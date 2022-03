La alumna de Tineo, Ana Mar Álvarez, logra una gran victoria contable, pero escasa de cobertura

La tinetense Ana Mar Álvarez, 25 años, estudiante del Grado en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Oviedo, le ha resuelto un reto real a la financiera Gedesco: dar con la mejor solución para automatizar la gestión de tiques y facturas, desde su creación a la contabilización. Mucho más no puede contar, porque la información que manejaba era tan real que está protegida por la confidencialidad que le debe a la firma. Lo que sí cuenta es que fueron dieciocho horas ininterrumpidas de trabajo en equipo, con compañeros de la UNED, de la Universidad de Navarra, de Valencia y de Mondragón, trabajando en esa solución que les dio la victoria en el concurso nacional convocado por Hunger4Innovation en su séptima edición y en la que participaban 400 estudiantes de toda España.

La victoria de Ana Mar Álvarez –en equipo con Arantxa Lahoz, Marco Vásconez, Marina Díaz y Kevin Álvarez– es mucho más que el logro de una estudiante inquieta, siempre dispuesta a presentarse a iniciativas donde poner a prueba su talento, que compagina su formación universitaria con el trabajo en Caja Rural de Asturias. En su caso es, sobre todo, la superación del hándicap de la cobertura móvil en los entornos rurales. El mismo que sufren muchos vecinos de las zonas menos habitadas de España y del que ella quiere hacer bandera.

A punto estuvo de no poder ser seleccionada para el concurso nacional “porque en mi pueblo, Ordial de la Barca, en Tineo, apenas hay cobertura, y en la entrevista de selección vía telefónica tuve hasta siete interrupciones. Pensé que el entrevistador me iba a dejar por imposible, pero al final me dijo que si me elegían para el concurso le tenía que garantizar que no quedaría colgada con internet”, cuenta la joven. Así que una segunda fase de la prueba con conexión móvil la solventó trasladándose a casa de su primo en Tineo capital, y finalmente el desarrollo del concurso lo afrontó en Gijón. “Te queda la sensación de que con ese nivel de ‘aventura’, ¿quién va a poder quedarse en las zonas rurales? Internet es hoy una herramienta básica para todo y más para el desarrollo profesional”, describe la joven.

Ana Mar Álvarez se formó en Turismo y fue haciendo las prácticas como descubrió que a ella lo que de verdad le gustaba era la parte de la contabilidad y las finanzas. Así que primero se sacó el curso de Experto en Bolsa y Gestión de Patrimonios y luego se matriculó en el grado de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Oviedo. Le motivan los temas de emprendeduría y todas las convocatorias que le ponen ante los más diversos retos. “Al principio afrontas todo con miedo, desde hablar en público a cualquier cosa. Ahora me veo cada vez con más soltura y veo que todo sirve para crecer profesionalmente”, cuenta.

El último brete en el que se metió por iniciativa propia ha sido el concurso convocado por Hunger4Innovation, una consultora de innovación especializada en la resolución de retos de empresas líderes a través de la Generación Z. Su objetivo es establecer puentes entre estudiantes y empresas para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico.

La complejidad de la tarea fue formar equipo con estudiantes a los que no conocía de nada y compatibilizar sus conocimientos y sus saberes –en Derecho, Informática o Matemáticas– para resolver en 24 horas la automatización de facturas de la empresa financiera no bancaria Gedesco. “Nos entendimos fenomenal y ese fue nuestro éxito. Que fuimos un gran equipo, una piña con una óptica multidisciplinar. Trabajamos en línea desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la madrugada; y volvimos a conectarnos a las siete de la mañana. Llegó un momento en que entre nosotros nos preguntábamos: ‘¿Pero qué premio dan por tanto esfuerzo?’”. El premio han sido 500 euros para repartir entre cinco estudiantes. O sea, que claramente era lo de menos. Lo importante era poder exponer el talento y aprender.