplón. Tú fíjate. Si yo tengo esto, que viene una persona a segar el jardín, y cuesta un dinero, no te digo teniendo piscina, casa de invitados y tres perros”. Sobre las críticas feministas: “Hay algo que me indigna. Si Letizia va a dar una conferencia o una charla no hablan de su contenido. A mí es algo que me pone enferma. Yo cogería a las feministas y les diría: ‘Oye, una cosa, aparte del vestido, que es muy guapa y que le queda muy bien, ¿qué dijo?’”. Más sobre Iglesias: “Le espeté a Felipe: ‘¿Por qué recibiste al gilipollas del Coletas si iba en mangas de camisa?”.