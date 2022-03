Los recién graduados piden más oportunidades para evitar emigrar

El talento que emigra de Asturias no lo hace por gusto, lo hace por falta de oportunidades. Esa es la filosofía que defiende a uñas y dientes la asociación sin ánimo de lucro “New North”, que busca dotar a los jóvenes de oportunidades para que no se vean obligados a abandonar “la tierrina”. Y en caso de hacerlo, que sea de buena gana. “Se ha escapado mucha gente con talento por no encontrar nada o encontrar solo cosas precarias”, aseguró ayer Javier Braña, uno de los fundadores de la organización.

Aunque la propuesta se presentó ayer en la Facultad de Economía y Empresa, ya había visto la luz en plena pandemia, durante el año 2020. Cuando seis estudiantes relacionados con la carrera de Económicas y un ingeniero, decidieron que era el momento de que la juventud tomasen las riendas de su vida y pudiese encontrar un entorno de apoyo y confianza para conseguirlo. “Salimos preparados de la universidad, pero nadie nos da la ocasión de demostrarlo”, dice la reciente incorporación y encargada de marketing, Aleida González, que se queja del requisito de “experiencia mínima” en todas las ofertas laborales. Por eso, desde New North, quienes pasan el proceso de selección –obligatorio para formar parte de la agrupación– se reúnen con diferentes estudiantes y profesionales con aficiones similares, de donde pueden salir grandes ideas. “De otro modo quizá no habrían tenido la oportunidad de conversar con individuos de materias diferentes y encontrar tantos puntos en común”, aseguró Braña. “¿Qué te interesan las Bitcoin? Aquí encontrarás gente con quien sumergirte en ese mundo”, expuso el joven a modo de ejemplo. La característica común de los integrantes es tener inquietudes y ganas de “sobresalir” en el sistema. Según defendieron ambos jóvenes, en la sociedad actual es fundamental realizar actividades y formación complementaria que pueda diferenciar unos talentos de otros: “La carrera es un punto clave. Pero necesita más puntos de apoyo y conocimientos, como idiomas, prácticas, formación extra...”. De esta manera, todas las personas entre el rango de edad de los 90 y los 2000 están invitadas a enviar sus referencias a la plataforma para encontrar un lugar donde explotar sus habilidades. El último paso de la asociación ha sido ponerse en contacto con empresas para crear una bolsa de trabajo interna. De manera que “desde New North aseguramos un proceso de selección de calidad, quitándole trabajo de criba a las cooperativas” y los recién egresados contarán con un impulso extra para comenzar su despegue laboral. ¿Los requisitos principales para formar parte del proyecto? “Acordes con nuestros valores”, contaron los ponentes: Talento, proactividad, esfuerzo, compromiso y amor por Asturias. Sobre la última cualidad, aclaró Braña: “No es necesario ser asturiano ni residir aquí. Simplemente sentir que una parte de tus raíces pertenecen a esta tierra, sea por el motivo que sea”. Esta asociación, que imita el funcionamiento de una empresa, ya cuenta con más de un centenar de asociados en sus filas, y tiene “hambre” de más. “Queremos abrir la mente, conocer personas interesantes, acelerar las carreras con formación”, enumeró Braña. Pero sobre todo, que Asturias de una oportunidad a los jóvenes, y los jóvenes se la den a Asturias.