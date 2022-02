Elvira Lindo: “Para un niño todo lo que aprende tiene que ver con lo mágico”

“En la enseñanza los niños no diferencian entre distintas artes, no saben de poesía, literatura o música. Para ellos es todo un aprendizaje artístico, porque todo lo que aprenden tiene que ver algo con lo mágico y lo fantasioso. Por eso hay que aprovechar esos primeros compases de la vida en los que todo fluye para hacer una enseñanza integral, porque no hay compartimentos estancos entre las diferentes artes”. La escritora y periodista Elvira Lindo explica su último proyecto, titulado “Literatura al compás”, con el que llegará al teatro Jovellanos de Gijón el próximo lunes (20.00 horas), un día después de recibir en Llanera el I Galardón de Igualdad.

Elvira Lindo estará acompañado del pianista Antonio Galera, para un evento gratuito, pero que requiere retirar previamente una entrada en internet. Lindo y Galera conseguirán que la literatura cante y la música se haga palabra, con un homenaje a textos y canciones populares, nanas, nocturnos o alegrías de la infancia, de Lorca, Falla, Sánchez Benimeli o Machado. “Queremos ese juego de que nos vamos volviendo niños poco a poco, se van fusionando las dos artes”, comenta Galera. “Todos tenemos dotes artísticos en nuestra infancia y los vamos perdiendo por vergüenza y pudor. Nos da vergüenza desde hablar en publico hasta cantar, somos burlones y tenemos miedo de que los demás se rían de nosotros. Por eso un elemento importante es tratar de acercar al publico y tratar de que nos acompañen”, subraya Lindo. La escritora, popular entre la juventud por “Manolito Gafotas”, analiza la situación actual educativa. “Manolito está muy presente en los colegios, no ha desaparecido”, comenta para añadir a continuación otra reflexión: “Otra cosa es que haya una mayor dificultad de concentración, o demasiados estímulos alrededor, que no ayudan para nada a la concentración de la lectura, pero está pasando a las personas mayores también. Con los niños es mas delicado, hay que hacerles una vida sencilla y simple, hay que simplificarles lo que les llega, no llenarlos de imágenes y sonidos. El niño necesita muy pocas cosas para poder imaginar”. Y Antonio Galera hace lo propio con la música: “Es muy difícil inculcarle la pasión por algo que no ocupa el espacio que debería, hay tan pocas horas dedicadas al conocimiento y la expresión artístico, me parece insuficiente”. Elvira Lindo, que no ha abandonado su faceta periodística, analiza también la situación de los medios de comunicación. “Hace mucha falta el periodismo. Hay una cosa viejuna, de desanimar, pero es necesario que las nuevas generaciones reivindiquen el papel esencial de la información, es clave para la democracia”, relata, antes de hacer referencia al papel de las redes sociales. “Cuando se dice periodismo tradicional, ya se esta haciendo una división, como si fuera renovador lo de las redes sociales, pero no es periodismo. Son intervenciones en redes sociales. El periodismo tiene una serie de normas éticas y comprobación de la noticia, y que son muy estrictas y son los que dan la credibilidad a un medio de comunicación. Les prestamos demasiado atención desde el periodismo a las redes, y lo que tenemos que defender es el gran periodismo, para que la ciudadanía nos crea”, concluye Elvira Lindo.