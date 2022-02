San Valentín ya no enamora

La Conferencia Episcopal Española lanza una campaña para fomentar el matrimonio católico y en Madrid las activistas de Femen se echan a la calle para denunciar la mercantilización y los efectos perniciosos del amor romántico. Todo por San Valentín, una celebración que está perdiendo gancho comercial y adquiriendo un tono reivindicativo. Un poco más lejos, en Portugal, el Gobierno aprovecha para presentar su estrategia contra la violencia de género y en Francia le han dado la vuelta al día y lo que mejor funciona son las ofertas para solteros que buscan pareja.

En la época de los amores líquidos, del poliamor y del empoderamiento de los singles, San Valentín pierde gancho. No hay colas para comprar rosas, los bombones en caja roja se venden en los supermercados y una escapada en pareja no tiene gran cosa de excepcional cuando los billetes se compran a precio de saldo. En su floristería del centro de Oviedo, Dani Pando atiende desahogadamente a la clientela. Recuerda cuando hace quince años, en el establecimiento que tenía en Llanera, los clientes esperaban en fila para comprar un ramo de flores o una rosa. “San Valentín es la fecha en que más rosas se venden, eso sigue siendo así, pero no es ni de lejos comparable con las ventas de días como el de la Madre o el de Difuntos”, afirma. Tampoco él es muy forofo de esa celebración, reconoce, así que en Materia Botánica, su floristería, no hay corazones ni lazos rojos. De lo único que se aseguró ayer fue de reforzar sus existencias de rosas rojas.

El romanticismo anda de capa caída y San Valentín ha sido durante décadas su máxima expresión. “El amor romántico es el amor que sufre, son los amores imposibles, es la pasión, es decir, el padecimiento... y, de esta forma, se legitiman las relaciones en las que se sufre. Por eso es tan importante desmontar este tipo de amor como un ideal a seguir en nuestras relaciones”, argumenta Ana Fernández, sexóloga y presidenta de la Asociación Asturiana para la Educación Sexual, Astursex.

“No sabemos lo que significa romántico. Tendemos a pensar que es lo detallista, lo almibarado, las flores y los corazoncitos rojos, pero el romanticismo, como movimiento artístico, nos habla de sufrimiento, de paisajes sombríos, de espíritus que vagan sin consuelo, de leyendas vampíricas”, afirma. No está de más recordar, a tenor del número de víctimas mortales por violencia de género –43 mujeres y seis niños el año pasado en España–, que el amor no debe doler.

Un informe difundido por la app de citas “AdoptaUnTío”, que aunque no tenga mucho rigor científico sí puede resultar orientativo, revela que el 60 por ciento de los españoles no celebra San Valentín cuando tiene pareja. Los jóvenes, según las encuestas y los datos recogidos por la empresa, que tiene 27 millones de usuarios en todo el mundo, no necesitan de este día para celebrar lo enamorados que están y el 59 por ciento considera que está pasada de moda. Tampoco se dejan seducir por la fiebre consumista, por insólito que parezca, y si hay que elegir el 80 por ciento de los consultados prefieren tener sexo con su pareja ese día a que les regalen flores o bombones. Ahora lo más celebrado por los españoles son los aniversarios personales, que solo comparten los miembros de la pareja: el del comienzo de la relación o el de boda, los primeros besos o los cumpleaños, y a San Valentín le cuesta abrirse hueco.