Las redes sociales son un universo en el que puede pasar cualquier cosa. Cualquiera. Y sino que se lo digan a ramona. Una usuaria anónima hasta hace nada se comportaba como cualquier habitante del mundo que es Twitter. Ponía sus publicaciones, retuiteaba, comentaba otros post, etc. Nada raro.

Sin embargo, en unas horas todo es ha cambiado por completo y una señora que era una id más se ha convertido en trending topic nacional y ha contado con la participación en su conversación de nombres como El Rubius, Blon o Ibai Llanos o, lo que es lo mismo, los auténticos líderes de las redes sociales en este momento.

Pero, ¿cómo ha empezado todo esto? "He entrado por el tema de la Rocío Carrasco. Se ven que han hackeado el space, que no se oía bien, y la gente no hablaba. Así que se ven que han empezado a chatear unos cuantos gilipollas metiéndose con ellos. Total, que han empezado a ofender y cerraron el espacio. Y dije venga va, abro yo uno y nos metemos. Y de repente abro y veo... ¿¡qué ha pasado?! Si éramos cuatro o cinco y ahora... ¡somos mucha gente! He flipado conmigo misma", confesaba durante el encuentro.

En ese momento empezó a sumarse gente como los mencionados setramers y miles de usuarios anónimos que querían comprobar que estaba pasado. Ramona, con un desparpajo que contagiaba los oyentes, dejó a un lado el tema principal que querñia tratar sobre la hija de la más grande, para meterse en otros temas de índole nocional como el Rey Emérito, el fenómeno Rosalía o el precio de la luz.

En cuestión de minutos, la tuitera se convirtió en trending topic nacional ante la alegría de la red social del pájaro y los curioso que acudían a ver qué estaba ocurriendo y quién era esa señora.

Ramona en una sola noche



-Amenaza de muerte a Abascal

-Dice abiertamente que pincha la luz

-Llama puto nazi al presidente de Ucrania

-Manda a tomar por culo a Pedro Sánchez

-Se caga en el rey emérito

-"Quién es Rosalía?"

-Llama machista a Jorge Javier Vázquez mientras él escucha pic.twitter.com/vfSqFoo17o — Val (@_xystoforo) 2 de marzo de 2022

Tal fue el éxito de Ramona que a las 9.30 de la mañana recibía un mensaje del famoso programa La Resistencia, de Movistar + en el que decía "¿Qué haces esta tarde, @BastidaJaquina ?". Una invitación en toda rega para participar en el famoso espacio que presenta David Broncano.

"Ramona en una sola noche:

-Amenaza de muerte a Abascal

-Dice abiertamente que pincha la luz

-Llama puto nazi al presidente de Ucrania

-Manda a tomar por culo a Pedro Sánchez

-Se caga en el rey emérito

-"Quién es Rosalía?"

-Llama machista a Jorge Javier Vázquez mientras él escucha", comentaba un usuario en uno de los tuits más compartidos.