Ángel Ódena: “La cultura no tiene que depender de las ideologías”

El barítono Ángel Ódena (Tarragona, 1968) se estrenará en el Campoamor de Oviedo en el papel de Juan, el indiano retornado de las Américas que protagoniza “Los Gavilanes”. La zarzuela de Jacinto Guerrero, que se representará el 24 y el 26 de febrero, a las 20.00 horas ambos días, dentro del Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo, es una de las de mayor éxito de la historia del género, hasta el punto de que, como cuenta Ódena, allá por la primera mitad del siglo XX “en Barcelona, cuando había una bajada de taquilla en el teatro, programaban ‘Los Gavilanes’ y volvían a llenar”.

Ángel Ódena, veterano y habitual del Campoamor, llega con su papel en “Los Gavilanes” bien estudiado, aunque para él lo decisivo son los ensayos en el teatro. Confiesa ser un “friki de Youtube”, donde busca grabaciones antiguas para prepararse. “A mí me gusta escuchar a otros cantantes, pero luego el que sale al escenario eres tú, con tu personalidad y tu vocalidad”, afirma. En esta ocasión ha buscado entre los archivos sonoros de Manuel Ausensi, Vicente Sardinero y Antonio Blancas, éste último fallecido el pasado mes de enero.

Ángel Ódena ha llegado a Oviedo con ganas de normalidad, después de la inestabilidad de los dos últimos años. Reconoce “el esfuerzo brutal, descomunal” de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo para mantener la programación durante ese tiempo. “Yo soy de Tarragona, hice un ‘Rigoletto’ este verano y ahora se ha abierto un debate político sobre si valió la pena hacer esa inversión”, comenta. “Luego vienes aquí, ves como funcionan las cosas en Oviedo y… ¡Es una maravilla! No hay artista de este país y de fuera de él que no alabe la temporada que tiene Oviedo: está al nivel de ciudades como Bilbao, que es mucho más grande”, dice.

“Sé que hay que pelearlo, que el mundo de la política es complicado, pero la cultura no tiene que depender de las ideologías. Una cosa es la ideología de las manifestaciones culturales, que son una expresión de cómo vemos el mundo y cómo lo transformaríamos, y otra el acuerdo sobre su necesidad: negarla es catetismo o incultura”, opina Ódena, y lo dice lamentándose por su ciudad, Tarragona, similar a Oviedo en tamaño y que, a su juicio, “no ha aprovechado su potencial”.

Sigue repasando las oportunidades perdidas y llega al impacto de la crisis del covid en la lírica. “Ha sido un momento de supervivencia económica y hubiera podido ser un momento en el que se hubiera apostado más por lo local. No se ha hecho y los teatros con mas programación siguen con las mismas dinámicas. Cuando todos los teatros estaban cerrados, los artistas de fuera, como no trabajan en ninguna parte, venían aquí con contratos más baratos”, refiere Ódena. “Yo tenía un contrato en Italia, que se anuló por el covid, pero el festival se hizo y con artistas italianos. Eso en España no ha ocurrido”, lamenta.

Dejando escapar una educada indignación, añade que “en España hay un tejido artístico que merece ser apoyado y creo que no ha sido así, muy al contrario”. “Es una pena que no creamos en la industria cultural, eso es algo que sabe mal”, admite. El cantante señala que, precisamente, una de las razones por las que se siente tan animado cuando trabaja en Oviedo es porque “se apuesta muchísimo por el talento de aquí, de España”.

Luego, continúa, está el “desamparo” de los profesionales, que, como él, trabajan como autónomos. “Se intentan hacer cosas, se ha creado un sindicato...”, explica, pero el esfuerzo no sirve de mucho: “Estás en una producción, tienes covid, te caes del cartel y no cobras nada. Es una realidad dura”. Ódena compara la situación en España con la de Alemania, con más de 80 teatros de ópera, y explica que “son teatros de repertorio, con muchos cantantes que forman parte de la compañía y tienen un sueldo mensual. Se cerraron los teatros y ellos siguieron cobrando”, como funcionarios estatales. “Esa sería una buena formula”, cree, aunque es consciente de que no son situaciones comparables. “En Alemania, de siete días, por lo menos cinco hay funciones. No sé si el mismo modelo podría funcionar en Madrid o Barcelona”, se plantea.