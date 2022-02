La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud elegirá hoy decano. Entre las 10.00 y las 19.00 horas la comunidad académica del cuarto centro universitario más grande de Asturias, con casi 1.900 estudiantes, deberá votar entre la profesora titular del departamento de Medicina María del Pilar Mosteiro Díaz y el catedrático de Anatomía y Embriología Humana José Antonio Vega Álvarez. El censo lo conforman 157 personas: 9 miembros natos, 109 del colectivo docente e investigador, 4 de administración y servicios, y 35 alumnos.

Pilar Mosteiro, vicedecana durante los últimos diez años dentro del equipo de Alfonso López Muñiz, actual vicerrector de Estudiantes, asegura que vivió la campaña electoral “con tranquilidad y con ganas de escuchar a todos para intentar hacer bien las cosas”. “He tenido la oportunidad de reunirme con estudiantes, profesores de algunas áreas que no conocía y personal de administración y servicios. No he podido contactar con todos pero he remitido una carta con mis principales líneas de actuación para empezar inmediatamente si soy elegida decana”, señaló ayer Mosteiro.

Su rival en las urnas, José Antonio Vega, que fue hasta hace poco director del Área de Proyección Cultural dentro del Rectorado, realizó la campaña “ principalmente por comunicación escrita con todos los miembros de los diferenciales colectivos, y con la mayoría de ellos también con entrevista personal”. “He apreciado ilusión, pero la participación en los encuentros en algunos casos ha sido menos numerosa de lo que esperaba. Creo que tengo posibilidades de ganar; todo dependerá de la participación de los 157 electores”, manifestó. Hoy a las 9.00 horas se constituirá una mesa única de votaciones en el edificio de Medicina.