La familia “Ilegales” se multiplica a los 40 años

“Aún no se ha declarado, ya lo sé, pero habrá guerra”. Cuarenta y tres años después de haber compuesto “Ángel Exterminador”, Jorge Martínez vuelve a exhibir dotes proféticas y Rusia acompaña con bombas sobre Ucrania el lanzamiento, hoy, del nuevo disco de “Ilegales”, donde se incluye una nueva versión de este clásico de la banda asturiana, cantada ahora junto a Enrique Bunbury. “La lucha por la vida” celebra cuarenta años “Ilegales” con 17 invitados que recrean el repertorio más reciente de Jorge Martínez y los suyos y algunas composiciones nuevas. El líder de la banda pasa revista para LA NUEVA ESPAÑA a todas las canciones y sus invitados.

Andrés Calamaro. “Mi copa y yo”.

“Empecé a escribir tangos gracias a Andrés, al ver cómo deconstruía ‘Volver’ con un desparpajo punk envidiable. Estoy muy orgulloso de que los argentinos reconocieran como tango esta canción, algo nada fácil. Calamaro, tan efusivo y cariñoso como siempre, lo cantó con un arreglo diferente”.

Enrique Bunbury. “Ángel exterminador”.

“Es la única canción antigua que hay. Enrique la escogió de manera visionaria, y la canta muy arriba, apretando muy fuerte un huevo contra el otro. La compuse en 1979, con “Los Metálicos”, y luego la grabamos para “Ilegales” en 1988. La primera versión era muy ligera, y la segunda, demasiado solemne. Creo que esta es la definitiva”.

Carlangas (“Novedades Carminha”). “Vivir sin novia ni reloj”.

“Carlangas es un experto en un montón de música y esta canción le va muy bien. La canta con la voz doblada, muy a la manera de los ‘Beatles’. Con su banda llenan el hueco que dejan ‘Siniestro Total’, actitud punk puesta al día, diversión y solvencia.

Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez (“M Clan”). “Divino imbécil”.

“Es una canción con discurso punk pero con léxico modernista y música soul. La voz de Carlos es muy buena. Reconozco no haberle dejado demasiado campo a la guitarra de Ruipérez”.

Coque Malla. “Te prefiero lejos”.

“Cuando veía a Coque en el Agapo, en Madrid, con su SG pensaba que él sí podría tocar en ‘Ilegales’. Era jovencísimo. Tiene esa voz nasal pero acertada y ha compuesto la mejor canción del año pasado, ‘Una sola vez’. Coque Malla ha crecido muchísimo como autor. En ‘Te prefiero lejos’ está, posiblemente, la letra más surrealista de Ilegales, un experimento que consiste en lanzar todas las ideas al exterior tal y como llegan a la cabeza”.

Cucho Parisi (“Auténticos Decadentes”). “Niña Voodo”.

“Esta banda argentina son la pura juerga. Conocí a Cucho porque me hizo la entrevista más loca de mi vida. ‘La niña vudú’ le encantó y le imprime una vida que va más allá de la canción.a sido difícil que la grabara porque sus constantes aventuras le impedían acercarse al estudio”.

Dani Martín y David Kano (Cycle) “Juventud, egolatría”.

“Es la apuesta más arriesgada, porque mucha gente odia a Dani Martín por su vínculos con el pop y por cantar para un público de niñas gritonas. Y por la suerte que tiene con ellas. Este también ha crecido muchísimo, con unos recursos que le permiten abordar ‘Juventud, egolatría’. Cuando se me ocurrió el nombre de Dani Martín, Josele Santiago me dijo: ‘Te van a crucificar por esto, pero si no te atreves tú a grabar con Dani Martín...’. Si quieres alcanzar cotas artísticas altas hay que eliminar todo tipo de prejuicios. También contamos aquí con los de ‘Cycle’, que le han dado una base techno-punk duro”.

El Niño de Elche. “Muñequita de porcelana”.

Es una canción nueva, inusual. Llevo unos cuatro años jugando con ella, pero no podía asumir la parte flamenca. La ayuda deseada era El Niño de Elche. Introdujo cosas muy raciales, ancestrales, como si estuvieran cantando los tartesos. De alguna manera hace referencia a los chicos de Triana, y su primer LP de 1975, cuando venían influenciados por esa pléyade de artistas que habían sido secuestrado por las islas Baleares y aquellos tripis consumidos en noches interminables”.

Evaristo (“La Polla Records”). “Si no luchas te matas”.

“Esa voz de urraca afónica es como si Johnny Rotten estuviera más vivo que nunca. Evaristo tiene estas cosas, tiene momentos geniales y tiene momentos que es un saco de speed, lo que también le hace genial”.

Guille Galván y Juanma Latorre (“Vetusta Morla”). “Regreso del Vacío”.

“Es una canción que tiene que ver con los evangelios y con la esperanza de salir. La escribí durante el confinamiento. Los Vetusta trabajaron muy intensamente en ella, como Ilegales de pleno derecho”.

Iván Ferreiro. “El bosque fragante y sombrío”.

“Fue enviarle la canción y me dijo que sí. La bordó. Es una canción dura, que habla de despedirse de la propia vida, como hizo recientemente mi amiga Graciela”.

Josele Santiago. “Estrella Venenosa”.

“Mi amigo Josele hace una canción de Los Magníficos. Le gustaron mucho esos discos y él es muy afín a ‘Ilegales’. Lo pasamos muy bien”.

Kutxi Romero (“Marea”). “Punki raro”.

“Me gusta mucho como escribe, algunos versos son suyos. Tiene una voz muy peculiar, no muy melódica, que contrasta mucho con la mía. La canción describe el colocón y el ser visionario”.

Loquillo. “Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido”.

“Loquillo canta con una furia que no se le veía en los últimos años. La letra habla de él y de mí, de aquello de ‘si quieres subir alto vas a convertirte en tristeza’. Muchos sabemos que los momentos de máximo reconocimiento no han sido muy agradables. A los 28 suele morir la gente. Loquillo y yo, afortunadamente, hemos superado nuestra edad del pavo artística”.

Luis A. Rodríguez (“León Benavente”). “Nunca lo repitas en voz alta”.

“Nuestro amigo Luigi, compañero de festejos nocturnos y de tocar en Zem, un grupo de música de riesgo. Aportó arreglos para restarle monotonía. El texto habla de las clases que aspiran al poder, y de la bandera como señuelo perfecto para los borregos”.

Luz Casal. “Mi vida entre las hormigas”.

“Luz eligió esta canción de la banda sonora de nuestro documental. El tiempo es rápido, el tono más alto y Luz hace algunos de sus melismas. Yo apreté las cosas fuertemente para cantarla, pero la canción gana mucho. Es más rabiosa que la original”.