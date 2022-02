La Consejería de Educación pretende "profundizar" en la presencia de la lengua y la cultura asturiana en la etapa de infantil. Además, va a incrementar en Bachillerato la carga horaria de la asignatura de asturiano, que actualmente es de una hora. Así lo ha indicado la consejera de Educación, Lydia Espina, que este lunes se ha reunido con el presidente de la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA), Xosé Antón González Riaño, y con Inaciu Galán y Xuan Pandiella, representantes de Iniciativa pol Asturianu. En ambos encuentros ha participado también el director general de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa, David Artime.

La consejera ha calificado de "positivo" el balance de ambos encuentros, en los que "hemos explicado nuestros proyectos y también los márgenes legales en los que nos movemos". Espina ha recordado que en estos momentos se están adaptando los currículos de todas las etapas a la LOMLOE y que una de las premisas que se ha transmitido a los grupos de trabajo es "tratar el asturiano, la cultura, la lengua y la tradición de forma transversal".

Así, Espina ha añadido que se quiere "profundizar en el acercamiento en edades tempranas a las lenguas, y concretamente a la cultura asturiana", lo que implica el refuerzo en la etapa de Infantil. Por otra parte, ha adelantado que se incrementará en Bachillerato la carga horaria de la asignatura de asturiano, que actualmente es de una hora.

En materia de personal, ha abordado la creación de la especialidad docente de asturiano, que afecta a las condiciones de más de 250 interinos e interinas que no pueden acceder a una oposición y que, por lo tanto, no pueden tener un puesto fijo ni pueden participar en el concurso de traslados: "Para nosotros es importante darles estabilidad, pero siempre chocamos con la negativa del ministerio", ha explicado. No obstante, también les ha adelantado que espera tener próximamente una reunión con la ministra, Pilar Alegría, para "poder concretar a nivel político por qué es tan importante para nosotros que se reconozca la especialidad docente".

Respecto a las oposiciones, la consejera ha indicado que se está trabajando para que en el próximo proceso selectivo de Secundaria, las certificaciones de B2 y C1 de asturiano puedan homologarse como créditos de formación del profesorado. Asimismo, también ha adelantado que se está ultimando la actualización de la toponimia del sistema de gestión Sauce, de la Consejería de Educación, y que espera que esté listo para el próximo mes de septiembre.