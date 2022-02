La preparadora vocal avilesina que consigue que cualquiera cante como Amy Winehouse

La presentadora de los informativos de Antena 3 Sandra Golpe sorprendió a todos en la última gala del concurso televisivo “Tu cara me suena” con una imitación casi perfecta de la cantante inglesa Amy Winehouse. Era un reto muy difícil. No solo porque la intérprete de soul fallecida en 2011 poseía una voz rota, potente y muy característica, también porque Golpe nunca había cantado antes en público. Como mucho, en la ducha. ¿Cómo lo logró? Gracias a la avilesina Gloria Blanco, una ingeniera electrónica titulada que reorientó su formación posterior hacia lo que siempre había sido su pasión: la educación de la voz. Ahora se ha convertido en “vocal coach”, una “entrenadora de voz” que está muy demandada. Y desde el golpe de Golpe lo estará aún más.

Blanco, máster en Patología de la Voz por la Universidad de Alcalá y acreditada en el método internacional “Still Voice”, parte en su entrenamiento de un principio básico: “Todo el mundo puede tener una voz bonita. Saber hablar en público o cantar bien no es un don divino, es un trabajo muscular”. Y eso fue lo que hizo con Sandra Golpe, quien se puso en contacto con ella a través de una amiga, alumna de Gloria Blanco. La preparación de la gala, hasta que la voz de la presentadora logró meterse en la de Amy Winehouse, incluyó dos fines de semana intensivos y varias clases esporádicas, amoldándose a los tiempos libres de la periodista.

“Sandra nunca había cantado en público, el reto fue mayor. Ella creía que no llegaría a las notas agudas, por ejemplo. Yo le expliqué cómo se produce el sonido de su voz y qué elementos puede controlar. Se trataba de identificar a nivel anatómico qué elementos tenía a su disposición de manera que pudiera controlarlos conscientemente: la laringe, la lengua en este o en otro sitio... Conocer todo eso te da flexibilidad para explorar todo lo que hay dentro de tu laringe y eso te permite ir conociéndote mejor”, explica Gloria Blanco. “Hay que saber qué tecla tienes que tocar y luego practicar”. Es ejercicio: “Quizá por mi formación como ingeniera voy directa al grano, soy muy clara, muy metódica, marco los pasos a seguir, que no sea nada abstracto, que sea entendible por cualquier persona que no tenga conocimientos previos, independientemente de su edad o gustos musicales”, explica esta preparadora vocal con clientes de todo tipo, desde ejecutivos que buscan modular su voz para hablar en público y transmitir liderazgo hasta alumnos mucho más inclasificables: “Una vez me llegó una chica que quería cantarle en la boda a su novio. Era muy tímida, tampoco se atrevía a hablar en público. Cantó. Y no solo eso. Luego entró a formar parte de un grupo musical y ganaron algunos premios. Fue maravilloso”.

Porque la voz es algo físico pero también hunde sus raíces en la psicología de cada uno. Gloria Blanco también es muy consciente de ello. De hecho, parte de su fascinación por este campo parte de su experiencia personal. Buscando su voz se desbloqueó. Siempre le gustó la música y cantar. Pero creía que no tenía una voz bonita. “Me notaba además muchos bloqueos, me daba vergüenza mi voz”. Ahora, en cambio, no se le da nada mal sobre el escenario. Formó parte del grupo “Weenfies”, todo chicas, y ahora está preparando un disco en solitario. Tiene voz propia. Dejó el campo de la ingeniería y se adentró en un nuevo camino, en una profesión atípica, su propio negocio. Y ahí hace un inciso para agradecer el apoyo que recibió de los responsables del programa “Clinic Joven Emprenda”, Kike Riesgo, Carmen Riesgo y Chema Martínez.

Para ella su voz es su identidad y así quiere que lo enfoquen también sus alumnos: “La voz está muy relacionada con el bienestar personal. Sentirnos a gusto con nuestra voz produce mucho bienestar. Lo que hago tiene que ver con el desarrollo personal desde el punto de vista psicológico, sumado a la técnica vocal para lograr el objetivo de encontrarnos más a gusto con nuestros sonidos”. Se trata de emprender una búsqueda de la voz propia, pero que no termine en el engolamiento: “Intento naturalizar lo máximo posible el aprendizaje. Se trata de ir quitándonos capas hasta mostrar quiénes somos. No consiste en construirse un personaje, sino de encontrarnos cómodos con el sonido más natural posible”.

Lo dicho, parece que cualquiera puede cantar como Amy Winehouse, es pura física. “No es fácil, pero no tan difícil como puedas imaginar. Hay que saber qué tecla tienes que tocar y luego practicar”, dice Gloria la ingeniera.