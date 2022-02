El actor Carlos Sobera (Barcaldo, Vizcaya, 1960) protagoniza y produce de “Asesinos todos”, la comedia que trae el teatro Palacio Valdés mañana viernes (20.15 horas). Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

-Estrenaron hace un año en un momento duro, de aforos limitados.

-Sí, sí, sí. Estuvimos a punto de… No, no estuvimos a punto. Le dimos una pensada a estrenar o no. Porque nosotros comenzamos los ensayos en noviembre-diciembre del año 2020 porque pensábamos que para febrero la cosa iba a estar mucho mejor de lo que luego estuvo. Pero llegó la famosa tercera ola. Por eso nos planteamos igual no hacer el espectáculo, pero decidimos arriesgar porque había que hacer cosas y nos metimos en el lío. Al principio nos fue muy bien -febrero y marzo-, pero en abril no sé si llegó la cuarta ola (ya había tantos). Y ahí sufrimos. Luego comenzamos la gira y empezamos a ver aforos reducidos, perdiendo muchas plazas porque ni siquiera las abrían. Era un poco doloroso. Hemos ido viendo la evolución de la pandemia y, al tiempo, la evolución del comportamiento de la gente. Cada vez más alegre y con más ganas de salir.

-No sé quién tenía más miedo, ¿ustedes, los actores, o el público?

-Yo creo que el público en general tenía miedo de salir de casa: porque no se fiaba, porque había un descontrol absoluto e informaciones contradictorias. Era un follón tremendo. Por eso la gente estaba desorientada. Y esto te retrae y te reprime y terminas quedándote en tu casa y procurándote un ratito de seguridad mínimo; pero una vez que estaba en el teatro, la gente se colocaba en su asiento siguiendo las instrucciones de las mascarillas y demás. Se la veía muy relajada y como hacíamos comedia, veíamos que la gente se partía la caja igual que cuando no había pandemia. Así que nos dijimos: “Lo que está claro es que una vez que llegan, llegan bien”.

-¿Se le ve poco en los teatros o me confundo?

-Cada dos años y medio hago un espectáculo. La última fue “Cinco y acción” que la hice con el matrimonio de Marta Hazas y Javier Veiga. Estrenamos en 2016 y estuvimos con ella hasta casi finales de 2018.

-¿Qué deben tener las obras para sacarle de la televisión?

-Yo empecé a hacer teatro cuando tenía 18 años.

-Sí, sí.

-Siempre se dice que el teatro es la madre del actor porque en el teatro es donde estás más desnudo y, por lo tanto, te muestras como eres. Y, después, porque el teatro es probablemente el primer peldaño del arte. Hacer cine o hacer televisión es más complicado porque dependes de terceras personas. El teatro siempre lo puedes hacer tú, organizar tu propio grupo. Cuando eres un chaval joven esta es una forma de entrar a pelearte con el arte y la dramaturgia. A mí el teatro me gusta por el contrato por el público y luego también porque las funciones que están bien escritas son una gozada interpretarlas y te dan una intensidad que tampoco se alcanzan fácilmente en cine y televisión porque van con unidad de acción y esto también es impagable. La unidad de acción: empieza y acaba. Y eres dueño de todo el proceso y es muy divertido y muy pleno.

-Ya, ¿pero qué tiene que traer el montaje para que sea el suyo?

-Siempre elijo comedia y casi siempre elijo autor español porque desde que me dedico a la producción procuro tener un compromiso con el teatro la dramaturgia hispana. Prefiero estrenar un texto español de autor joven, o no tan joven, que está escribiendo en la actualidad que no repetir un título archiconocido que se sabe que va a funcionar porque es maravilloso.

-Vamos, que en “Hamlet” no le vamos a ver.

-Es que “Hamlet” ya está muy hecho. Debería tener una necesidad enorme por hacer un “Hamlet” o una visión muy distinta de las que hemos visto para ponerme con ello. Alguien debe tener la iniciativa de apostar por el talento y la dramaturgia actual. Shakespeare, en su día, tuvo a alguien que apostó por él. Ya le digo: prefiero hacer estrenos absolutos que no repetir “Panorama desde el puente”, de Arthur Miller.

-El que presentan aquí es un texto de Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez inspirado en “Extraños en un tren”, ¿no?

-No exactamente. Esta es la historia de dos matrimonios que lo tienen todo en la vida y que, de un día para otro, lo pierden todo. Y por eso toman una decisión muy drástica: matar a quienes les están estorbando para que las cosas sigan igual. En este punto recuerda un poco a “Extraños en un tren”, pero tenemos una comedia estupenda de Jordi Sánchez y de Pep Antón Gómez en la que se ve el lugar al que estamos dispuestos a llegar cuando vienen mal dadas.

-¿El teatro le supone una liberación del día a día de la tele?

-Sí, pero le confieso una cosa: es más liberación la gira que acudir todas las tardes al teatro en Madrid. En Madrid te termina entrando un poquito el complejo de funcionario porque al final es como acudir a la ventanilla de la administración. Las giras te dan ese espíritu de libertad de los roqueros que van de una ciudad a otra, que van conociendo gente nueva, teatros nuevos, público diferente y hasta restaurantes distintos. Todo esto le da un puntito a la actividad teatral muy interesante. Probablemente, lo mejor del teatro es hacer gira y recorrer el país y el mundo entero si fuera posible. Estar en un sitio para que la gente venga a verte está bien un mes, dos meses, pero nada más.