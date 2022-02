Juan Echanove, actor: “Estrenar en Avilés es estrenar en mi casa”

El actor Juan Echanove (Madrid, 1961) dirige y protagoniza la comedia “Ser o no ser”, cuyo estreno nacional acoge el teatro Palacio Valdés, de Avilés, el próximo viernes, 4 de marzo. Al día siguiente habrá segunda función. Echanove se estrenó como director de escena en Avilés, fue en 2006 con el actor asturiano Juan José Otegui como protagonista, uno de sus referentes en la interpretación. El resto de su trabajo como actor también se ha visto en el odeón avilesino. Habla con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–Vuelve a Avilés en unos días.

–Voy para allá este domingo. He dado libre a la compañía este fin de semana porque vamos a trabajar muy duro del martes al sábado que viene. Antes de dar el toque final al espectáculo necesito un par de días sin responsabilidades. Avilés me acoge en residencia de nuevo y eso me hace recordar “Visitando al señor Green”, mi primera dirección, a Juanjo Otegui...

–El teatro Palacio Valdés es muy importante en su carrera profesional.

–Estrenar en Avilés es como estrenar en casa. En el Palacio Valdés se ha visto también “Rojo” y “La asamblea de las mujeres”, las otras direcciones que hice. Los técnicos son tremendos. Y está el gran Antonio Ripoll, que es un hombre que se ha desplazado por media España solo para ver las cosas que dirijo. Mira, la productora me planteó estrenar unos días antes que la fecha que teníamos en Madrid: el 17 de marzo. Estrenar en Avilés es como hacerlo en Madrid. Por mí ya estaría en Avilés tomando algo en el Lord Byron.

–Y, además, es Carnaval.

–Vivo en un Carnaval continuo. Mira, vamos a contar lo que le sucede a una compañía que anda por Polonia cuando Hitler invade el país. Y mira tú qué cosa: ahora tenemos a Putin en Ucrania. No quería hacer teatro actual y por eso cogí una comedia de un señor del siglo pasado. Y vaya. Pensaba que vivíamos en un contexto de guerra continua y que por eso era bueno elegir un texto con el que pudiéramos escapar.

–Y le ha salido una obra, digamos, casi neorrealista.

–Más allá incluso del neorrealismo, no se crea. Desde que trabajo mano a mano con Bernardo Sánchez Salas, el versionista de “El verdugo”, siempre tenemos presente a Rafael Azcona. En la vida se me hubiera ocurrido que una obra sobre Hitler y una compañía de teatro iba a tener reflejo en lo que está pasando hoy en Ucrania con Putin.

–Esta es la segunda película que llevan a escena.

–“El verdugo” la dirigió Luis Olmos, yo solo era el protagonista. Y sí, Sánchez Salas estaba en los dos montajes. Afrontamos este montaje, aunque venga de una película, con teatralidad. Esto es teatro. Se trata de las vicisitudes de una compañía rodeada de nazis, una comedia que se produjo, ya sabe, en medio de una guerra mundial. Hacer teatro ahora, y entonces, es una aventura. Tengo el máximo respeto por todas las maneras de teatro: comercial y no comercial; local o internacional...

–Sánchez Salas fue el autor de su primera función como director.

–Salvo “Rojo”, de John Logan, todas mis direcciones son de Sánchez Salas. Lo mismo pasa con Lucía Quintana, que es mi actriz de cabecera, y Ana Garay, la diseñadora de vestuario. Siempre hay incorporaciones, pero me gusta generar estabilidad en la compañía. Además, entiendo que trabajamos mejor cuanto más tiempo pasamos juntos. Le diré que Ángel Burgos es una de las incorporaciones de este proyecto, pero se convertirá en fetiche. El otro es Nicolás Illoro, con el que coincidí en “El Cid”. Era el rey Alfonso. Lo investigué: tenía formación clásica. En “Ser o no ser” es el aviador polaco que desencadena la crisis conyugal. Me he dado cuenta, con Illoro y con mi gran amigo Ricardo Gómez, que la generación de actores que viene es maravillosa.

–Empezaron con una pandemia y ahora hay una guerra.

–Sabe que los montajes de teatro se hacen con 45 días de ensayos. Y el plazo de tiempo no se puede desviar: ni hacia arriba, ni hacia abajo. En este tiempo, la compañía tiene que estar entregada al cien por cien. Pues, bueno, en la primera semana tengo a uno de los actores con covid así que tiene que hacer cuarentena. Pero esta obra es coral, es decir, que hacer ensayos parciales es bastante difícil. Cuando termina su cuarentena, otro de nosotros cae. Pero es imprescindible, así que tengo que dirigirlo por videoconferencia. No podemos suspender. Hay mucha gente que vive de esto. Soy muy responsable y voy de casa al teatro y del teatro a casa. Ahora la incidencia parece que va cayendo. Por eso es bueno esto de la residencia en Avilés. Si tenemos capacidad de crecer no vamos a perder la oportunidad. Siempre digo que nuestra compañía lo resiste todo: la pandemia, la reducción de aforos y ahora hasta una guerra mundial.