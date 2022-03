Asturias tendrá una “cuna de los abrazos” para que las familias se despidan sin prisa de los bebés fallecidos

El Hospital Universitario Central de Asturias va a recibir la donación de una “cuna fría” que va a permitir que las familias que sufran una pérdida gestacional o perinatal dispongan de un poco más de tiempo para la despedida de sus bebés. Las llaman también cunas de los abrazos (cuddle cot), o cunas de los mimos, y son capazos para recién nacidos provistos de un sistema de frío que ayuda a que las familias puedan alargar una despedida que hasta ahora se vivía con excesiva prisa.

Pero la cuna, cuya donación parte de una familia que sufrió la muerte de su bebé -entregaron el dinero para su compra-, es más que un capazo. Es el símbolo de que las cosas en torno al duelo perinatal están cambiando en muchas partes de España y también en Asturias. El HUCA, de hecho, recibirá su cuna después de que ya haya habido otras donaciones en otros hospitales españoles. Y en este caso los donantes quieren que sea el añadido simbólico que prepara la asociación Brazos Vacíos Asturias para el día -creen que ya cercano- que se presente el protocolo de atención al duelo perinatal que se ultima en Asturias con su colaboración y la tutela del Sespa.

Brazos Vacíos Asturias es la asociación que desde hace algunos años ampara y aglutina a las familias que pasan por el duelo de perder a un hijo durante la gestación, en el momento del parto o a las pocas horas. Y es la asociación que ha arrastrado a la administración sanitaria asturiana para que incluya el duelo gestacional y a las mujeres o las parejas que pasan por un trance tan duro, en los planes de humanización de los que desde hace tanto tiempo se habla en la sanidad.

No ha sido hasta que muchas familias han contado sus experiencias de duelos apurados, silenciados, minusvalorados y muy faltos de información fundamental, cuando se ha caído el velo que de alguna manera cubría y ocultaba una dolorosa realidad por la que pasan muchos. A veces eran los propios afectados los que callaban; otras era la consecuencia de que el consuelo más habitual que se verbalizaba viene en forma de frases demoledoras del tipo “tranquilos, ya tendréis más hijos”; y otras, la falta de formación del personal sanitario, por no hablar de la carencia de espacios específicos para el duelo en unidades de recién nacidos pensadas solo para la vida.

El cambio ya se palpa: las familias han empezado a hablar de cómo de mal han vivido ese duelo y esa atención sanitara y social; se están publicando libros; en lugares como Oviedo se han creado rincones públicos para el recuerdo de los niños no nacidos o muertos recién nacidos; los profesionales reclaman formación en el duelo y las administraciones se plantean que es obligado dar un paso adelante.

“La sensación, es verdad, es que el tema se está moviendo en los últimos años. Por eso no queremos dejar que se pare”, reconoce Olaya Rubio, una de las madres de Brazos Vacíos Asturias. En su caso, su obstinación sirvió para que pudiera convertirse en donante de leche materna pese a que en los hospitales sólo se contemplaba que tras la pérdida de su hijo Rubén -murió en la UCI neonatal a las pocas horas de nacer- ella recibiera la típica pastilla para la inhibición farmacológica de la leche. Poder donar ese alimento a otros niños le ayudó en su duelo, pero solo pudo hacerlo porque sabía muy bien lo que quería. Olaya Rubio ha escrito un libro sobre cómo la donación de leche puede ser también una ayuda en el duelo y, como la cuna fría, algunos ejemplares llegarán como al HUCA cuando se presente el protocolo.

“Necesitamos que haya duelos más sanos, que se de a las familias oportunidades de despedida acordes a sus necesidades, sin forzar a nadie a nada, pero sin ignorar que solo desde procesos mejor afrontados se puede sobrellevar ese momento tan duro”, expone Olaya Rubio. El protocolo incluye un trabajo multidisciplinar, donde psicólogos, matronas, enfermería, auxiliares, especialista de salud mental… nadie queda al margen y todos juegan algún papel.

“Sabemos que hay un clima de cambio. A la Asociación llegan aún casos muy sangrantes pero en otros muchos notamos que ya se dan más explicaciones y más apoyo del que se daba antes en las unidades neonatales. Un ejemplo: ha habido más donantes de leche, como yo, después de una muerte perinatal. Siete donantes más. Eso antes no te lo explicaba nadie”, dice. Antes, recuerda, lo normal era oir frases lacerantes: “No te preocupes, mujer, tendrás más hijos”.

Dice Olaya que en su opinión, un éxito del protocolo será incluir la atención a las madres que pierden a los bebés en el primer trimestre de gestación. “Era el trimestre más olvidado de todos. Esas pérdidas se viven muy solos y muy solas”, sostiene. Aún falta por concretar hasta dónde va a llegar el protocolo, y saben que unas cosas serán de fácil aplicación y otras, que requieran mucha inversión, lo tendrán difícil. Pero son pasos.

Ksenia Rastaturova también sufrió la pérdida de una hija cuando estaba en la fase final de la gestación y ahora disfruta contando que un estudiante de enfermería se ha puesto en contacto con la asociación porque quiere conocer las experiencias de las familias en duelo como parte de su formación. “El proceso de humanizar esta atención parece que ya está en boca de todos y eso es muy necesario”. Pero recalca que si Asturias va a tener una “cuna fría” será de nuevo porque “personas que han pasado por una pérdida, de forma altruista y voluntaria, quiere ayudar a los demás. Necesitamos que esas cosas no dependan de la voluntariedad, sino que sea la Administración la que ve las necesidades y las atiende como se debe hacer”.

Dice Ksenia que la relación con la muerte en la sociedad “solo existe para los demás” y si en todos los contextos es difícil de manejar, cuando “lo que se espera es una vida y no una muerte, entonces el choque es enorme, brutal”. Y da igual que tú, como madre, te sientas devastada porque “para los demás, que no conocieron ni sintieron a ese ser vivo, no es algo presente. Así que muchas veces te ofrecen consuelos que son bofetadas, como eso de ‘mujer, deja de llorar que no es para tanto’”.

Ksenia Rastaturova afirma, queriendo explicar lo que parece inexplicable, que con su hija fallecida ella se tuvo que despedir “de todo un futuro que imaginaba”. La experiencia, recuerda, es abrumadora y tiene mil aristas que hay que limar. “Desde cómo te dicen la noticia; dónde te la dan, cómo te dejan afrontar la pérdida… Es fundamental todo, desde el minuto cero. Y dependiendo de cómo te permitan abordarlo, cómo te ayuden y respeten lo que tú quieras hacer ante esa muerte, puede que tu trastorno sea menor o mayor”.