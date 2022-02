Respuesta masiva de la Universidad a los planes del Rectorado: 300 propuestas enviadas

El paquete de planes estratégicos elaborado por el Rectorado de Ignacio Villaverde para construir la Universidad de Oviedo del futuro recibió “casi 300 propuestas” en los diecisiete días que estuvo sometido a consulta. “Como esperábamos, nos hemos encontrado con una comunidad académica muy involucrada y que ha reaccionado positivamente a nuestra invitación de participación”, celebró ayer el Rector, que se comprometió a “estudiar todas las aportaciones” para redactar unos planes “más ricos, más sólidos y más compartidos”. “Siempre pretendimos que estos documentos no fuesen solo de un equipo rectoral, sino una estrategia de toda y para toda la institución”, subrayó Villaverde.

En concreto, los planes que recibieron alegaciones son cinco: el de la estrategia general, otras dos estrategias específicas de infraestructuras y de titulaciones, un nueva propuesta de estructura administrativa, y el plan de ciencia. La mayor parte de las propuestas hechas por la comunidad universitaria, más de dos tercios, se refieren al nuevo modelo organizativo, que plantea recortar en 93 el número de unidades y abrir nuevos servicios para lograr una gestión “más ágil, eficiente y digital”. Las alegaciones más polémicas afectan, no obstante, a los planes de titulaciones –con la implantación del grado de Deportes, los estudios de Energías Renovables y la doble titulación de Criminología y Derecho como principales novedades– y de infraestructuras –con seis movimientos en cadena de facultades y escuelas en los próximos años–.

Algunas de estas propuestas son sonadas por llevar varios días en el candelero: el rechazo de la Escuela de Minas de Oviedo a su traslado a Mieres, la oposición de los campus de Barredos y de Gijón al nuevo grado de Energías Renovables, y la negativa de Mieres a suprimir Ingeniería Geomática. Otras alegaciones, en cambio, son nuevas aportaciones: implantar el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas, ampliar los títulos duales así como los “programas de recorridos sucesivos” que vinculan grados y másteres, y clarificar los movimientos a otras sedes. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias pide “no trocear” la docencia y realizar un traslado “integral”, con laboratorios incluido, a Minas.

El Rector se mostró ayer “muy satisfecho” por “la activa participación de la comunidad universitaria y otros agentes interesados”, como son los ayuntamientos de Oviedo y de Mieres. Todas las propuestas “se estudiarán y analizarán y se valorará cómo pueden incorporarse a los planes estratégicos”, explicó. A continuación, se detallan las alegaciones y sugerencias aportadas por cada centro universitario.

Escuela de Minas de Oviedo. El equipo de Francisco Javier Iglesias hizo las alegaciones más numerosas: más de veinte. La mayoría, quince, son al plan de titulaciones. “Las primeras ponen de manifiesto algunas discrepancias en el cálculo de indicadores que afectan directamente a los datos de la Escuela y, por tanto, a las actuaciones o propuestas que se toman basándose en ellos. Otra parte importante de las alegaciones se centran en la propuesta del grado en Ingeniería de Energía Renovables. “Exponemos los motivos por los que se estima que la ubicación de la titulación debe ser en Oviedo, y no en un centro resultado de la fusión de nuestra Escuela y la Politécnica de Mieres”, explican.

En relación a las infraestructuras, la dirección de Minas pone el foco en la necesidad de “compartir espacios, sin tener que realizar traslados innecesarios” como “plan de acción transitorio” a la consolidación de un gran campus en el Cristo. La histórica Escuela de la calle Independencia de Oviedo también comenta en una de sus alegaciones “la conveniencia de haber consensuado previamente con la comunidad universitaria un plan tan relavante”.

Escuela Politécnica de Mieres. La dirección, encabezada por Asun Cámara, presentó tres alegaciones principales. La primera, referida a la propuesta de suprimir el grado de Geomática, que tiene una matrícula de nuevo ingreso de 14,7 estudiantes de media en los últimos cinco años. “Pedimos que no se extinga y que en su lugar se cree un plan de viabilidad para relanzar este título. Hay datos incorrectos en el plan y opinamos que no se ha dado tiempo a que se consolide el grado. Nació en 2016 y la primera promoción de egresados salió en pandemia. Es una situación un poco injusta”, dice Cámara.

La segunda reclamación es sobre el nuevo grado de Ingeniería de Energías Renovables, que, de implantarse en Asturias, el Rectorado apuesta por Mieres. “Es una titulación que no tiene atribuciones profesionales y no debe existir en la Universidad porque supondría una merma de otros estudios, como el de Recursos Mineros y Energéticos, que ya tiene una especialidad en Energía”, expone la dirección del campus de Barredo, que pide, en tercer lugar, que “se aclare el procedimiento de fusión” de Minas en Mieres. “Consideramos que no es una fusión, sino un traslado de títulos relacionados con el ámbito minero que ya tenemos aquí”, matizó. Asimismo, la escuela mierense ha detectado imprecisiones en el cálculo del número de estudiantes pertenecientes a los itinerarios bilingües y sostiene que la formación continua de grado y máster debería llamarse programa académico de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y no de Ingeniería Civil.

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. La dirección de Juan Carlos Campo solicita “eliminar” la propuesta del grado de Energías Renovables al “suponer una duplicidad de titulaciones que dividiría a los estudiantes de otros grados que ya se están impartiendo, con el coste de recursos humanos y materiales que ello supone y afectando a la viabilidad de los grados existentes”. En el caso de mantenerlo, piden “indicar que el centro de impartición sea la Escuela Politécnica de Gijón por ser una titulación de la rama industrial”. En materia de titulaciones, el campus de Viesques también solicita sumar al programa piloto dual el máster de Ingeniería Industrial. La propuesta del Rectorado incluía el de Ingeniería Mecánica. Por otro lado, el equipo de Campo reclama analizar otros programas académicos continuos de grados y másteres y pone objeciones a los itinerarios bilingües y a los costes de los títulos. “Según el documento, el egresado de Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información, que se imparte en nuestro centro, tiene un coste un 70% mayor que el graduado de la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo, lo que es insostenible con un mínimo conocimiento de la realidad de ambos grados”, ponen como ejemplo.

En el apartado de infraestructuras, la Escuela de Gijón reivindica incluir en el plan “una actuación específica para reducir la peligrosidad o adaptarse al riesgo de inundación del edificio polivalente”. En este sentido, aportan tres alternativas que van desde los 96.000 euros a los 6 millones.

Facultad de Ciencias. El decanato de José Manuel Noriega reclama “mayor concreción” en el plan de infraestructuras. Ciencias advierte que la reubicación de su centro en Minas debe ser “integral” y venir acompañada de “todos los laboratorios docentes”. “En ningún caso –apostillan– debe producirse un troceado de la docencia”. La saturada Facultad, con más de 700 estudiantes, pide considerar en las estrategias la creación de un doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas, cuya implantación “fue aceptada a estudio por el anterior equipo rectoral y existe una memoria reguladora ya casi terminada”. En este sentido, señalan que ente el posible cambio de ubicación de Ciencias a Minas y de Informática al Cristo “se garantice la continuidad” de la nueva titulación.

Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo. La dirección de Fernando Álvarez pide “especificar las características de los espacios necesarios para impartir la docencia actual en condiciones adecuadas” en su futura reubicación en el centro de Enfermería y Fisioterapia, en el campus del Cristo. En el terreno de las titulaciones, creen que se podría incluir propuestas que “harían más atractiva la oferta formativa”. Son: “completar la tramitación del doble grado de Informática y Matemáticas, estudiar la puesta en marcha de otras titulaciones, analizar nuevas oportunidades de ofertas formativas de máster multidisciplinares, como el de Bioinformática, poner en marcha programas académicos con recorrido sucesivo de grado más máster y diseñar menciones duales” dentro de la Escuela.

Facultad de Filosofía y Letras. El decanato de José Antonio Gómez solicita al Rectorado que matice la estadística de coste de titulaciones, en la que el grado de Estudios Clásicos y Románicos figura como el más caro de la Universidad de Oviedo, muy por encima de la media de 55.927 euros por egresado. “El profesorado de este título imparte muchas materias comunes con otros grados filológicos. Ese cálculo habría que afinarlo. Además, hay estudios que implican maquinaria, que no es nuestro caso, y no sabemos si eso se habrá tenido en cuenta. Su mantenimiento no es ni por asomo el que tiene un laboratorio de Latín y Griego”, explica Gómez. “Me preocupa el efecto que puede tener esta estadística en las matrículas, se nos vuelva poner un poco en la picota”, lamenta.

Pese a ello, el decano se muestra “razonablemente satisfecho” con el futuro de los estudios de Humanidades que, en medio de una tendencia general de bajada de universitarios, se mantiene en torno a los 2.000 –en la actualidad, 2.300–. José Antonio Gómez pide incluir el máster en Lengua Inglesa y Lingüística dentro de la oferta formativa y ofrece el campus del Milán como centro piloto para probar la reorganización administrativa que lidera Villaverde: “Hace más de veinte años que no se toca esa estructura, urge cambiar cosas”. Respecto a las infraestructuras, apunta Gómez, “nos gustaría que se tuvieran en cuenta la supresión de barreras arquitectónicas, la mejora de la wifi (tenemos problemas de señal en muchos lugares), y habilitar un aparcamiento en el bajo del aulario A, que hoy es un depósito”.

Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales “Jovellanos”. El decanato de Levi Pérez reclama que se “contemple explícitamente la intervención sobre las aulas de la fachada sur para resolver el problema de las condiciones medioambientales –el intenso calor– en que se desarrolla la actividad docente”. Dentro del plan de titulaciones solicita que se mantenga el itinerario bilingüe de Turismo “hasta que se complete el proceso de revisión y de modificación, en su caso, del grado de Turismo”, y pide definir la adscripción a la Facultad de los másteres en Gestión Administrativa y en Sociología de la Alimentación.

Facultad de Derecho. Sus alegaciones se refieren al nuevo modelo de organización administrativa. En concreto, a la dotación de un mayor número de puestos de personal de administración y servicios para el campus del Cristo A, y rediseñar el modelo organizativo y el esquema de equipos de trabajo de las secciones y unidades de este mismo campus.

Otros centros. Las restantes facultades no han presentado alegaciones desde sus decanatos a los planes estratégicos, pero en algunos casos sí lo han hecho los departamentos o las administraciones de los centros. Ante el cese el próximo lunes –hay elecciones ese día– del actual decano, José Luis Llorente, la Facultad de Medicina no ha hecho propuestas, pese a contemplarse su traslado a largo plazo al HUCA. En el documento, además, “no aparece explícitamente o pormenorizado nada de un posible traslado”, argumenta. “Sí que he enviado una carta personal informativa al Rector”, añade. Por otro lado, el decano de la Facultad Padre Ossó, José Antonio Prieto, se reunió este martes con Ignacio Villaverde para trasladarle su intención de “estudiar y proponer” nuevas titulaciones y el máximo responsables académico, indicó, “se mostró abierto a ello”.