Diez días casi de vértigo son los que lleva viendo Noan, cantante y músico de Zarauz, afincado en Avilés, desde que salió a la luz su versión del hit de "El Sueño de Morfeo", "Nunca volverá". Un cover con final de creación propia que tanto gustó a los autores originales que llevó a la propia Raquel del Rosario a salir de su pausa musical de casi 10 años para compartir grabación, videoclip y promoción con Noan. El músico, que se plantea que este año puede llegar su primera gira en directo, ha sido testigo de cómo Raquel del Rosario se reencontraba con la música y volvía a disfrutar enormemente. Tanto, que no le parecería raro verla sobre algún escenario.

–¿Cómo llega Iñigo Samaniego a convertirse en Noan?

–Empecé muy pequeñito tocando la batería; a los 10 años formé un grupo con mi mejor amigo de clase y empezamos tocando versiones de Red Hot Chili Peppers en bares de la zona. Luego aprendí a tocar la guitarra y por mi gusto por la poesía sentí también la necesidad de cantar. Nunca quise ser guitarra solista, la quería para componer y poder acompañarme al cantar. A los 18 años dejé mi banda para centrarme en grabar canciones que compuse a lo largo de mi adolescencia, todas en formato maqueta y grabadas en un estudio todo yo solo: desde la batería, pasando por el bajo, las guitarras, la voz, la percusión y los coros. Gracias a publicar esas canciones por mi cuenta llegué a llamar la atención de varios productores, hasta llegar a trabajar finalmente con el productor Juan Ewan -El Sueño de Morfeo- en el 2020 y empezar a publicar mis actuales canciones. Juan Ewan fue un gran descubrimiento que hice al venirme a Asturias a vivir.

–¿Y cómo logra a sacar a Raquel del Rosario de su enmudecimiento musical?

–Con lo de Raquel se me han juntado los astros. La cosa es que "Nunca Volverá" es una de las canciones favoritas de mi madre y es una canción con la que he crecido. Un día, después de hablar con ella por teléfono porque había tenido un mal día, se me ocurrió subirla -a las redes- para animarla. También me animé a hacer mi versión porque sabía que a Juan le haría ilusión al ser una canción de "El Sueño de Morfeo". La cosa es que gracias a mis seguidores que mencionaron a tope a Raquel en Instagram conseguimos que lo viera. Entonces, Juan me contactó y me dijo que le había escrito Raquel para decirle que le había encantado y que se veía reflejada en mí porque ella tenía mi edad cuando salió la original "Nunca Volverá". Después de eso, todo fue súper rápido.

–¿Ha anulado su ansia de artista cualquier posibilidad de que la psicología tenga un nuevo miembro en sus filas?

–Soy estudiante de cuarto de Psicología, así que no me queda mucho para acabar la carrera y quiero hacerlo sobre todo por gusto. Pero lo que más me apasiona es la música, y sin duda si puedo dedicarme toda mi vida a ella lo haré. La psicología creo que me ha ayudado mucho como crecimiento personal y es algo que me gusta mucho. Pero desde el momento en que fui a un concierto de Green Day, con 16 años, supe que lo que más soñaba (y sueño) en esta vida era estar ahí arriba en el escenario cantando mis canciones.

–¿Qué le aporta haber dado el paso de ponerle letra y música a lo que canta?

–Para mí ponerle letra y música a mis pensamientos es la forma de expresión más precisa, y al mismo tiempo la más libre, que tengo. Porque cuando canto siento que estoy en el lugar que tengo que estar en este planeta. Es una droga sana, autoterapia.

–¿Por dónde van sus inquietudes como artista?

–Mis inquietudes son muchas, siempre he sido muy soñador (quizás demasiado...). Por eso trato de ponerme metas más a corto plazo, para no perder el foco. Ahora mismo mi meta más importante es empezar a girar por España para cantar en directo canciones que, algunas de ellas, solo han podido ver la luz en plataformas digitales.

–Que le respalde en sus comienzos un grupo de la importancia que tuvo en España "El Sueño de Morfeo" ¿supone una dosis de tranquilidad o imprime mayor responsabilidad?

–Ambas cosas. Supone una dosis de tranquilidad por un lado, porque es una prueba de confianza en este proyecto y me hace estar más cerca de muchos objetivos y sueños. Por otro lado, es una dosis de responsabilidad ya que es "Nunca Volverá" es un hit intergeneracional que hemos cambiado completamente y tenía miedo de que generara cierta controversia. Pero la verdad que la acogida está siendo excepcional.

–¿Qué le unía y le une a "El Sueño de Morfeo"?

–Me declaro fan. Y ojalá pudiera ver un concierto suyo. Incluso podríamos cantar en directo el nuevo single en dueto Raquel y yo. Algo hemos hablado... En cuanto a Juan Ewan, lo considero como un “padre musical” ya que me ha aportado muchísimo en mi carrera como artista y como compositor y lo admiro mucho. Cada vez que puedo me escapo a su estudio en Salinas a hacer música y producir canciones.

–A Raquel del Rosario, en sus declaraciones de estos días, se la ha visto deseosa de una vuelta a la música. Aunque sea esporádica. ¿Cómo la ha visto?

–A Raquel la he visto muy contenta y motivada, y verla así de activa me ha hecho una ilusión tremenda. Y por lo que ha contado tiene muchas ganas de hacer música, de grabar en el estudio, de escribir...

–¿Para cuándo un disco suyo?

–Ahora no estoy pensando en el disco, la verdad. La industria musical ha cambiado mucho y ahora se piensa en singles. Y no me preocupa en exceso el primer disco, cuando tenga que venir vendrá; de momento seguiremos sin parar haciendo música y publicando una canción cada poco tiempo.

–¿Y sus planes de gira?

–La gira me gustaría hacerla este mismo año 2022 por el máximo número de ciudades de España posibles.