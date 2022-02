Juan Álava expone los genios que le visitan en el estudio

Dice que son “regalos” que le hacía la pintura después de tropezar con ella. A veces el pintor Juan Fernández Álava (Piedrablancas, 1978 ) se encasquillaba al pintar un lienzo y, después de mucho intentarlo, abandonaba. “Cuando ya me relajaba, cogía un papel y usaba los mismos restos de pintura y la mano volaba sola y salía lo que yo estaba buscando en el cuadro anterior inútilmente”. Así surgieron muchos de los 101 dibujos que se este creador expone desde este viernes y hasta el próximo 1 de abril en la galería “Espacio Líquido” de Gijón (C/Jacobo Olañeta, 5, bajo). La exposición lleva por título “Un efecto en mí” y es un amplio muestrario de los personajes, no todos, que por una u otra razón han influido en la carrera profesional y la vida de este artista.

Fernández Álava explica que no se trata de una exposición “premeditada”. Las obras –con la técnica ligera del dibujo y la materia de la pintura al óleo- fueron surgiendo poco a poco en el taller. Casi todos los retratados son personajes conocidos. “Todos son googleables”, bromea Álava. “Son todos ellos gente que han estado siempre presentes en mi vida. Por ejemplo, Miles Davis, que desde que lo escuché siempre me ha ido acompañando, lo sigo escuchando y nunca se agota”. Además del trompetista, a aparecen retratados otros rostros conocidos como Bob Dylan, John Coltrane, Gloria Fuertes o Alberto Giacometti, entre otros muchos.

