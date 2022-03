Hubo emociones a ras de sueños, fesorias rockeras, sonrisas de seda y cuero e incluso un jamón. Hubo de todo y para todos ayer en la gala de los premios AMAS de la música asturiana en su XVII edición. No era para menos: siguen las mascarillas por delante pero la pandemia empieza a quedar atrás. Y el evento, que abarrotó el teatro Filarmónica de Oviedo, tuvo mucho de exorcismo colectivo, de reencuentro festivo tras la tormenta vírica, de conjura unánime para tocar todos un himno a la alegría.

Y así empezó la cita, con los acordes enérgicos de una nueva “Secta” que bramó y clamó (“¡Nada nos va a parar!”) como preámbulo a la aparición de los presentadores, Arantxa Nieto y Luis Serrano. Pronto, un aplauso de reconocimiento a un sector que, pese a todo, publicó 70 discos, 70 gritos de rebeldía y compromiso. “Una de las galas con más premios de la historia”, recalcaron, nada menos 21 categorías, con una gran y elocuente ausencia: al mejor directo.

El goteo de premios dejó pronto claro que los AMAS no son los “Goya”: discursos escuetos, nada de rollos. Agradecimientos los justos, algo de emoción y ya, que pase el siguiente. Mero Gutiérrez, el gran impulsor del festival de jazz de Tolivia, se tomó más tiempo para recoger el primer galardón de Honor, pero es que la ocasión lo merecía. Y también que se emocionara porque “un pueblín tan pequeño haya llegado hasta aquí”. Un pueblo que “se niega a morrer”. Viva Tolivia y sus quince ediciones que justifican el lema: “Aquí jazz y después gloria”. Y a gloria le supo a Luis Senén Fernández el jamón que sorteó Gutiérrez entre los nominados. No sabía que poco después recogería el premio al mejor batería. “Si echas a correr igual te da tiempo todavía a echar la lotería, fíu”, le animó Serrano, presto al quite de la fortuna. Gente feliz recorriendo el pasillo hacia el escenario, gente emocionada al subir a él el gran guitarrista Víctor Luque para el segundo AMAS de honor: “La música ha sido una aventura”. Lecciones de vida: “Lo bailado nadie me lo quita”. Más premios con buen ritmo y, de repente, la huerta en casa. O sea, “Fesoria a les ortigues”, agrorock directamente venido de lechugas y pimientos y tomates. Lo que germinó, tras otra andanada de premios, fue una planta cargada de emociones: el homenaje al añorado Manu Velasco, un tercer galardón de honor, y amor. Su hijo y su esposa subieron al escenario. “Papá, te echamos de menos. Nos quedó mucho por vivir”. Y el grupo de Manu, “Sonámbulos”, despertó recuerdos inolvidables. La danza elegante, armoniosa e imaginativa de Mónica Sánchez acompañó una actuación custodiada por una camisa, un sombrero y, por supuesto, una armónica “que nunca dejó de soñar”.