Sofía Barluenga (Nyon, Suiza) estudió Química Orgánica en la Universidad de Oviedo. Con el apoyo del FICYT trabajó en el Max-Planck (Alemania), la Universidad de Oxford, el King’s College de Londres y Scripps (California). Tras estar en la industria en Anadys Pharmaceuticals, en 2002 obtuvo una plaza CNRS en Estrasburgo (Francia) y en 2013 una plaza de investigación en la Universidad de Ginebra. Casada con Nicolas Winssinger, tiene dos hijos: Patricia, de 15 años, y Hugo, de 13.

Aquellos maravillosos años: "Nos trasladamos a Asturias desde Zaragoza en 1975, cuando mi padre tomó su plaza como Catedrático de Química Orgánica en la Universidad de Oviedo. El empezó a trabajar en el antiguo Edificio de la Facultad de Ciencias, y nosotros íbamos a La Gesta, entonces dividida en dos colegios, uno de niñas y otro de niños. Vivíamos cerca, en Pedro Masaveu. La calle por aquellos entonces acababa en los edificios de los salesianos, y después, solo había prados con hierba verde que nos llegaba a la altura de la cintura. El verdor de Asturias sorprende, sobre todo si vienes del árido paisaje de Aragón. Recuerdo correr, con otros niños, cuesta abajo rodeados de los dulces perfumes de la hierba, mientras mirábamos las montañas. Había caballos frente a la casa, y recuerdo el día que uno de ellos dio a luz a un potro, que se puso de pie casi de inmediato y se puso a caminar. ¡Qué día tan increíble! Recuerdo vivir en la naturaleza; todo era tan verde, tan vivo, y los impresionantes paisajes con las montañas de fondo.

En contraste, también recuerdo las fachadas de piedra del casco antiguo negras, empañadas por la acumulación de la contaminación. En particular, la hermosa Catedral con su máscara negra, casi un símbolo de su carácter. Otro intenso recuerdo del centro de la ciudad son las protestas de los mineros contra la reestructuración y privatización de la industria en las décadas de 1980 y 1990".

¿Volver a Asturias? "Volver a Asturias de visita es un recordatorio de que hay mucho por lo que ser optimista y entusiasta. Conducir desde el aeropuerto hasta Oviedo, pasando junto a plantas siderúrgicas es un recuerdo de su patrimonio industrial. Pero un paseo por el centro de Oviedo, admirando las hermosas fachadas es un testimonio de la transformación económica, capitalizando las oportunidades turísticas. Asturias cuenta con un patrimonio natural, histórico y cultural que la convierte en un punto de referencia para visitantes de todo el mundo, y el sector turístico ha despuntado con fuerza. Conducir por Asturias para explorar sus montañas y playas revela una infraestructura de agroturismo exquisitamente bien desarrollada. También ha habido un amplio desarrollo en otros sectores empresariales como el dedicado a la industria agroalimentaria, química, vidrio y energías renovables.

"Asturias es una región con casi la misma inmigración y emigración, pero los europeos que se han mudado a Asturias generalmente tienen un nivel de educación más bajo que los trabajadores que se van"

Pero lamentablemente, el crecimiento del empleo en Asturias se mantiene muy por debajo de la media española. Muchos de mi generación emigraron a otras regiones de España, o al extranjero, buscando una carrera que no encontraban en casa. Tengo la impresión de que esto sigue siendo un problema hoy en día. Parece que todavía hay un fenómeno de fuga de cerebros en la región que sufre una pérdida permanente de trabajadores calificados. Asturias es una región con casi la misma inmigración y emigración, pero los europeos que se han mudado a Asturias generalmente tienen un nivel de educación más bajo que los trabajadores que se van.

Sin embargo, creo que la calidad de vida en Asturias es posiblemente una de las mejores de España. Asturias posee modernas ciudades y pueblos, parques naturales, sorprendentes escenarios naturales, paisajes costeros protegidos e increíbles playas con bandera azul, lo que la hace ideal para todo tipo de actividades deportivas. Un ejemplo de su singular atractivo natural es la geografía costera que permite la formación de olas huecas y rápidas que algunos surfistas consideran las mejores del mundo. Asturias es también la comunidad de España con mas alta calidad de sanidad pública. Es impresionante observar cómo le ha ido a Asturias durante la pandemia en relación con otras regiones de España. Culinariamente, también veo una evolución desde la deliciosa y auténtica cocina tradicional existente en el pasado a una excelente oferta hoy llegando a un nivel Michelin. Todo esto puede tiene que ser muy atractivo para la nueva generación de nómadas digitales/trabajadores virtuales que buscan un clima templado, un estilo de vida relajado, una vida nocturna vibrante y un buen equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Estos criterios están redefiniendo la demografía de algunas ciudades y creo sinceramente que Asturias está en una posición única para atraer a esta nueva generación móvi".

Su primer viaje. "Como estudiante por mi cuenta fue a Alemania, y lo hice en tren. Nací en Alemania y en casa crecimos con una conexión y una sensibilidad particulares hacia la contribución de Alemania a la química y la ciencia en general, así como a su cultura. De hecho, mis padres solían hablar en alemán cuando no querían que entendiéramos. Ir a Alemania era imprescindible. Viajé con una de las primeras versiones del InterRail. ¡Qué libertad! Durmiendo en trenes y estaciones, logré visitar varios países europeos con muy poco dinero, haciendo amigos en el camino. La mayor sorpresa para mí fue lo liberales e independientes que eran todos los demás estudiantes europeos, pero especialmente los estudiantes alemanes. Todos ellos, de la misma edad que yo, vivían ya solos o con sus novios, sobreviviendo con trabajos de medio tiempo en turnos vespertinos y de fin de semana. También conocí a las primeras parejas de lesbianas y gays que no tenían miedo de mostrar su afecto en público. Aprendí a separar todo lo que se tiraba a la basura para maximizar el reciclaje. Los recuerdo limpiando los vasos de yogur vacíos antes de ponerlos dentro de la correspondiente caja de reciclaje. Pensando en mi perplejidad entonces y en como hoy, décadas mas tarde reciclar me parece un habito básico, me deja claro que los cambios, aunque parezcan imposibles no lo son. Mi primer viaje como científica también fue a Alemania. Volví a donde había nacido. El Max-Planck-Institut für Kohlenforschung en 'Mulheim an der Ruhr'. Fue divertido estar allí en el mismo lugar donde mis padres habían vivido y trabajado años antes como recién casados. Pude reconocer muchos de los sitios inmortalizados en nuestras fotos familiares. Allí, realicé una investigación bajo la supervisión de Manfred T. Reetz, un destacado científico con una actitud inspiradora, cultivada y que ofrecía un gran apoyo a todos sus colaboradores. En aquel momento, los laboratorios de química de la Universidad de Oviedo estaban equipados con los mas modernos instrumentos y no nos faltaba de nada, pero me deslumbró la opulencia de los laboratorios en el Max Planck.

"Ginebra alberga el mayor número de organizaciones internacionales del mundo, incluida la sede de muchas agencias de las Naciones Unidas y la Cruz Roja".

Un activo significativo presente en el instituto alemán era las tropas de técnicos que mantenía el lugar impecable y en riguroso orden, introduciendo cientos de normas para cualquier procedimiento. Todo lo que los estudiantes y científicos tenían que hacer era planificar los experimentos con cuidado. No era necesario dedicar tiempo a equilibrar un instrumento durante horas antes de analizar muestras o secar/destilar disolventes. Debo decir, sin embargo, que después de haber llevado a cabo proyectos de investigación en varias instituciones en Europa y América, este fue y sigue siendo el entorno científico más opulento que jamás he visto. Esta opulencia se traducía en unos horarios de trabajo muy razonables. Los estudiantes llegaban a las 8:00 am, e iban directamente a desayunar donde se pasaban al menos una hora discutiendo. El almuerzo a las doce era casi una obligación, y entorno a las 5:00 p. m. todos habían desaparecido. No había largas jornadas nocturnas, ni trabajo durante los fines de semana. Pero pronto, comprendí que se pasaban mucho tiempo en casa pensando en sus proyectos y leyendo artículos científicos. Todos estaban al tanto de las publicaciones más recientes en sus respectivos temas de investigación y más allá; y tenían la conversación lista para el desayuno de la mañana siguiente. Solo me tomó un par de semanas darme cuenta de que, si quería tener alguna oportunidad de ser incluida, tenía que levantar la nariz de los detalles experimentales en el laboratorio y pensar de manera más crítica sobre el impacto de la ciencia que estábamos llevando acabo; independientemente de su ingenio".

La experiencia suiza. "He desarrollado la mayor parte de mi carrera profesional en universidades o centros de investigación científica. Ahora estoy ubicada en Ginebra, trabajando en el departamento de Química de la Universidad de Ginebra. Aunque de tamaño pequeño, Ginebra es un centro financiero y diplomático mundial. Ginebra alberga el mayor número de organizaciones internacionales del mundo, incluida la sede de muchas agencias de las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Gracias a su ubicación en el corazón de Europa, su mano de obra altamente calificada y la alta calidad de su infraestructura, Ginebra ha atraído a muchas empresas y centros de investigación en el campo de las ciencias de la vida. El Hospital Universitario de Ginebra (HUG) y la Universidad de Ginebra (UNIGE) desempeñan un papel de liderazgo en el campo académico.

Los colegas son increíblemente competentes y se hace un espectacular hincapié en la multidisciplinariedad. Además, los estudiantes que vienen aquí también son de la mejor calidad, y la universidad atrae y recluta estudiantes e investigadores de todo el mundo. Una de las razones por las que los estudiantes internacionales vienen a estudiar a Ginebra es porque muchos de los planes de estudio se pueden seguir en inglés. Otras universidades en Europa que atraen cada vez más estudiantes de calidad son las universidades holandesas, donde los grados se llevan a cabo principalmente en inglés. Muchos de los estudiantes que se gradúan de universidades holandesas dicen que es probable que se queden en el país después de sus estudios. He leído que la Universidad de Oviedo, con más de 25000 estudiantes, acoge cada año a unos 1000 estudiantes internacionales, en contraste con el 40 % de los estudiantes y el 60 % del personal académico de diferentes nacionalidades afiliados a la Universidad de Ginebra. Creo que atraer estudiantes internacionales y personal universitario podría ser un punto de partida para abrir la región al mundo y comenzar a trabajar para reintegrar la fuga de cerebros".

"Un momento que me puso la piel de gallina y que me desencadenó una profunda nostalgia fue cuando vi el primer hórreo suizo"

La piel de gallina. "Las primeras veces que visité los Alpes suizos, todas las personas con las que hablaba me preguntaban de inmediato si estaba impresionada con la belleza del paisaje. Todos estaban seguros de que nunca había visto algo igual. Recuerdo lo sorprendidos que se quedaban todos cuando respondía que me recordaba a Asturias, el lugar en España donde yo había crecido. Ninguno de ellos podía creer que no estaba bromeando. Me pasó lo mismo durante mi primera cena 'valesana', cuando me explicaron que la 'viande séché' no se hacía con carne de cerdo como el jamón en España, sino con ternera. También traté de hablarles de nuestra cecina, y también me miraron como si no dijese mas que tonterías.

Un momento que me puso la piel de gallina y que me desencadenó una profunda nostalgia fue cuando vi el primer hórreo suizo. Fue en Saas-Fee, un pintoresco pueblo de ensueño en los Alpes suizos. Sabía que también existían aquí, pero aquel día paseando sola a la espera de que mi hijo regresara de un entrenamiento de esquí, perdida en mis pensamientos y algo insegura de a dónde tenía que ir, me tomo completamente por sorpresa. De repente, como una aparición en medio de la calle, fuera de su elemento natural, como yo, ¡allí había un hórreo! Sentí la piel de gallina, y luego tuve la poderosa sensación, de que, como un personaje de la mitología asturiana, había aparecido para ayudarme, para hacerme sentir mejor, para hacerme sentir menos sola, para hacerme sentir como en casa. Nunca he sido una persona de grandes nostalgias, pero creo que aquel día termine con lagrimas en los ojos".

Obstáculos. "Uno de los primeros obstáculos que he encontrado a lo largo de mi carrera profesional ha sido mi falta de competencia en otros idiomas, especialmente en la escritura. Por eso, he tenido mucho interés en criar a mis hijos en un ambiente trilingüe. Hay muchos beneficios cognitivos de aprender varios idiomas. Las personas que hablan más de un idioma pueden tener mejor memoria, habilidades para resolver problemas y pensamiento crítico, mayor concentración y mejores habilidades para escuchar. Pero aun más importante es que, a medida que el mundo se hace más pequeño, se vuelve esencial para cualquier trabajo el saber más que su propio idioma.

Además, mudarse de un lugar a otro implica descubrir cómo ser parte de una nueva cultura laboral, lo que a veces puede ser frustrante. El esfuerzo más significativo para mí fue mi mudanza de California a Estrasburgo, Francia. La cultura laboral de estos dos lugares no puede ser más antagónica. El trabajo duro es admirado en Francia, pero los franceses en general desaprueban la adicción al trabajo. Tuvimos muchas cenas de trabajo en Francia, pero a la mayoría de los franceses no les gusta hablar de negocios durante la cena. La cena se considera más una ocasión social y un momento para disfrutar de la comida y las bebidas. Sin embargo, fue en Estrasburgo donde colaboré o trabajé de cerca con mas de un premio Nobel de química. ¡Quien podría habérmelo imaginado los primeros meses alli!

Otro obstáculo que tuve que superar fue mi falta de conocimiento de otras culturas. Por ejemplo, trabajar con estudiantes observando el Ramadán fue al principio un gran desafío para mí. No todos los musulmanes observan el Ramadán; el ayuno es una elección personal, y de alguna manera asumí que los científicos que trabajaban en un laboratorio de investigación elegirían no observarlo. Pero estaba equivocada. En dos ocasiones tuve incidentes con estudiantes desmayándose en el laboratorio durante el Ramadán, y no fue fácil para mí no micro agredirlos ofreciéndoles algo de comer o al menos agua. Una vez incluso entré en conflicto con uno de ellos porque sugerí que estarían mejor en casa hasta el final del Ramadán. Ahora, el ayuno intermitente está de moda, y tengo claro que cada uno tiene derecho a comer como quiera sin necesidad de contar con mi opinión.

"Otro desafío al que nos enfrentamos en los laboratorios universitarios es que los estudiantes van y vienen"

Otro desafío al que nos enfrentamos en los laboratorios universitarios es que los estudiantes van y vienen. Y aunque es muy enriquecedor conocer y trabajar con gente nueva, a veces la falta de continuidad y la necesidad de volver a empezar desde el principio con cada nueva incorporación cansa. Parece que pasamos la mayor parte del tiempo enseñándoles y luego, una vez que están listos para el trabajo y son realmente productivos, se van a trabajar con otra persona.

Pero, por mucho, el mayor obstáculo con el que tuve que lidiar fue un compañero de trabajo que falsificó los datos experimentales, hasta el punto de que fue más allá de lo imaginable, cuando sintetizo compuestos usando una larga y ardua ruta, para poder introducirlos en la mezcla de reacción y simular el resultado. El individuo dejo el laboratorio antes de enviar el manuscrito para su publicación y me toco a mi terminarlo. Para poder describir el trabajo con mas precisión quise entender mejor el proceso, y se me ocurrió seguir la reacción en tiempo real. Pero a mi la reacción no me funcionaba. Al principio, pensé que la manera en la que estaba llevando acabo el experimento para poder seguir su curso me estaba obligando a modificar demasiadas variables; así que decidí repetir los experimentos exactamente de la misma manera que el estudiante lo había hecho antes de marcharse. Pero aun con todo, en mis manos el proceso no tenia lugar. ¡No lo podía entender! ¡Pensé que me estaba volviendo loca! Repetí la reacción docenas de veces. Cambié todos mis reactivos, pero nada. Me había pasado horas ya mirando los datos procesados ​​por el estudiante, pero un día, todos los ordenadores que tenían accesos a nuestros archivos de datos estaban ocupados, así que me vi obligada a acceder a los datos sin procesar directamente en el instrumento donde se habían realizado las mediciones, y procesarlos yo misma. En seguida me di cuenta de que los datos procesados ​​por el estudiante habían sido manipulados. Estaba claro que el estudiante había hecho esto para hacernos creer que las reacciones estaban funcionando. Con otro colega, tuvimos que revisar todo el trabajo del falsificador. Afortunadamente, todavía no habíamos publicado ningún resultado producido por aquel individuo. Una vez terminado nuestro trabajo detectivesco, mi colega y yo caímos es una depresión/desilusión que nos hizo perder fe en la gente y en la ciencia. A mi me costo tiempo recuperarme. Todavía hoy me cuesta entender cómo alguien puede llegar al punto de falsificar resultados y comprometer no solo su trabajo, pero también el trabajo de sus compañeros de esta manera. Supongo que es la presión de tener resultados. ¡Pero no estoy segura de que aquel estudiante en particular estuviera bajo ninguna presión en particular y desde luego, no bajo más presión que los demás! Hace ya varios años que seguimos una política de subir a una base publica todos nuestros datos antes de procesarlos, con la intención de trabajar con la mayor transparencia posible; y sinceramente espero, esta situación no vuelva a repetirse jamás".

"Asturias se está convirtiendo en un destino turístico basado en actividades al aire libre con paisajes naturales increíblemente variados. Pero todavía es un lugar al que es difícil llegar"

Asturias desde fuera. "Asturias se está convirtiendo en un destino turístico basado en actividades al aire libre con paisajes naturales increíblemente variados. Pero todavía es un lugar al que es difícil llegar. Al tratarse de una ubicación periférica, se debe considerar clave una mejora en la accesibilidad. La accesibilidad es vital no solo para la industria del turismo sino también para el desarrollo de cualquier inversión industrial. Durante la pandemia, se suspendieron la mayoría de los vuelos internacionales desde Asturias. Antes, solía ​​haber un vuelo los veranos directo a Ginebra dos veces por semana, y siempre me sorprendía cuando alguna persona de mi entorno mencionaba haber estado en Asturias durante un fin de semana largo. A todos con los que hablé Asturias les había encantado. Sin embargo, la critica constante siempre era la falta de traducciones en los lugares mas turísticos, incluso los menús en inglés eran difíciles de encontrar. Sin embargo, algunos de ellos lo vieron como parte del encanto. Asturias es un lugar ajeno al mundo exterior! No estoy segura de que esta sea la mejor imagen de Asturias para el desarrollo futuro.

Asturias necesita atraer inversiones o empresas establecidas para desarrollar sus proyectos. Para que esto suceda, Asturias debe promover no solo la accesibilidad sino también la calidad de su educación superior, creando una mano de obra bien formada que no tenga por qué emigrar. El coste laboral en España sigue siendo dramáticamente más bajo que en la mayoría de los países europeos con una calidad educativa comparable. Asturias, en particular, también debería enorgullecerse de su ética de trabajo, que realmente se aparta del estereotipo de los destinos mediterráneos bendecidos por el sol.

Varias empresas suizas, europeas o incluso multinacionales se han establecido en España en los últimos años, buscando capitalizar los menores costes laborales de una mano de obra altamente formada. Tradicionalmente ha sido en Barcelona; pero, debido a los acontecimientos políticos de los últimos años, muchas de estas empresas se han enfrentado a problemas para mantener empleados o movilizar españoles cualificados provenientes de otras regiones para que vayan a trabajar a Barcelona. Además, el coste de vida en el área de Barcelona se ha convertido en un elemento disuasorio. Asturias podría y debería ser más prominente como el destino elegido en el futuro".

Soluciones exteriores. "He desarrollado la mayor parte de mi carrera profesional en universidades o centros de investigación. En mi opinión, una de las cosas más importantes después de la educación es la inversión en investigación básica. La educación, la investigación y la innovación forman un ecosistema estrechamente interconectado. Suiza es muy competitiva en el campo de la investigación y la innovación. También se encuentra entre los países con mayor gasto en I+D en relación con su producto interior bruto. En Suiza, la investigación básica se lleva a cabo principalmente en las universidades y los institutos tecnológicos federales. Pero también hay una cantidad significativa de investigación y desarrollo aplicados y transferencia de conocimientos en innovaciones comercializables realizadas por el sector privado. Las oficinas de transferencia de tecnología, tanto en las universidades como en las empresas, desempeñan un papel fundamental en el proceso de identificar proyectos maduros y traducirlos en soluciones del mundo real, obtener patentes y derechos de autor que los protejan, y otorgar licencias de productos y procesos a empresas existentes (o formar nuevos negocios) para producir y comercializar los productos. Un desafío es que este círculo virtuoso toma tiempo para establecerse, pero una estrategia a largo plazo para lograrlo es fundamental y hay pasos intermedios que son muy beneficiosos para la sociedad y la economía".

"La investigación energética es probablemente uno de los temas más importantes del futuro próximo"

Petición a la clase política. "Invierta en educación: para empezar, apunte a atraer a grandes educadores internacionales. Y focalícese en comenzar una educación para el futuro. La educación debería centrase en las nuevas tecnologías de aprendizaje tanto en el aprendizaje en línea como presencial, los desafíos que enfrentan y las soluciones para apoyar el aprendizaje, el valor que aporta la tecnología y explorar cómo será el futuro del aprendizaje más allá de la crisis. Tenga siempre presente que hoy es difícil imaginar los trabajos del futuro y que la población debe aprender a ser flexible y ser capaz educarse (auto educarse) a lo largo de toda la vida. E invertir en investigación la base de todo desarrollo industrial. La investigación energética es probablemente uno de los temas más importantes del futuro próximo. Aunque estamos siendo testigos de cuán lejos estamos de estar protegidos contra la resistencia a los antibióticos y las infecciones virales; y que por lo tanto investigaciones científicas en estos campos son esenciales para la sociedad de hoy en día".

Consejos a los jóvenes. "Los primeros meses en un lugar nuevo siempre son abrumadores. Salir adelante en el extranjero es difícil debido a las barreras del idioma y la falta de contactos, lo que te obliga a salir de tu zona de confort. Salir de tu zona de confort puede venir en forma de un cambio completo de rutinas. Esto puede ser un gran shock. He experimentado hábitos de trabajo muy diferentes en Alemania frente a California. Aún así, mi mayor sorpresa fue cuando me mudé de San Diego a Estrasburgo, de las horas de trabajo, a los horarios, pasando por las interacciones con los compañeros de trabajo y lo que se espera de ti; y, sin embargo, estuve involucrada en un tipo de investigación muy similar en ambos lugares. En California, trabajábamos en equipos grandes y, al mismo tiempo, había una presión increíble debido a la competencia, lo que hacía que el trabajo fuera muy estresante. Por otro lado, si podías con ello, te obligaba a estar en un modo de aprendizaje constante.

Mudarse a un nuevo lugar y cambiar sus rutinas también lo obliga a uno a incorporar nuevas actividades, incluidas cosas que nunca hubiera experimentado en casa. Tengo la suerte de haber incluido como pasatiempos en mi vida la practica de la vela, el buceo en California y el esquí en Suiza. Mi hijo, Hugo, ahora forma parte de un equipo de esquí regional (Ski Valais) y lo llevo a carreras de esquí todos los fines de semana durante el invierno. Y mi hija Patricia, es parte del talent pool del equipo suizo de vela.

Otro consejo que creo importante es el de no tener miedo a desviarse del camino convencional. Después de haber participado en varias campañas de selección de estudiantes, y colegas, debo decir que los perfiles atípicos han resultado ser siempre los mas interesantes. Y que no hace falta tener prisa por instalarse en el primer lugar que visiten. El mundo es grande y hay cosas que aprender, personas que conocer y amigos por hacer en todas partes".