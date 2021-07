Rocío Flores ha estado varios meses al pie del cañón, defendiendo públicamente a Olga Moreno en 'El programa de Ana Rosa' y en 'Supervivientes 2021'.

La joven no solamente ha tenido que hacer frente a las polémicas que levantaba la concursante en Honduras, sino que también estaba muy presente el documental de su madre en televisión, en el que ha contado con pelos y señales por qué no tiene relación con su hija y qué episodio hubo en sus vidas a partir del cual no se han vuelto a mirar a la cara. Tras esta etapa, llegó el turno de Olga Moreno, quién se defendió de las acusaciones de la Carrasco a su vuelta de Honduras. Para Rocío lo mejor tras tantos meses de tensión es volver a tener a Olga en casa. Y volver a comer uno de sus platos favoritos: los "macarrones con tomate de Oa", como la llaman cariñosamente. "Son más salsa que otra cosa", decía la joven en su Instagram, donde mostró a sus fans la comida que le había hecho Olga.

Rocío ya se encuentra en su querida Málaga. Después de una final de lo más intensa, la joven viajó hacía allí y se encontró con la presencia de su novio, que la estaba esperando para recogerla e irse juntos. Después de un rato hablando, la hija de Antonio David se subió en la moto de él y se fueron juntos.

Y es que han sido muchos los meses que han estado separados debido al trabajo de Rocío en televisión. Muchos días en los que Rocío necesitaba desconectar y la mejor manera era estar en Madrid en compañía de su tía, Gloria Camila, y algunas amigas. Ahora, ya es momento de descansar y parece que la nieta de la Jurado está más feliz que nunca por ello.