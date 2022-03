Te contamos todas las predicciones del horóscopo de hoy viernes 4 de marzo de 2022 para que empieces el día con energía y sepas lo que te deparan las próximas horas. Los astros y sus predicciones pueden ayudarte a tomar decisiones importantes. ¿Quieres saber qué va a pasar en tu relación sentimental?, ¿tienes dudas acerca de cómo te va a ir en el trabajo? Pues busca consejo con los astros y las predicciones que te ofrecen para las próximas horas.

Leo

No sea tan duro consigo mismo, en el día de hoy no todo será malo, a pesar de que comience con tintes negativos. Para Leo, hoy debe estar receptivo a cualquier eventualidad que se presente y conseguir sacar lo mejor de ella.

Virgo

Le sople el viento de cara o no, hoy debe sentirse con fuerzas. Para Virgo, hoy si lo consigue, puede ser un día grande para sus aspiraciones de cara al futuro. Mire a la vida con valentía.

Sagitario

El panorama amoroso se le presenta duro en los próximos meses, tendrá algún desamor y le costará volver a ilusionarse por alguien. Para Sagitario, hoy no se desanime, esa racha pasará antes de lo esperado.

Acuario

Últimamente no se ve correspondido por sus amistades. Para Acuario, hoy plantéese si esto es algo puntual o si es el momento de dar un golpe sobre la mesa. En lo económico, recibirá un ingreso extraordinario muy pronto.

Aries

No es el momento de analizar sus actos pasados. Para Aries, hoy céntrese en su futuro académico y profesional y evite distraerse con cosas menores. No obstante, no descuide sus relaciones de amistad.

Escorpio

En el ámbito laboral está pasando por una situación de mucho estrés. Para Escorpio, hoy procure relajarse y meditar con calma cual es la mejor solución para sus problemas.

Libra

Los próximos días, su vida se llenará de éxitos. Para Libra, hoy aproveche esta fuerza del destino para hacer planes con amigos e incluso para retomar amistades olvidadas.

Géminis

A pesar de que acaba de salir de un pequeño bache emocional, no se preocupes, todo mejorará. Para Géminis, hoy cierre las heridas causadas por el amor y busque un nuevo objetivo. Las cosas en el trabajo seguirán yéndole a pedir de boca.

Capricornio

No permita que nadie tome las riendas de su futuro. Para Capricornio, hoy sólo usted es la persona indicada para tomar decisiones de ese calado. En el amor, sea consciente de lo afortunado que es.

Piscis

La comunicación es vital: si no quiere enfriar sus relaciones en pareja o con los amigos intente mantener una comunicación fluida con ellos. Para Piscis, hoy de ello depende el entendimiento mutuo.

Cáncer

No baje la guardia en asuntos personales, hoy podría recibir malas noticias de su entorno. Para Cáncer, hoy es un día en el que no se debe fiar de cualquiera, confíe en su intuición.

Tauro

La luna creciente favorecerá la relación con sus amigos. Para Tauro, hoy no obstante, una fuerte discusión con su pareja sentimental está por llegar. En lo económico, cuide de su cartera, hay posibilidad de que la pierda.

Esperamos que el día de hoy te vaya muy bien y que nuestras predicciones del horóscopo te puedan servir para afrontar mejor la jornada en todos los aspectos.