Abre la sala Bagdad en Barcelona tras la covid: “Era un estudiante tímido de Química y resultó que tiraba flechas con el pene”

La sala Bagdad cerró a raíz de la pandemia del covid. El 26 de febrero reabrirá tras 23 meses de clausura. En este local de Nou de la Rambla se descubrió una muralla medieval y a Nacho Vidal. Juan de Lucía, la propietaria, celebra el retorno a la actividad de la sala porno y afirma: “Me da mucha pena como veo Barcelona”.

¿Pensaba que no tendría que cerrar tanto tiempo?

El Bagdad está cerrado desde el 13 de marzo de 2020. Pensábamos que era para 15 días. Llegó el confinamiento. Luego que el ocio nocturno no podía abrir. Luego que septiembre. Luego dejaron abrir unos días en julio pero con las restricciones que había no abrí. En octubre pasado, igual, tampoco abrí.

¿Y ahora reabre con qué restricciones?

El uso de mascarilla es obligatorio para los clientes y el personal. Los actores se hacen tests previamente.

¿Cuando empezó la historia del Bagdad?

En 1975. Nunca habíamos hecho ni un mes de vacaciones. Aquí solo cerramos en Nochebuena, Navidad, fin de año y año nuevo. Al principio, también los jueves y viernes santos. Abrimos de lunes a domingo. Primero no hacíamos porno, sino estriptís. Abrimos un mes después de que muriera Franco. A los dos meses mi marido dijo que fuéramos a Hamburgo a ver locales donde hacían porno. Nos impresionó. Él era un visionario comercial, vio que habría un cambio y nos trajimos algo de lo que vimos allí. Porno importado de Alemania. Las colas para verlo eran larguísimas.

¿Tenían que pedir permisos especiales?

Teníamos que escribir al Ministerio de Cultura para explicar el argumento de cada número: se trata de la representación de un jeque árabe ante el que una bailarina se despoja de la ropa y luego terminan haciendo sexo en vivo real, no simulado. Esa coletilla final te obligaban a añadirla. Y el ministerio ponía el sello.

En linkedin pone que es usted la ejecutiva del Bagdad

Yo vivo en Salou y tengo personal cualificado aquí. Cuando es necesario estoy todo el día, y otros no lo es. Soy la directora, la ejecutiva, la propietaria, la administrativa.

El Bagdad ha sido durante años el lugar al que se llevaba al famoso que visitaba Barcelona.

Y sigue pasando, pero nadie se entera.

El caso más conocido es el Magic Jonhson.

Lo sacaron porque comentaron que había cogido el sida en el Bagdad. Fue un mito. ¿Cómo va a venir Magic Johnson a despelotarse aquí delante de la gente? Ya nos hubiese gustado.

Esa Barcelona con la que creció el Bagdad es la que se va transformando para los Juegos Olímpicos de 1992.

Una Barcelona envidiada por todo el mundo, todo el mundo la visitaba. Una Barcelona que hay que recuperar.

¿Ve mal la ciudad?

Me da mucha pena como veo Barcelona. Me gustaría retroceder ya no te digo ni 10 ni 15 años, pero cuatro o cinco años atrás Barcelona era muy bonita y me gustaría que volviera a serlo. Ahora es diferente. Hay que cuidarla más, cuidar más los negocios. Entre la pandemia y lo que pasó políticamente, que quemaban tantos contenedores, la gente cogió aprensión a venir.

¿Culpa al independentismo, a Colau?

A los dos un poco. Barcelona es un cómputo de cosas, hay que promocionarlo todo. Ayudar a los empresarios en lugar de machacarlos. Se debería cuidar mucho el turismo de lujo y evitar el de borrachera. Permitir hacer hoteles de cinco estrellas, que vengan cruceros, genera beneficios para todo el mundo. Pero aeropuerto, no; Hard Rock Café, no, Hoteles de cinco estrellas, no.

No es usted votante de Ada Colau. ¿La invitaría a un espectáculo?

No entiendo de política. Sí la invitaría, por qué no.

¿El Bagdad era más feliz con Pujol y Maragall?

El Bagdad es feliz siempre, damos felicidad.

¿Ha cambiado el perfil de la gente que viene?

Ha cambiado. Hace 40 años salíamos del franquismo, no se podía ver ni un pezón. Venían a ver un escándalo. Hoy vienen muchas parejas que participan en el espectáculo. Viene una pareja y sale la mujer con un actor a hacer sexo en directo. Antes costaba mucho ver eso. Ahora pasa cada noche.

Me han pedido que le pregunte por uno que levantaba una bombona de butano con el pene.

Tigerman. Uau. Fue una revolución en el espectáculo. Era un chico que estudiaba Química en la universidad. Teníamos el número del fakir Kumar, que levantaba una campana de 30 kilos con el pene, la gente la tocaba con una cuerda, tolón, y arrastraba un carro con cuatro o cinco personas encima. Durante el número, una voz en off decía: “Si alguien del público se atreve a emular lo que ha hecho el famoso fakir Kumar, le damos un millón de pesetas”. Un día me llaman: “Baja, Juani, un tío ha levantado la mano y quiere salir a hacer lo que Kumar”. Existía el riesgo de que se desangrara por el millón de pesetas. Bajo y le digo: “Ahora, no, quédate al segundo pase y nos lo haces”. Me dijo que llevaba tiempo ensayando en casa con garrafas de agua llenas. Era un chico tímido, cabizbajo, que hablaba con miedo. Salió a la pista, se puso música de tambores. Le dijimos que cuando Kumar se fuera de vacaciones podía actuar él. Luego resultó que disparaba flechas con el pene, y allí se ponía un petardo para acabar el show. Se colgaba del techo con una cuerda y, suspendido, sostenía una bombona de butano cogida del pene. Un día lo vi entrar con una viga como Jesucristo llevando la cruz. ¿Dónde vas? A entrenar. En uno de sus entrenos se hizo daño y le llevamos a urgencias y salió un doctor. Y dijo que a él no le tocaba el pene ningún tío.

¿Lo que se hace en el Bagdad es sexo o acrobacia?

Es sexo. Sexo bonito. Sexo porno con cuerpos bonitos, con estilo. Siempre he preferido el bueno gusto al porno duro: el que quiera porno duro lo puede encontrar en películas, en internet.

¿Es partidaria del porno que huye de las actitudes agresivas con la mujer?

Yo el porno que deja a la mujer como agredida, que te doy un cachete o te escupo, no lo quiero. En el Bagdad, eso no. Anales, por ejemplo: no hace falta. Aquí no se hacen.

¿Ve el riesgo, denunciado a menudo, de que los menores se formen partiendo del porno como base para su vida sexual?

A según qué edad algo habría que hacer para explicarles que el sexo no es solo el que se ve en el porno.

¿Cuánto personal tiene?

Unos 25 actores, más chicas que chicos, y 10 o 12 personas con otras funciones. Han estado en ERTE este tiempo, cobrando el 70%, lo que daba el SEPE. Y los créditos ICO nos han ayudado a aguantar.

¿El Bagdad ha sido siempre rentable?

Hemos sufrido las crisis, como la de 2008, pero nos hemos mantenido. Ha sido un negocio familiar, lo llevamos mi marido y yo. Falleció hace un año.

¿Cómo saber quién vale para esto?

La de los fichajes soy yo. Son muchos años, la experiencia es un grado. Cuando un chico tiene madera, lo ves. Por su actitud, por su físico, por sus medidas.

¿Se requiere un pene grande para trabajar aquí?

Grande o mediano. Grande es el de Nacho Vidal, que no cabe en un vaso de cubata.

Usted descubrió a Nacho Vidal.

Él se presentó y yo dije: este chico va a llegar. Tenía muchas ganas, buen cuerpo, buen físico, le gustaba mucho el sexo. Somos muy amigos.

¿Qué es un pene mediano?

No quiero molestar. Puede ser uno de 15 a 18 centímetros. Aquí viene gente sin complejos, clientes que salen a la pista y ni se la encuentran.

Sin decir sus sueldos, ¿paga bien a sus actores?

Por supuesto.

¡Díganos sus sueldos!

(Ríe) Cada uno tiene un caché. Como en el Barça.

En estos 23 meses de cierre, ¿ha mantenido la oferta de porno on line?

Tengo las webcam. Han trabajado más que nunca, porque los clientes estaban en casa. Y ahora quiero hacer el metaverso, una realidad aumentada, en 3D, todas las empresas importantes están en ello. Es realidad virtual, puedes construir una megaciudad erótica en la que haya contacto interactivo con las actrices. Estamos preparando nuestro proyecto con una empresa puntera.

¿Que Barcelona esté bien o mal lo nota el Bagdad o siempre llena?

Se nota. Ahora que empieza el Mobile World Congress llenamos a tope, tenemos buenos clientes que gastan dinero, que invitan a las actrices a champán porque han cerrado un buen negocio. Y cuando hay Formula 1, el Salón del Automóvil. Todo esto nos repercute. Como cuando hay futbol: un Barça-Madrid.

¿Qué le diría a los que creen que el Bagdad es sórdido?

Sórdida su mente. Hay mucha gente hipócrita.