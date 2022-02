María Fernández-Miranda, periodista y escritora: “Ahora lo ‘cool’ es veranear en el Norte”

Llevamos a portada una receta para salir adelante en cualquier profesión y más en el periodismo, y más en el periodismo de moda: “Trabajo, trabajo y más trabajo”. La gijonesa María Fernández-Miranda hace tiempo que dejó de creer en la suerte: “A mí también me funciona no decir nunca que no a un proyecto por miedo a hacerlo mal. No hay nada más satisfactorio que superar un reto con el que pensabas que no ibas a poder”.

Renovarse o sufrir: “He tenido que reinventarme muchas veces. A lo largo de mi trayectoria profesional he ocupado distintos cargos en diferentes grupos editoriales. He vivido la edad de oro de las revistas de moda y también la hecatombe: presupuestos cada vez más reducidos, huida de las lectoras hacia las redes sociales, los ERE... Ahora hay una palabra que está muy de moda: resiliencia. Pues bien, yo a nivel profesional tengo un máster en resiliencia. Mi última reinvención ha consistido en crear un podcast (‘Beauty is not a drama’) financiado por Croma, unos laboratorios farmacéuticos. Me llamaron para proponerme ese proyecto y no me lo pensé dos veces. Nuestra primera invitada ha sido la modelo Nieves Álvarez”.

Le interesa mucho el tema de la memoria olfativa, que desarrolla en su novela “El verano que volvimos a Alegranza”. En su caso, “esa memoria está asociada al olor del prao recién segado por mi padre en nuestra casa de Castiello de Bernueces. Y si hay un sabor que me transporta a la infancia y a la felicidad, sin duda es el de la tortilla de patata de mi madre”.

Los recuerdos de su infancia están asociados, sobre todo, “a la playa de San Lorenzo. En torno a la caseta de mi familia nos reuníamos mis hermanas, mis padres, mis tíos, mis primos... Me viene a la mente el recuerdo de verme a mí misma escondida dentro de la caseta para poder leer tranquila mis libros de Enid Blyton, en los que me gastaba toda mi paga”.

Aquella Asturias y esta Asturias tienen algo en común: “Lo que veo que no ha cambiado es la falta de autocrítica. Ese repetir todo el rato ‘qué guapa ye Asturias’, pero no detenerse en las cosas que funcionan mal. También me sorprende que la gente que vive allí siga creyendo que marcharse de Asturias es una desgracia, cuando a mí siempre me ha parecido que poder vivir la experiencia de residir en otros sitios es una oportunidad. Por otro lado, hay cosas en las que se ha mejorado mucho. Un ejemplo: el año pasado tuve la suerte de participar en la Feria del Libro de Gijón y me sorprendió el nivel de los invitados y lo bien que estaba organizado todo. Gijón me parece una ciudad muy viva en ese sentido”.

Cuando empezó a trabajar en la revista “Marie Claire”, su entonces jefa la envió a cubrir “el lanzamiento de un perfume de Hermès en París. Se llamaba Eau de Merveilles y recuerdo perfectamente que en un momento de la presentación empezaron a llover estrellas del techo. Fue mi primer contacto con el mundo del lujo en mayúsculas. Yo venía de cubrir todo tipo de noticias locales en LA NUEVA ESPAÑA y de pronto se abrió ante mí una manera totalmente distinta de ejercer el periodismo. Fue un shock”.

Un matiz: “Es que yo no siento que me haya ido nunca del todo. En Madrid conocí hace doce años a un asturiano de Oviedo con el que me acabé casando, de manera que ambos tenemos lazos muy fuertes con nuestra tierra y vamos muy a menudo a visitar a nuestros respectivos padres y, en mi caso, también a mis dos hermanas. Además, ahora nos estamos construyendo una casa en las proximidades de la playa de la Espasa; hemos decidido invertir nuestros ahorros allí. Mi ideal de vida sería poder pasarme la mitad del año en Asturias y la otra mitad en Madrid. Porque a mí me tira mucho Asturias, pero vivir en Madrid me encanta. Aunque al principio me costó adaptarme, hoy no renunciaría a todo lo que me ofrece Madrid”.

Alguien que se mueve en un entorno muy vinculado a las tendencias “diría sin miedo a equivocarme que ahora lo ‘cool’ es veranear en el Norte. Desde Madrid, Asturias se ve como un paraíso, por su paisaje, su gastronomía e incluso por su clima. Se debería invertir más en captar a un turismo de calidad, un tipo de turismo que deje dinero en nuestra tierra. Conozco a mucha gente que quiere alquilar una casa en Asturias durante el verano; están dispuestos a pagar auténticas fortunas, pero no siempre encuentran lo que buscan”.

Miremos hacia arriba: Francia. “No tenemos nada que envidiarles en cuanto a paisaje o gastronomía, ¡encima allí hace peor tiempo!, pero ellos sí han sido capaces de captar a ese turista de lujo”.

La pandemia, con todo lo malo que tiene, “también ha brindado a Asturias su oportunidad de oro: cada vez hay más trabajos que se pueden realizar desde cualquier sitio y, por otro lado, Madrid se ha convertido en un lugar muy complicado para vivir si no tienes un sueldo alto: los alquileres están por las nubes y comprar una vivienda dentro de la M30 está al alcance de muy pocos. A mi alrededor tengo a muchos periodistas que se han hecho freelance tras los despidos masivos que se han producido en los medios de comunicación y ahora se están planteando mudarse a lugares donde puedan encontrar una casa más grande y más económica desde la cual enviar sus textos. Asturias es un lugar perfecto para ese tipo de perfil”.

Contraportada: a la clase política “le pediría que dejara de hablar de aquellas cosas que solo llevan a hacer de Asturias una comunidad más pequeña y cerrada, como la cooficialidad de la llingua, a mi juicio un debate estéril. Le pediría que pensara en grande. Que se preocupara de abrir Asturias al exterior”.