Alentar vocaciones contra los estereotipos en la tecnología

En una sociedad cada vez más digital y automatizada “no tiene sentido” que la tecnología siga ausente en las aulas escolares. Las profesionales y alumnas que ayer participaron en las III Jornadas Técnicas AER-UVigo abogaron por dar a conocer los estudios y las profesiones tecnológicas desde Primaria para romper los estereotipos de género e impulsar las vocaciones, tanto de niñas como de niños, ante la elevada demanda de estos perfiles.

“Las diferencias empiezan entre los 3 y los 4 años. A esa edad ya identifican profesiones masculinas y femeninas y límites de género”, destacó Rocío Lara, responsable del área educativa de la empresa RO-BOTICA, quien defendió el impulso de las vocaciones tecnológicas de niñas y niños desde Primaria. “Tienen que ver que es algo apasionante. Hay un 30% de puestos que no se llenan”, advirtió.

“No tiene sentido que los profesores de Primaria no tengan formación tecnológica. Hay que empezar cuanto antes a hacer esa labor de abrir opciones en la mente de los niños y las niñas para impulsar vocaciones y acabar con los estereotipos. Cuando busco personal tengo pocas posibilidades de contratar mujeres porque su presencia es muy escasa“, lamentó Carolina López, directora del departamento técnico y de I+D de Infaimon.

“Faltan referentes y casi te hacen sentir que las mujeres no valemos para la tecnología. Yo no tuve contacto con la robótica hasta 2º de Bachillerato, gracias a la asignatura de Electrónica, y me encantó ”, relató Ainoa Castro, alumna de 4º del grado en Electrónica Industrial y Automática de la UVigo tras cursar un ciclo superior de FP en el IES Politécnico.

"Es complicadísimo contratar a mujeres"

“El 78% de nuestra plantilla son hombres. Es complicadísimo contratar a mujeres porque no solicitan los puestos y es una pena porque están preparadísimas. No deberían llamar la atención por ser mujeres, sino por ser expertas y buenas profesionales”, subrayó María Benítez, directora de Marketing de Robotnik, que también felicitó a Ainoa y a la otra estudiante que participó en el coloquio, la alumna catalana del grado superior de FP en Automatización y Robótica Industrial Noemí Rabasco, por haber elegido este sector. “Tenéis que hacer lo que os gusta y el mercado tiene hueco para vosotras”, aseguró.

“Participo en iniciativas STEM en colegios y a los 12-13 años ya ves los sesgos de género. Somos pocas mujeres, pero las hay. Y debemos salir y contarlo. Tenemos un problema grande de falta de profesionales y las chicas no deberían echarse para atrás por pensar que son ámbitos masculinos, sino elegir libremente. Os animo a ser modelos a seguir”, dijo a las intervinientes la moderadora de la charla, Antía Fernández, codirectora del área de Sistemas Inteligentes Gradiant.

La mesa redonda también abordó el futuro de un sector que requerirá profesiones “todavía no inventadas” y también cambios sociales. La CEO y cofundadora de Bitmetrics, Mar Masulli, destacó que la robotización ayudará a las empresas a ser más eficientes automatizando las actividades repetitivas y que no aportan valor añadido. Abogó por tecnologías fáciles de implementar y que pongan “a la persona en el centro” y aseguró que esta industria ayudará a España a “diferenciarse” de otras economías y reducir su dependencia.

"Los países más robotizados tienen menos desempleo"

“La industria y lo digital ya no son dos mundos diferentes. E iremos viendo cómo los robots y la automatización salen de las fábricas y llegan a la restauración, a nuestras casas o al cuidado de personas mayores. Se irán eliminado barreras y como sociedad debemos prepararnos para un mundo cada vez más automatizado y para el que serán necesarias nuevas normas”, apuntó Pepa Sedó, responsable de políticas de I+D y programas públicos del centro tecnológico de Cataluña Eurecat.

“Los países más robotizados tienen menos desempleo. Las pymes ya se pueden permitir estas tecnologías que buscan mejorar resultados y trabajadores más felices”, añadió María Benítez, de Robotik.

La charla, que se desarrolló de forma virtual, fue abierta por la vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, y el presidente y el gerente de la Asociación Española de Robotica y Automatización (AER), Salvador Giró y Alex Salvador.

Homenaje a la primera graduada de Peritos

La UVigo celebró ayer en el edificio Redeiras de O Berbés el acto institucional de celebración del 8M, durante el que se rindió homenaje a Ángela González, la primera graduada de la Escuela de Peritos Industriales en 1965, así como a todas las pioneras universitarias.

El rector Manuel Reigosa entregó a su hija, Ángela Rey, el décimo Premio UViguala al compromiso con la igualdad de género. Y destacó en su intervención que “la conquista más importante por parte de la humanidad es la conquista de la igualdad”.

En nombre de su madre, que no pudo asistir al acto por problemas de salud, Ángela Rey agradeció el premio para una mujer “muy decidida a defender su dignidad y la de todas”, además de extender el homenaje “a todas las que perseveran en sus ideas y sueños”.

Durante el acto también intervinieron la vicerrectora Mónica Valderrama y y la directora de la Unidad de Igualdad, Águeda Gómez, quien posteriormente presentó junto al rector Reigosa los dispensadores de tampones y compresas que, a partir del mes que viene, estarán operativos en los 23 centros de los tres campus. Diseñados por la empresa Dismac, funcionan mediante la lectura de los códigos de barras de la tarjeta universitaria.