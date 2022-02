“Nuestra música está más viva que nunca”

“Estamos posiblemente en el mejor momento de la banda”. Llevan más de cuatro décadas ofreciendo su música. Y no se agota. Álvaro Urquijo, cantante de “Los Secretos”, que estarán en Gijón en el teatro de La Laboral el próximo 26 de marzo, derrocha energía, pasión por la música y muchas ganas de seguir manteniendo viva la llama de una banda que ha enganchado a varias generaciones.

–Llega con su gira “Recuperando las emociones”. ¿Nos hace falta más que nunca esa sensación positiva que transmite la música?

–No somos distintos a la gente. Este periodo de pandemia hemos tenido que adaptarnos cada día. Ver a la gente separada, con aforos reducidos, ha sido duro. Recuperar las emociones significa que la música es un bálsamo, también para nosotros. Volvemos a disfrutar de todo el esplendor de los conciertos. Todos estuvimos coartados por el virus, la música y la cultura nos ha acompañado, y tiene que seguir así.

–¿Qué tiene de especial disfrutar de un concierto directo?

–Traemos una gran escenografía y un repertorio completo, con lo que todos esperan escuchar de nosotros, durante más de dos horas, con casi 30 canciones. Aparecerán temas que hacía tiempo que no tocábamos. También ofrecemos una parte más acústica. Será divertido disfrutar de esos cambios de ritmo, con otros momentos más eléctricos. Merecerá la pena.

–Jugando con el nombre de su banda. ¿Cuál es el secreto para seguir en candelero después de cuatro décadas?

– Hay que hacer bien las cosas, con cierta dignidad, ética y principios musicales. Pueden ser sonidos muy modernos y clásicos, pero tienen que estar bien ejecutados. Pero lo más importante es que esa perfección, también tecnológica, cale en el público. Sin eso es imposible aguantar 40 años.

–¿Esperaba estar a día de hoy al pie del cañón?

–Cuando murió mi hermano estábamos desaparecidos, pero continuamos con la cabeza alta e hicimos justicia con él. Tuvimos muchas canciones ninguneadas por las listas de éxitos. Hay números uno que no sonaron por la radio, como “Pero a tu lado”, del año 1995. Ese disco no vendió ni 15.000 copias, cuando se vendían por ejemplo 70.000 en el anterior. Y ahora es la canción más vistas en plataformas. En “Spotify” lleva más de 42 millones de reproducciones, es algo escalofriante. Es verdad que el tema remunerativo es otra cosa, y que a nivel digital no se paga tan bien. Pero sí que nos da una demostración de que nuestra música está más viva que nunca.

–¿La pandemia nos ha vuelto más nostálgicos para volver a los sonidos y grupos de siempre?

–Estar en casa ayudó a tirar de la cultura. Para mí es respetable cualquier tipo de música. Pero esa ley de que todo lo que ha pasado en el tiempo no es interesante no la comparto.

–¿Qué música escucha?

–Cuando era crío de cada diez “LP” que quería comprarme solo podía uno, porque no tenía más dinero. Ahora, gracias a las plataformas, estoy descubriendo a “The Beatles” o muchos más grupos que no pude.

–¿Emprenderán nuevos proyectos?

–Sigo escribiendo canciones, componiendo, pero sin un proyecto concreto. Nunca hemos hecho planes a largo plazo. Pero no descartaría probar esa experiencia musical en los teatros, como si fuese un espectáculo durante varias semanas en Madrid, y después sacarlo de gira.