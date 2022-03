Maitxabel: Sobre la película de Icíar Bollaín y las reflexiones que provoca

Estos días he visto en televisión la última película que estrenó Iciar Bollaín, “Maixabel”. Es de suponer que la autora de esta obra cinematográfica perseguía un objetivo, que podía ser estrictamente personal, como sería “explicarse” al ir creando la obra el delirante mundo de ETA, aunque también podría ser compartir con los demás su visión de los años de la banda terrorista desde la óptica de los etarras arrepentidos. Y no hay que descartar que buscar ambos objetivo a la vez.

Lo cierto es que la película es, en mi opinión, muy buena y que, como toda buena obra del intelecto, me hizo pensar. Debo adelantarles que desde siempre sentí un profundo desprecio, indignación y enorme repugnancia por todo lo que significó el mundo de ETA. En el ser en que me he ido convirtiendo, fruto, en terminología Orteguiana, de mi yo y mis circunstancias me resulta de todo punto incomprensible que se violente la libertad de otros seres humanos tratando de imponerles cualquier idea por la fuerza de las armas. Los que creemos en la libre determinación de las personas, en su facultad de conformar su pensamiento y su visión de la vida de manera independiente sin estar sujetos a más limitaciones que las establecidas por las leyes democráticas, no podemos entender, y muchos menos obrar, que haya liberticidas que traten de imponer su particular manera de entender la vida con el terrorismo y el asesinato.

Yo no viví en el País Vasco durante aquellos años, pero sí estaba razonablemente informado de la vileza con la que una parte de los ciudadanos de aquel lugar daban amparo y cobijo a los desalmados asesinos que segaban vidas de sus semejantes por el solo hecho de considerarlos objetivos de la supuesta lucha armada entablada contra España y los españoles.

Con estas ideas, claras y firmes, he afrontado las obras literarias y cinematográficas que reflejaron ese mundo. Así me había sucedido con “Los peces de la amargura” y “Patria” de Fernando Aramburu, tras cuya lectura aumentó mi desprecio por el mundo etarra y por el de todos los vascos que le prestaron apoyo cualquiera que fuera la razón, fuese cuestión de ideología o miedo a no sufrir las consecuencias de aquel entorno envenenado.

Esta era mi predisposición cuando decidí ver “Maixabel”. Y por primera vez fui anotando frases que iban diciendo los personajes de la película y las reflexiones que me suscitaban. Voy a reproducir esas frases antes de dar mi opinión sobre la obra cinematográfica. La primera anotación que tengo es un resumen que hice sobre la impresión que tenían los propios presos etarras: “se presentaban como soldados obedientes siendo ETA la responsable de sus actuaciones”. La siguiente anotación es “nos matarían a todos si no fuera por esos (se refiere a los policías)”. Un preso le dice a otro, “me dio rabia haber creído a unos mediocres”, que era los de la dirección de la banda. Le llaman a ETA “puta organización”. Uno de esos presos confiesa “lo que hice fue una monstruosidad”. Para explicar los asesinatos, el preso dice: “Nos llegaban unos datos y los cumplíamos”. Cada comando tenía cometidos y respecto al de disparar a la víctima dice el etarra: “lo echábamos a suertes y me tocó a mi”. Y añade, “esa noche dormí. Estaba orgulloso y hecho un lío”. Y concluye: “éramos como autómatas. Hoy no me soporto. Llevo 7 años dentro toda una vida de mentiras”. La protagonista le dice al etarra “después de algo así (se refiere al asesinato cometido por el etarra y su impacto en el entorno) ya no hay alegrías plenas en la vida”.

En ese momento de la película escribo mi impresión personal y anoto: “son verdugos de una banda que es una secta”. Y añado yo “la ideología no es suficiente para que los autómatas asesinos quiten la vida”. Una de las protagonistas afirma alegrándose del rumbo que iban tomando las conversaciones con los etarras: “Han sido unos héroes ahora si salen arrepentidos quizás les escuchen más a ellos que a nosotros”. Uno de los etarras arrepentidos apara explicar su ingreso en la banda dice: “fuimos nosotros a llamar a la puerta de ETA, ellos no hicieron nada por captarnos. A los 14 años éramos admiradores de todos los movimientos guerrilleros del Mundo. Cuando me detuvieron empecé a pensar en todo lo que había hecho. Ves los atentados y ni te afectan hasta que en un momento te das cuenta de que eres un monstruo”.

La última anotación que tomé fue cuando la protagonista le dice al etarra arrepentido: “Yo prefiero ser la viuda de Juan Mari que tú madre”. Y él le responde “yo preferiría haber sido Juan Mari que su asesino”.

La película, como tal, es muy buena. Cuenta una buena historia, los personajes principales rayan a gran nivel, sobre todo, Blanca Portillo y Luis Tosar, la ambientación es meritoria y es una obra que atrapa la atención.

La pregunta es ¿ha logrado mejorar en algo la visión que tenías de ETA al comprobar que había un número no desdeñable de arrepentidos? Desde luego, no creo que pueda discutirse que es mejor que haya habido arrepentidos que no. Pero ¿habría que perdonar a los etarras arrepentidos? Mi respuesta es afirmativa. Pero hay un punto en el que debo mostrar mi enojo. Y es en que haya habido sujetos que se hayan dejado manipular hasta el punto de no haber llegado a valorar la extraordinaria importancia que tienen la libertad y la vida.