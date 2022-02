“Nació vintage”, dicen tres sabios asturianos de “Saber y ganar”, el célebre concurso de TVE que cumple 25 años

Han tenido que pasar 25 años para que “Saber y ganar” cambie de horario. El jueves, en “prime time” a partir de las 22.00 horas, TVE celebrará que hay un concurso cultural que resiste contra viento y marea. No solo resiste, sino que parece apuntalado para la posteridad.

Para celebrar la efeméride del programa más longevo de la televisión en España se va a rescatar del archivo la primera emisión, habrá invitados especiales y se han pedido pequeños vídeos de felicitación a muchísimos exconcursantes. Lo que incluye el saludo de algún asturiano.

Pioneros, magníficos, históricos... Asturias ha aportado de todo en estos años. Para muestra, tres botones. El gijonés Pachi Poncela fue de los primeros en lograr el título de “magnífico”; el ovetense Manu García-Mendoza registró el mayor premio en menos tiempo; y a otro ovetense, Joaquín Alonso, tuvieron que echarle ya que formó parte del primer equipo que pulverizó los registros de 25 programas invicto.

Participó en 13 programas y fue repescado en varias ocasiones Pachi Poncela - 1998

Los tres, en mayor o menor medida, sienten un poco suyo ese éxito de permanencia del formato y recuerdan la experiencia como algo “increíble”.

Pachi Poncela nunca tuvo “filosofía de concursante, ni mucho afán por ganar perres”. A él “Saber y ganar” le llegó de rebote. Apasionado de Verdi, se sabía tanto de su biografía que se apuntó a un programa en el que medías con otro tu conocimiento de un personaje. El programa acabó antes de que llegara Poncela pero le ofrecieron quedar en lista de espera por si ponían en marcha otro concurso. Así llegó a “Saber y ganar” en 1998. Grabó 13 programas seguidos cuando el formato aún estaba recién nacido y logró destacar, así que le llamaron con los años para salir otras “tres o cuatro veces más”.

El equipo es “amabilísimo a más no poder” -dice Poncela- y cuidan al concursante como una familia. ¿El secreto de la eterna juventud? “Que es un formato clásico, que no ha innovado, ni le interesa. Nació vintage y es imposible que envejezca. Y durará lo que le echen”. Siente que es un “orgullo” haber pasado por ahí, y agradece la “reputación, inmerecida, que nos ganamos”. Lo que es absolutamente real es la popularidad que da a los que pasan por la pantalla. “Es flipante el impacto. En toda España y entre gente de todo tipo. Recuerdo a un hombre de Valladolid que me reconoció en Salamanca y le hizo una ilusión como si yo fuera la pera”.

Este profesor de Matemáticas participó en 11 programas Manuel García-Mendoza - 2014

Manuel García-Mendoza, profesor de Matemáticas, pasó por el concurso en 2013. Estuvo unos 11 programas –se graban en serie, entre tres y cinco programas cada día, con paradas para cambiarse de ropa– y también sintió el poder de la fama tras su salida. “En Lituania, en Polonia, en Suecia... he llegado a encontrarme a españoles que me reconocían y me lo decían”, cuenta el ovetense. No duda de que el programa tiene “un público fiel, casi militante, y no compite con nadie en su franja horaria. Ese concepto de concurso cultural, con cierto nivel pero que permite participar desde casa es muy bueno. Y su tono anacrónico es un éxito”. Con García-Mendoza contactaron desde TVE “para que mandara un vídeo por los 25 años de emisión”, pero se siente ya distanciado del proyecto aunque orgulloso totalmente de su participación.

Todo un mito del programa. Ha salido en pantalla “99 veces” Joaquín Álvarez - 2015

Al que se podrá ver el día 17 brindando con sidra en pantalla es a Julio Álvarez. Todo un mito del programa. Ha salido en pantalla “99 veces”, si incluye los 77 programas en los que participó, con récord de equipos incluido, y las 22 reposiciones que se hicieron en pandemia.

“No es un programa del montón. Es un clásico con mayúsculas. Y yo solo puedo garantizar que hay un antes y un después en mi vida desde que fui al programa”, afirma Álvarez. En “Saber y ganar” se gana poco, dicen todos, pero el beneficio es intangible. “Puedo viajar a cualquier lugar de España que en todos habrá algún amigo que he hecho gracias a TVE”, asegura. Y pese a que pasó por San Cugat en 2015, aún no se desengancha de “Saber y ganar”. “Todos los días comentamos online el programa unos cuantos magníficos y otros concursantes que somos adictos”, avisa. Y aunque sea un formato maravilloso, “también tiene fallos”.