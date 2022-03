Víctor Manuel sigue añadiéndole regalos a su 75 cumpleaños. Un aniversario que se cumple este 2022 y gracias al cual anunciaba nueva gira con paradas principales en Asturias. A lo ya conocido, como las tres citas con el público asturiano en la Laboral o la cita en diciembre en Madrid junto a la OSPA y con el coro de la Fundación Princesa de Asturias, ayer le puso más guindas. En la presentación oficial de “La vida en canciones”, con su gira a partir de julio, se añaden reediciones de algunos de sus álbumes, aún por determinar, y la recuperación de un disco “perdido” y grabado en los 70 en la República Democrática Alemana (RDA).

Además de los conciertos en los que el cantautor asturiano repasará las canciones más significativas de su vida, se harán remasterizaciones de sus álbumes “clave”, según ha informaba su discográfica, Sony Music.

De la gira ya se sabe que va a empezar el 3 de julio en Granada. A Gijón llega en septiembre (23, 24 y 25) y el cierre de gira en Madrid será, por ahora, el 21 de diciembre. “Me han recordado que cumplo 75, no crean que no me había dado cuenta, pero gracias por recordármelo y traer a mi memoria aquel adolescente que escuchaba Discomanía en la radio y perseguía los primeros programas musicales en la primera televisión española para ponerle cara y ojos a lo que había escuchado y ya me gustaba”, dice Víctor Manuel.