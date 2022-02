“Lo mejor es que estos premios te cojan trabajando”

Asturias tenía cuatro opciones de triunfar en la edición de este año de los premios Goya: Alberto Valcárcel (diseño de vestuario), Pelayo Gutiérrez (sonido), Javier Gutiérrez (actor principal) y Jorge Guerricaechevarría (guion adaptado). De todos ellos, solo el último logró llevarse la estatuilla, por su trabajo en “Las leyes de la frontera”. Esta adaptación de un novela de Javier Cercas, firmada a cuatro manos con el director Daniel Monzón, ha supuesto el segundo Goya para Guerricaechevarría (Avilés, 1964), que ya había alzado el “cabezón” por “Celda 211”, también en colaboración con Monzón, y que tiene en su currículo otras seis nominaciones, cosechadas con filmes del calibre de “El día de la bestia” o “La comunidad”, ambas dirigidas por Álex de la Iglesia, otro director con el que colabora habitualmente.

–Enhorabuena. No muchos museos pueden presumir de tener dos “goyas”...

–(Risas) Ya, gracias. Me hace mucha ilusión el tener la pareja, desde luego que sí (risas). Han pasado casi once años desde el anterior, y lo cierto es que siempre se vive con mucha ilusión.

–¿Cómo lograron usted y Monzón sintetizar la novela de Cercas para contarla en una película de dos horas?

–Como decía Cercas, y es maravilloso que lo dijera, a veces hay que ser infiel a la letra para ser fiel al espíritu, y él había sentido que lo habíamos sido, que la historia estaba en el guion. Tuvimos que sintetizar mucho porque la novela daba para hacer dos películas independientes, o incluso una serie. El transcurso del tiempo es un elemento muy importante, y transmitir eso sin alargarnos más de dos horas era muy complicado sin perder el foco de que, en esencia, era la historia de un verano, la aventura de un chaval en un verano en el que camina por el lado justo de la frontera.

–La película resucita además el espíritu y el tono de ese “cine quinqui” que durante años se desechó, pero que de un tiempo a esta parte se está reivindicando.

–Sí, desde luego. Queríamos que tuviera ese aroma. Eran películas muy muy de un momento, parecía que estaban transmitiendo la vida en directo, lo que pasaba en la calle. Los actores eran realmente delincuentes que interpretaban a otros delincuentes o a ellos mismos, y eso les daba una fuerza muy especial. También es un momento muy especial de la historia de España, justo en la Transición. Ese aroma era algo que sí queríamos transmitir, lo habíamos vivido como niños, era parte de nuestra infancia. Y mezclar esas dos cosas era algo que nos apetecía mucho.

–Comparte el galardón con Daniel Monzón, a quien le une ya una larga trayectoria compartida. ¿Cómo es trabajar con él?

–Hay que meterse de pies a cabeza, porque Daniel es una persona muy obsesiva con los proyectos, se centra mucho en cada película. No hay otra cosa a su alrededor ni juega con otras cartas a la vez. Se mete hasta el fondo en cada historia que emprende y seguirle en ese camino es muy muy interesante: tener la oportunidad de ver cómo está pensando en llevarla a la pantalla, cómo es la puesta en escena y cómo a partir de eso hace que luego se transmita en el trabajo y que haya esa complicidad en la escritura.

–Cuando salieron las nominaciones, muchos pensamos que “Las leyes de la frontera” tenía una presencia menor que la que merecía, que su nivel no se había traducido en nominaciones. Han ganado cinco de seis posibles, ¿resarce eso un poco a la película tras quedar fuera de la carrera por los premios principales?

–Desde luego que sí. Aparte de que hay años y años y este año, de repente, ha sido un año con mucho nivel. Con mucha potencia en las películas que había, algunas de mucha trascendencia, como “Maixabel” o “El buen patrón”. Efectivamente, eso no ha afectado, como también que, por ejemplo, Begoña Vargas no haya podido concurrir al premio a la Actriz revelación, porque ya había concurrido antes, y lo mismo con Marcos Ruiz. Pero curiosamente este año no ha ocurrido ese fenómeno de arrastre que suelen tener las películas favoritas, que crean una inercia y todos los premios acaban cayendo del mismo lado. Este año la gente sí que ha valorado el esfuerzo y el trabajo en la recreación de una época en maquillaje, puesta en escena, arte... en vez de ir todo en la misma bolsa de los grandes títulos, se ha valorado el trabajo de los profesionales, lo que hace cada departamento, no un nombre.

–¿En qué está trabajando ahora?

–Pues hoy mismo (por ayer) empieza el rodaje en París de una serie que estoy haciendo con Daniel Calparsoro: “Hasta el cielo”, basada en la película del mismo título que hicimos juntos. Es una continuación de la historia. Y mañana (por hoy) comienza el rodaje de la segunda temporada de “30 monedas”, de Eloy de la Iglesia, así que tengo mucho trabajo que ahora se pone en marcha. Y a la vez estoy con otros proyectos, con una película que he escrito con Paco Plaza y a punto de estrenar también otra película con Jorge Coira, “Código Emperador”, que va a inaugurar el Festival de Málaga.

–Es un no parar.

–Mucho trabajo, sí, y es lo mejor: que un premio como este te coja trabajando, que no tengas tampoco demasiado tiempo por estar trabajando.

–Eso le pasaba a otro asturiano, Gil Parrondo, que cuando ganó su primer Oscar no pudo recogerlo por estar, precisamente, trabajando en la película por la que ganaría el segundo.

–Es que es lo mejor que te puede pasar. Lo hablábamos en la gala con el ganador del premio honorífico, José Sacristán, y él comentaba que lo maravilloso es recibir ese premio y ese homenaje estando aún en activo. Tuvo que dejar de hacer teatro para acudir a la gala, tuvo que avisar para que no vendiesen las localidades de esa fecha para acudir a Valencia a recoger el premio. Es maravilloso.

–¿Cuándo le volveremos a ver por Avilés?

–Tengo que volver. Antes iba cada año, porque mi madre vivía allí y desde que murió no me da tiempo. Sigo teniendo mucha familia allí y espero tener la oportunidad, no han sido tampoco años fáciles para moverse, era complicado. Pero a ver si este año puedo volver, quiero sentarme en los arcos de la plaza.