BTS es un grupo surcoreano formado en Seúl en 2010 y que debutó en 2013 bajo el paraguas de la compañía Big Hit Music. Está compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes coescriben y coproducen la mayor parte de su material discográfico. A pesar de haber sido creado con un estilo principalmente hip hop, ha llegado a incorporar una gran variedad de géneros en su repertorio musical.

Es uno de los grupos más famosos a nivel mundial. Con un total de 446 premios, esta banda coreana ha roto una gran cantidad de récords y ha desbancado a más de un artista estadounidense de las listas de popularidad. Su música es escuchada en casi todos los paises; también son los reyes de las redes sociales, tras la reciente creación de cuentas individuales en Instagram de cada miembro.

BTS es la banda con mayores ventas en la historia de Corea del Sur, con más de treinta millones en Gaon Music Chart, y mantiene el récord del álbum más vendido en ese país con "Map of the Soul: 7". Asimismo, es el primer y único artista de habla no inglesa en ser nombrado como el artista global del año (2020) por la IFPI, en estar en la lista Top Touring Artists of the 2010s de Billboard y en dar un concierto —con todas las entradas agotadas— en el Estadio de Wembley. Por otro lado, la revista Time los incluyó en la portada de su edición internacional como "Líderes de la nueva generación" y han aparecido en varios de sus listados; estuvieron entre las 25 personas más influyentes en Internet, desde 2017 hasta 2019, y entre las 100 personas más influyentes en el mundo en 2019, en la que los apodaron "Príncipes del Pop".

Debido a su influencia, en 2018 el grupo dio un discurso en la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas y se presentó en el "Concierto de Amistad Francia-Corea: Los ecos de la música coreana" en París frente a 400 oficiales, entre ellos el presidente surcoreano Moon Jae-in. En ese mismo año, a pesar de que las medallas culturales se concedían tradicionalmente a personas con más de 15 años de logros destacados, el presidente de Corea del Sur les concedió a los integrantes de BTS la Orden al Mérito Cultural por su papel en la expansión de la cultura y el idioma coreano.​

En septiembre de 2019, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, incluyó a BTS entre sus "tres principales estrategias de innovación para la industria de contenidos" y mencionó que ha sido un pionero en modelos de negocio innovadores para comunicarse directamente con los fanáticos.​ En 2020 recibieron el premio James A. Van Fleet en reconocimiento a sus contribuciones destacadas en la promoción de las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Sur, por lo que fueron los más jóvenes y los únicos músicos en la historia de la organización The Korea Society en obtenerlo.​

El 21 de julio de 2021, el presidente Moon Jae-in designó a BTS como Enviado Presidencial Especial para las Generaciones Futuras y la Cultura. Con el nombramiento busca "crear conciencia sobre agendas globales, como el desarrollo sostenible, en las generaciones futuras y fortalecer el poder diplomático de la nación en el mundo".​ Por ello, el grupo representó a Corea del Sur en la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

El grupo ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo, incluyendo seis American Music Awards, nueve Billboard Music Awards y nominaciones en los premios Grammy y premios Brit. Tras establecer su campaña antiviolencia Love Myself, en colaboración con UNICEF, dio un discurso tanto en la 73ª como en la 75ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en los años 2020 y 2021, respectivamente. Además, sus integrantes son los receptores más jóvenes de la Orden al Mérito Cultural, otorgada por el presidente de Corea del Sur por ayudar a expandir la cultura e idioma coreano en el mundo.

El grupo de K-pop se presentó como calidad de enviados especiales ante la ONU y los integrantes hablaron ante los líderes en representación de los jóvenes y el sector cultural. Los artistas coreanos también brindaron una presentación musical durante su participación en la Asamblea. Al ritmo de "Permission to dance", marcaron un hito al ser los primeros coreanos actuando en la misma sede de la ONU.

Antes de partir a los Estados Unidos por sus actividades en la ONU, BTS recibió una distinción especial de parte del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. La casa azul los nombró "enviados presidenciales para las futuras generaciones y cultura" y se les entregó pasaportes diplomáticos para ese viaje en específico, debido a que cumplirían labores de representación en eventos con el mandatario y su comitiva.

Unicef y BTS celebraron, en octubre del año pasado, cuatro años de la exitosa campaña 'Love myself' para promocionar la autoestima, el amor propio y el bienestar. La exitosa campaña, que busca acabar con la violencia y el abandono y promover la autoestima, y que ha generado desde el año 2017 casi cinco millones de tweets y más de cincuenta millones de interacciones, entre me gusta, retweets, respuestas y comentarios.

Los integrantes de BTS se remontaron a los orígenes de la campaña explicando que se involucraron en ella “como una forma de llegar a los jóvenes y ayudar a mejorar sus vidas y derechos”, y que durante el proceso “también nos esforzamos por amarnos a nosotros mismos, y crecimos como equipo y como individuos”. Por ello, confían en que “muchas personas sientan cómo el amor que reciben de los demás se convierta en el poder que les permite amarse a sí mismos”.

Desde ese momento, BTS ha recaudado 3,6 millones de dólares para el trabajo de UNICEF en la lucha contra la violencia; se ha dirigido a jefes de Estado y líderes mundiales en la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

El grupo se presentará en el Allegiant Stadium de Las Vegas con el concierto 'Permission to Dance: On stage' con cuatro fechas pero han logrado agotar todas las entradas en la preventa. El sold out de BTS llegó en menos de cinco horas tras el inicio de la preventa destinada para 'ARMY MEMBERSHIP'. La noche del dos de marzo, Ticketmaster anunció de manera oficial que se habían agotado todas las entradas para las cuatro fechas del concierto presencial que el grupo celebrará en la ciudad de Estados Unidos en abril.

BTS llega a los cines de España con "Permission to Dance: On stage" en directo (#PTDLIVEVIEWING)

Los chicos de BTS presentarán los días 10, 12 y 13 de marzo sus conciertos 'BTS Permission to Dance: On Stage' en Seúl. Un evento increíble que llegará a todo el mundo gracias al cine. Se podrá ver en directo en los cines de España el próximo 12 de marzo, y las salas de Cinesa, Kinepolis o Yelmo serán los responsables de verlo en nuestro pais.

Habrá dos emisiones del concierto, una en directo y otra que será una repetición. En el caso de España el concierto en los cines será a las 9:45 am, mientras que la repetición será a las 13:45 pm.