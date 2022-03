Para Pablo Menéndez y Rubén García las matemáticas son mucho más que una asignatura. Recurren a ellas para resolver problemas cotidianos, se entretienen y disfrutan con ellas. Pablo, alumno de 2.º de Bachillerato del IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca, se presenta como “un friki” y no solo de las matemáticas: le interesa todo lo científico y lo abstracto. Rubén, estudiante de 1.º de Bachillerato en el Pérez de Ayala de Oviedo, se relaja aprendiendo a tocar el saxo en el Conservatorio. Ambos representarán a Asturias en la próxima edición de la Olimpiada Nacional de Matemáticas, que este año se celebra los días 1 y 2 de abril en la localidad de La Rabida (Huelva), y con ellos Pedro Gómez, de 2.º de Bachillerato de La Ería de Oviedo.

Pablo Menéndez y Rubén García son una excepción entre sus compañeros. Cuentan que las matemáticas siguen sin gustar a la mayoría y creen que el problema reside en el método de enseñanza. “Las matemáticas, en general, no gustan, pero yo lo entiendo. Las que doy yo en el instituto no me gustan nada, si pudiera no las estudiaría”, reconoce Pablo. Aclara que el problema no es de los profesores sino del método de enseñanza: “A ellos les gustaría enseñar matemáticas mientras aprendemos a programar videojuegos, pero el sistema no les deja”. Él mismo, dice, se enganchó a las matemáticas con la programación. “Las mates se enseñan mal, eso dicen y creo que es verdad. Te enseñan a resolver el problema, pero no el razonamiento para hacerlo, parece que se trate de estudiar y no de razonar”, opina su compañero Rubén.

Pablo Menéndez concurrió el año pasado a la Olimpiada nacional, no consiguió ninguna medalla y ahora tiene ganas de quitarse la espinita, al menos con un bronce. Rubén García lo intentó en tres ediciones anteriores, pero no pasó la preselección hasta ahora, así que va con ganas de enfrentarse a una experiencia que está seguro de que será divertida.

El vicerrector de Estudiantes, Alfonso López Muñiz, recibió ayer a los tres representantes asturianos en la Olimpiada nacional y a la participante en la preselección para la Olimpiada femenina, Paula Fernández.