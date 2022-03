La Universidad de Oviedo ficha a 14 nuevos científicos postdoctorales procedentes del extranjero

La plantilla asturiana de científicos se renueva y se internacionaliza. Los laboratorios del Principado han incorporado este año a un total de 28 nuevos investigadores postdoctorales procedentes del extranjero. A los catorce captados por el Gobierno autonómico en la primera convocatoria de su programa de atracción y retención de talento “Margarita Salas”, se suman otros catorce fichados por la Universidad de Oviedo a través de los contratos nacionales “María Zambrano”. El estreno de estas ayudas, impulsadas desde el Ministerio para potenciar el sistema universitario español y financiadas con fondos europeos, fue todo un éxito: la institución académica asturiana recibió 47 solicitudes para 14 contratos. La mayoría de beneficiarios ya están incorporados –el último lo hará el 1 de septiembre– y proceden de centros de Estados Unidos, Chile, Colombia, México, Francia, Reino Unido y Corea del Sur.

El requisito principal de estas nuevas ayudas es acumular una trayectoria postdoctoral de al menos dos años en laboratorios españoles o extranjeros diferentes al de la defensa de la tesis doctoral. Los catorce científicos captados –tres mujeres y once hombres– tienen por delante tres años de contrato en la Universidad de Oviedo. La mayoría son asturianos y aspiran a quedarse definitivamente en “casa”. “Estas ayudas son un paso para poder desarrollar nuestras carreras en España”, celebran cinco de los beneficiarios reunidos en este reportaje. Estudian desde cómo avanzar en la lucha contra el cáncer hasta el uso de modelos 3D para mejorar los inventarios forestales.

Desde Francia

Pedro González Menéndez, avilesino de 33 años, viene del Instituto de Genética Molecular de Montpellier, en Francia, y se incorporará el próximo 1 de agosto al grupo de investigación Biología Redox, que dirige Rosa María Sainz. “Llevo más de cuatro años en Montpellier, así que esto supone mi vuelta a casa. Regresaré a la Universidad donde hice mis estudios, pero con la experiencia de estos años en el extranjero”, comenta. González, que estudia el cáncer de próstata desde que inicio su tesis doctoral, ahondará en Asturias en la relación entre este tumor y la diabetes. “También mantendré la colaboración con mi grupo de Francia para aplicar en otros campos, como la oncología o la reproducción, los estudios llevados a cabo en hematología”, apunta.

El biólogo avilesino cree que tanto Asturias como la Universidad de Oviedo “tienen capacidad para ser atractivas a nivel internacional”. “Tras la experiencia en Francia, te das cuenta que a nivel técnico y de infraestructura no hay apenas diferencias. El principal problema es la estabilización del personal y los salarios. En mi caso, sé que ahora mismo tengo más posibilidades de obtener una plaza fija en Francia que en España”, reflexiona. Aun así, Pedro González aspira a quedarse en el Principado. “Justo he escogido esta ayuda porque nace con la idea de estabilizar y renovar personal universitario. No me gustaría que tras tres años de contratos hubiera la nada”, remata.

Desde EE UU

Elena Igartuburu García, de 35 años y natural de Cádiz, procede de la Universidad de Massachusetts, donde llevaba cinco años trabajando. Estudió en la Universidad de Cádiz la carrera de Filología Inglesa así como un máster de Género, y en Oviedo hizo el doctorado. Tras ello, se mudó a Estados Unidos. Ahora está de vuelta en el grupo Intersecciones, que encabeza Isabel Carrera. “Elegí la Universidad de Oviedo porque ya la conocía y quería volver a trabajar con las mismas investigadoras que había conocido en mi doctorado: Isabel Carrera, Liamar Durán y Carla Rodríguez, entre otras. Gracias a que no perdí el contacto con ellas, sabía que estaban haciendo un trabajo fantástico”, explica.

Igartuburu estudiará en Asturias a las autoras y coreógrafas afroascendientes en el Caribe y Estados Unidos desde una perspectiva de género. “Asturias –opina– es un paraíso, así que creo que solo por eso ya tiene muchísimo que ofrecer: su gente, sus paisajes... Es un lugar acogedor y lleno de cosas que hacer y disfrutar para todos los gustos. Y, sin duda, la Universidad de Oviedo es un gran centro de enseñanza y en mi campo es especialmente puntero. Estoy orgullosa de haber sido parte y ser parte de nuevo de esta Universidad”, expresa. La filóloga gaditana sostiene que la institución asturiana “debería darse a conocer más como centro investigador y poner en valor el estudio en todos los campos: desde ciencias hasta humanidades”.

Desde EE UU

Francisco José Hermida Prado, gijonés de 35 años, trabaja desde agosto de 2018 en el Dana-Farber Cancer Institute de Boston (Estados Unidos). El pasado 1 de febrero se incorporó al laboratorio de Oncología de Cabeza y Cuello del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), con Juan Pablo Rodrigo Tapia al frente. Su investigación de centrará en la búsqueda de nuevos tratamientos frente a estas patologías. En especial, comenta, “estoy interesado en mejorar la eficacia de la inmunoterapia contra estos y otros tumores”. “La inmunoterapia –abunda– se basa en la activación del sistema inmune del paciente para que sea capaz de reconocer y eliminar el tumor. Funciona muy bien en algunos casos pero en otros el efecto es aún muy limitado por lo que tenemos mucho interés en conocer las causas de estas diferencias y, a la vez, encontrar tratamientos antitumorales que complementen y activen la respuesta inmune”.

Hermida estudió Biología en la Universidad de Oviedo, donde también realizó un máster y desarrolló su doctorado. “Me decidí a volver a Asturias por varias razones. Entre ellas, que siempre he buscado desarrollar mi carrera profesional en la Universidad de Oviedo y en mi tierra. Estas ayudas fueron sin duda un aliciente para intentarlo”, confiesa. A Hermida le “encantaría” quedarse en España una vez concluido el contrato actual. “Estas ayudas son un paso que nos puede facilitar el desarrollo de nuestra carrera aquí, aunque soy consciente de que aún es complicado encontrar estabilidad laboral a largo plazo”, reconoce.

El biólogo gijonés sostiene que las condiciones actuales “en términos de estabilidad laboral, carrera profesional y recursos están lejos de ser las ideales y de equipararse a las que nos encontramos en el extranjero”. No obstante, añade, “si desde Asturias se apostase decididamente por la investigación y por solucionar estas deficiencias muchos estarían encantados de venir a trabajar aquí y de aportar al desarrollo de nuestra región”.

Desde el Reino Unido

Carlos Cabo Gómez, ovetense de 44 años, es ingeniero en Geomática y desde 2005 ha compaginado el ejercicio de la profesión con la investigación. No obstante, desde hace una década se dedica en exclusiva a los laboratorios. Trabajó en España, Reino Unido, Finlandia y Estados Unidos, hasta que en 2018 se incorporó a la Universidad de Swansea, en Gales. El pasado mes de enero se integró en el grupo Geograph, dirigido por Celestino Ordóñez. Cuenta que decidió volver a Asturias por “una mezcla de razones profesionales y personales”: “Por un lado, por poder profundizar en mi línea de trabajo en el grupo de investigación del campus de Mieres y, por otro, porque esto significa volver a mi tierra y a mi pueblo, Salinas”.

Cabo dirige un grupo de trabajo que se encarga de elaborar nuevos algoritmos para realizar un inventario de precisión en el marco de un proyecto financiado por la Unión Europea, en el que coordina a 80 investigadores de más de 20 países. La línea de investigación que desarrollará en Mieres está relacionado con esto mismo: “Uso modelos 3D (nubes de puntos) de muy alta precisión para automatizar y mejorar los inventarios forestales, cuyos resultados se aplican tanto en producción maderera como en estimación de biomasa para estudios ambientales”. El investigador ovetense subraya que en la Universidad asturiana “hay grupos muy potentes”, por lo que cree que el Principado puede ser atractivo para investigadores de todo el mundo. Ahora bien, “el principal problema, común a casi todos los centros que conozco en España, es la precariedad e incertidumbre laboral. La sucesión de contratos de corta duración ha sido la norma en los últimos años. Ahora parece que hay esperanza con iniciativas como esta: contratos María Zambrano”.

Desde México

José Manuel Díaz Sarachaga, cántabro de 53 años, procede del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno de México, donde llevaba tres años como investigador. Este ingeniero de Caminos, Canales y Puertos cuenta que decidió regresar a España y, más en concreto, a Asturias por la colaboración existente con el grupo de investigación de Estudios Jurídicos-Sociales sobre Territorio y Desarrollo Urbano Sostenible, que dirige María Rosario Alonso. Su proyecto de investigación consistirá precisamente en el diseño y aplicación de una metodología para “fomentar el desarrollo sostenible en ciudades y territorios de España a través de la implementación de los procesos de las agendas urbanas”. “Pretendemos analizar los factores limitantes que afectan a los objetivos de primer nivel de la Agenda Urbana Española relacionados con las dimensiones social, económica, medioambiental y de gobernanza”, profundiza.

Díaz, natural de Santander, sostiene que el contrato “María Zambrano” “limita enormemente el desarrollo de un investigador”, al estar vinculado a un único proyecto. Y ya se ve haciendo las maletas de nuevo una vez transcurridos los tres años de ayuda. “Mi línea de investigación está fundamentada en el desarrollo sostenible con un enfoque holístico y esta temática apenas se aborda de manera integral en España”, sentencia.