Los títeres son uno de los productos que mejor están exportando las compañías españolas al extranjero. Esa valoración, que llega desde Acción Cultural Española, se traslada al espíritu con el que se afrontan las representaciones con marionetas en Feten. Todas ellas gozan de una gran cercanía y simpatía entre el público que estos días se empapa de todas las propuestas en Gijón en la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas”. “El títere es magia. Los magos son atractivos, porque no sabes lo que van a ofrecer. Pues los títeres son magia: cómo puede ser si no que una figura, que ves que no se mueve, cobre vida. Y al moverlo crees realmente que vive, y te retrotrae a la infancia, cuando jugabas con los muñecos”, explica Joaquín Hernández, componente de la Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA), que participó en un encuentro con los profesionales del sector.

“En España no se vende mucho en el teatro para adultos los títeres, como sucedía a principios del siglo XX”, lamenta Hernández, que es el responsable en el concejo de Siero del Museo del Títere. “La Ratita Presumida” fue la propuesta que acercó al público la compañía “Titiriteros de Binéfar”. “En el Quijote aparece una escena de títeres, y García Lorca y Valle Inclán también se preocupaban por esta figura”, detalla Paco Paricio, director de esta compañía. “Aquí en España los concebimos como juguetes, el niño los siente muy cercanos, por eso si aparece un actor se queda parado, pero con un títere se habla inmediatamente con él, sería como el objeto mediador que provoca esa comunicación que acerca al niño al arte”, reflexiona Paricio. Otra de las muestras que han llamado la atención en este Feten es el “Titiroscopio”, una especie de telescopio en el que los niños observan dentro del mismo durante cinco una escenificación real. “Es una pasada”, coinciden.