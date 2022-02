Canteli acusa al Rector de desplazar Minas “por motivos personales”

El Ayuntamiento de Oviedo aportó ayer, a punto de finalizar el plazo, sus propias “propuestas” dentro del proceso abierto por el equipo rectoral para someter a consultas su nuevo Plan Estratégico, que incluye el traslado a Mieres de la Escuela de Minas y el realojo en el edificio de Independencia de los estudiantes de Ciencias. Canteli, que firma las alegaciones presentadas por el municipio, apela a la cesión original que la Diputación hizo al Ministerio de Educación a condición del uso como Escuela de Minas, acusa al Rector de basarse en cuestiones “personales, no racionales” para mover los estudios al Caudal y reclama el grado de Renovables en la ciudad.

Las alegaciones de Oviedo aluden, de forma inicial, al origen del centro por un acuerdo en 1959 que condicionaba la cesión a establecer estudios de Minas allí durante al menos 30 años. “Al margen de las posibles disquisiciones legales al respecto”, escribe el Alcalde de Oviedo, “es obvio que moralmente existe el compromiso de la Universidad de mantener la Escuela de Minas en ese edificio mientras exista tal grado”.

Alega el Ayuntamiento, además de los 10 millones de pesetas que pagó el municipio por las obras, que la Escuela “es un emblema para Oviedo”, “reconocido nacional e internacionalmente, siempre vinculado a la capital del Principado, una marca internacional para nuestra ciudad”. Sacarlo de Oviedo, concluye, supondría en un breve plazo la desaparición de este Grado. Canteli eleva el tono en ese razonamiento y afirma que “tal parece que existe una clara persecución contra esta Escuela cuando el Rector traslada a la opinión pública que solo tiene dos opciones: morir en su sede actual o reinventarse en Mieres, lo que podría denotar que la propuesta de llevarla a otro campus no responde a cuestiones racionales sino más bien cuestiones de carácter personal”.

El Ayuntamiento no entiende por qué no es viable reinventar la Escuela en su sede, “en la que hay 27 laboratorios, con equipamientos prácticamente imposibles de mover, alguno único en Asturias” y acusa a la Universidad de haber abandonado al centro. Al revés, reclama que la solución pasa por darle el grado de Energías Renovables y Sostenibilidad. Argumenta que “fue propuesto hace ya más de 4 años por los directores de la Escuela de Minas”, que en Mieres no lo quieren y que no hay “ninguna razón objetiva” para el traslado “más que ocupar espacios vacíos por una mala planificación en otro campus”.