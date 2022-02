Los Peques del León de Oro aportarán mañana en el teatro Jovellanos de Gijón (18.30 horas) una experiencia para todos los sentidos con su programa “Past Life”. El coro infantil y juvenil presentará su programa “Past Life”, con antiquísimas melodías celestiales, bajo la dirección de Elena Rosso, y con la presencia de Candela Fernández y Claudia González como solistas, Maite García al piano y Mario Valdés en la narración.

El programa “Past Life” lo componen las siguientes piezas: “O nata lux”, de Richard Ewer (1955): “Fervor na brétema”, de Javier Fajardo (1992), “The Seal Lullaby”, de Eric Whitacre (1970); “Murasame (The Mists of the Evening)”, de Victor C. Johnson (1978); “Gnothi Safton”, de Jim Papoulis (1961); “On suuri sun rantas autis”, de Matti Hyökki (1946); “Under the Willow”, de Stephen C. Foster, y arreglos de Susan LaBarr (1981); “Zai Itxoiten”, de Javier Busto (1949); y “Past Life Melodies”, de Sarah Hopkins (1958).

El viaje que propone este concierto, según describen en su programa, “es una historia que comenzó hace mucho, cuando no había nada”, y que evoca a descubrir cronológicamente el camino de la creación y la vida, desde los sonidos celestiales, pasando por el fuego que iluminó todo, el nacimiento de las primeras formas de vida a partir del agua, la tierra y el ser humano, y la capacidad para comunicarse.