“No creo que las mujeres vendan más libros solo por el hecho de serlo”

Arantxa García Roces (Gijón, 1972), es abogada y psicóloga, pero en los últimos años está volcada en la literatura. “Fatalidad”, con un argumento que pasa por Gijón, es su segunda novela y la primera que llegará a las librerías al haber ganado el premio internacional de narrativa “Marta de Mont Marçal”, que incluye su publicación en la editorial Roca el próximo mes de septiembre.

–¿Qué puede contar de “Fatalidad” sin destripar el argumento?

–Está ambientada en Gijón, Madrid, Londres y Berlín, durante la I Guerra Mundial. Empieza con el viaje del protagonista, un huérfano que emigra a París y acaba en Gijón siguiendo las huellas de Mata Hari. Esta narrada a dos voces, la del protagonista masculino y la de la espía. Reflexiono sobre cómo la casualidad, las circunstancias y las decisiones personales forman la trama de nuestro destino. Trato de emocionar y llevar a primer plano lo importante que es el amor, todos los tipos, a pesar de las guerras.

–Muy a cuento.

–El personaje principal es un chico ruso que emigra de la estepa siberiana, se nacionaliza francés y llega a Gijón buscando algo que Mata Hari dejó. Es una novela histórica, con una historia romántica, aunque no sea el centro de la trama; sobre la pérdida y la inevitabilidad del destino.

–En “Fatalidad” recrea los escenarios del Gijón de principios del siglo XX.

–La novela me ha dado la oportunidad de indagar en el Gijón de esa época. Supuestamente, Mata Hari llegó al Musel y estuvo un día en la ciudad esperando para coger el tren que la llevaría a Madrid, donde sería detenida por espías franceses para ser juzgada en Francia. Mi anterior novela también transcurre en Gijón y ya en ella investigué sobre el urbanismo de aquellos años, edificios, hoteles lujosos como el Malet. A Gijón llegaban cantantes y artistas, veraneaban infantas de España. Era parecida a Santander o San Sebastián.

–Un Gijón señorial.

–Tenía una doble faceta, era una ciudad señorial y de veraneo, con un turismo de categoría y una ciudad de barrios pobres e industriales. La novela se ambienta en el Gijón de la alta sociedad, que es en el que se mueve el protagonista.

–El premio “Marta de Mont Marçal” es solo para mujeres. ¿Es necesario a estas alturas un certamen así?

–Las mujeres están suficientemente representadas en la literatura y en las editoriales. Hay quien dice incluso que tenemos más facilidad para publicar. Yo he mandado infinidad de veces mis novelas a las editoriales, cumpliendo un montón de requisitos y sin recibir más que la callada por respuesta. La mayoría de los escritores noveles se autopublican. Este premio fomenta el amor a la literatura, que a mí tantas veces me ha alejado de las sombras y la tristeza, y por fin me da una oportunidad.

–¿Qué opina de la polémica sobre Carmen Mola?

–Hay muchas mujeres con talento literario y una sensibilidad que los lectores aprecian, no creo que las mujeres vendan más libros solo por el hecho de serlo. “La Bestia” me parece una novela muy buena y creo que uno aprovecha las armas que tiene a su alcance para vender.