La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha concedido el sello internacional de calidad a los grados en Gestión y Administración Pública de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos y también a tres titulaciones de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, en concreto al grado en Ingeniería Eléctrica, que incluye una especialidad en Renovables; al grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación y al grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información.

Estos sellos, apuntan desde la Escuela gijonesa, “garantizan que los programas de estudios de Ingeniería, profesorado, laboratorios, formación y salidas profesionales cumplen con los estándares de calidad y con la adecuación a las necesidades de los sectores profesionales a nivel europeo estipuladas por la European Network for the Accreditation of Engineering Education en el caso EUR-ACE y European Quality Assurance Network for Informatics Education en el caso EURO-Inf”.

Se trata de unas acreditaciones consideradas como las más prestigiosas que un título de Ingeniería puede recibir en Europa y para lograrlas hay que pedir de forma voluntaria una exigente revisión. La EPI-Gijón ya tenía el sello en el máster universitario en Ingeniería Informática.