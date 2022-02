Sinatra & Jobim Project, la historia musical que maduró en plena pandemia en Asturias llegará el próximo miércoles, día 16, a toda España de la mano de Los Conciertos de Radio3, en su doble versión, la radiofónica y la televisiva, en La 2 de TVE. Las emisiones tendrán lugar esta madrugada, del martes al miércoles, a la 1:25 horas en la versión televisiva y a las 2:00 horas en Radio 3. Esta banda es mucho más que un tributo a la Voz. "A cada tema le hemos dado nuestro propio estilo. Todo está muy cuidado. Somos principalmente elegantes", proclaman Antonio Cuesta, Vaudí Cavalcanti, Sam Rodríguez, René Ispierto y Leo Duarte que han dado forma a la banda proyecto que un día, entre covid, mascarillas y toques de queda nocturnos, ideó José Ramón Cuesta, el hermano del solista que ha trabajado toda su vida en la industria musical y no podía ver tanto talento con los brazos cruzados por culpa del dichoso bicho.

La impecable puesta en escena de Sinatra y Jobim Project contó como aliado con el actor, director, músico y productor de origen ucraniano Yuri Mykhaylychenko, que dirigió en Asturias cuatro videoclips a la banda, concentrada en ensayos que han dado como fruto un cuidado repertorio de una hora y media de duración, en la que se pueden encontrar temas inolvidables como "La chica de Ipanema", "Agua de beber", "Corcovado", “Wave” o canciones míticas como "Fly me to the moon","“Under my skin" o "My way". En definitiva, un homenaje al maravilloso disco que grabaron Frank Sinatra y Antônio Carlos Jobim en 1967 en un estudio de Los Ángeles, donde mezclaron la bossa nova y el jazz vocal.

Solo dos días después de la emisión en La 2, el directo de Sinatra & Jobim Project podrá paladearse en el Teatro San Francisco de León, el próximo viernes (21 horas) y en la icónica Sala Galileo Galilei de Madrid el 10 de marzo. Y, seguro, con muchas ganas de volver a tocar en la patria chica, donde un día de diciembre de 2020 esta sugerente propuesta, el toque más bossa de La Voz empezó a tomar forma.