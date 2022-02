Casi medio centenar de conciertos (en concreto, 48) de 42 artistas y promotores van a hacer sonar la música en 37 concejos de la región. Forma parte de toda la programación que, hasta junio, se incluye en el circuito de música del proyecto "Asturies, Cultura en Rede", para el que la Consejería ha consignado cerca de 92.000 euros.

Esta semana el pianista César Latorre ofrece un cine-concierto en Gozón -será mañana, 25 de febrero-, en el que pondrá banda sonora a la película Tiempos modernos de Chaplin con una producción original realizada para los Premios Princesa de Asturias del pasado año; y el grupo Felpeyu, gran referencia del folk de la región, realizará un recorrido por sus canciones más conocidas el día 26 en Navia.

En marzo, Pipo Prendes repasará sus nuevos temas y las canciones emblemáticas de su carrera en Tapia de Casariego y Laviana; Tere Rojo y Charly Blanco llevarán sus Canciones de siempre a Riosa; el grupo de folk Fontoria actuará en Piloña; y Algaire, proyecto de voz y percusión tradicional asturiana, estará en Bimenes.

El Arca de Mozart presentará en Ribadedeva Ellas suenan, un concierto de música clásica y barroca diseñado en reconocimiento a la aportación de la Mujer en la Historia del Arte; y en Pravia, Aquellos músicos viajeros, un homenaje a la emigración a través de la música de grandes compositores clásicos y barrocos.

También en marzo actuarán Fesoria a Les Ortigues, agrorock con semillas de gipsy jazz y música asturiana, en Valdés; el Dúo Concerto, formado por el violinista Martín Martínez y el pianista Jose Manuel San Emeterio, en Ribadedeva; y Billy Boy & Los Ácratas rendirán tributo a Tino Casal en Noreña.

En abril Trashtornados presentará en El Franco Acartoonados, un espectáculo visual-musical donde se combinan sonidos del swing, el jazz y el rock and roll con dibujos animados de la primera mitad del siglo XX; Silvia Quesada, Prefiero ver llover en Salas; y José María Aladro Montañés, Cantan los poetas en Colunga, Nava y Gozón. Habrá conciertos de Buen Suceso en Tineo; de Pablo Moro & Los chicos listos en Belmonte de Miranda; de Delagua en Valdés; de Forma Antiqva con su Concierto Zapico Vol. 2 en Castrillón; del cuarteto de cuerda Concerto en Tineo; y músicos de bandas como Tejedor, Alexandra in Grey, Felpeyu, Real Straits o Winchester rendirán homenaje a Tubular de Mike Oldfield en Castropol.

En el mes de mayo está prevista la actuación de Slum Suit en Tineo; de la Orquesta Céltica Asturiana, en Aller; de Jorge Colsa y Gema Bravo y de Fran Avilés, en Cabranes; de Tina Gutiérrez con Cantarinos pa que suañes, en Cangas de Onís; de Lafu y Rebeca Velasco, en Colunga; del grupo Pájaros en la cabeza, en Gozón; y de Producciones Nun Tris con la ópera bufa La sierva patrona, en Nava.

La programación musical de junio incluye los conciertos de Anabel Santiago en Candamo; de Real Straits con The spirit of Dire Straits en Cangas del Narcea; de Eva Tejedor & Les Pandereteres en Coaña; de Celso Díaz Band en Candás; de Vaudí en Corvera de Asturias, donde también actuará Pauline en la playa; del grupo Pájaros en la cabeza en Las Regueras; de Crudo en Lena; de Mapi Quintana y César Latorre en Llanes; de Akin & The Afrobeat Brothers en Vegadeo; y de Marco Martínez y Mónica Matabuena con João en Villaviciosa.

A estas actuaciones se suman los conciertos ya celebrados de Petip Pop en Colunga, de Alicia Álvarez con Kikirikí canciones pa neñes y neños en Ribadesella, de Susana Gudín con No solo zarzuela en Siero, de Pablo und destruktion en Grado, de Tina Gutiérrez en Soto del Barco y de Javier Bergia y Begoña Olavide con Poemas y canciones de un tiempo a esta parte en Mieres.

La programación actualizada se puede consultar en la web asturiesculturaenrede.es.

Este circuito forma parte de Asturies, Cultura en Rede, un proyecto de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, realizado en colaboración con los ayuntamientos asturianos y gestionado por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, en el que también se incluyen circuitos temáticos de artes escénicas, artes visuales, Xacobéu, cultura tradicional, literatura y Autores nel Camín.