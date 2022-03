“La Lomloe no pondrá las aulas patas arriba pero implicará gran esfuerzo”, advierten los expertos

La reforma educativa Lomloe “no pondrá las aulas patas arriba”, pero sí que obligará a hacer “un esfuerzo muy grande” tanto en colegios como en facultades. Así lo aseguró ayer en la Universidad de Oviedo Florencio Luengo, coordinador del proyecto de innovación Atlántida, que ha asesorado al Ministerio de Pilar Alegría en la elaboración de esta y otras normas. La ley que entrará en vigor el próximo curso refleja, según el experto, “la vanguardia” y dará alas a los centros que ya la aplican. No obstante, reconoció, “la mayoría” de las aulas todavía “no ha dado un salto” hacia el aprendizaje competencial, por lo que el reto es mayúsculo. “Hay que ayudar al profesorado en este cambio, sino nos quedaremos nuevamente en un intento. Y a ver el decreto que saca Asturias desarrollando la ley. Eso será fundamental”, expresó.

Luengo acudió a la Facultad de Formación del Profesorado y Educación para presentar un libro sobre la Lomloe que pretende funcionar a modo de “guía” para los docentes. En ella se recogen las experiencias de ensayo de la reforma en 35 centros de España el pasado curso. Algunos están en Asturias, como es el caso del colegio público de Lugo de Llanera. “Somos alumnos adelantados”, afirmó el director de este centro, Jesús Riesco, que participó en el acto junto al investigador y ex director del Centro de Formación del Profesorado Gijón- Oriente Jorge Antuña. “De alguna manera nos hemos anticipado a lo que iba a venir y el balance es muy bueno. El profesorado va viendo los beneficios y las familias también. Los pequeños pasos no asustan a nadie y eso es lo que estamos haciendo”, indicó Riesco. En este sentido, completó Antuña, la ley “refrendará lo que en muchas aulas ya se venía haciendo”. No obstante, advirtió Florencio Luengo, son todavía más las que se han quedado atrás.

El coordinador de Atlántida defendió que la Lomloe es mucho más que una nueva ley, es la adhesión de España a “cinco principios de éxito de la educación internacional”. Unos principios que “vienen para quedarse” independientemente del partido político que esté en el poder, ya que proceden de la ONU, de los mejores institutos norteamericanos, de los modelos exitosos de Francia y Portugal... Florencio Luengo explicó ante el público las cinco claves del éxito. La primera, describir el “perfil de salida”. Es decir, “el mínimo exigible a un alumno para promocionar de curso”. El Ministerio ha fijado en la reforma el perfil de 6º de Primaria y de 4º de la ESO, pero los expertos recomiendan a los centros poner unos mínimos en todos los cursos. “A partir de ahora, se van a seguir unos descriptores y el profesor tendrá que ir viendo si los estudiantes los superan. Los contenidos ya no dependerán, como en la actualidad, de que tengan un docente más blando o más duro”, reflexionó Luengo.

El segundo principio de éxito es integrar ese perfil de salida en una “situación para el aprendizaje”. Dicho con otras palabras, “no enseñar contenidos aislados, sino enlatados en proyectos vivos y que motiven a quienes están sentados en las aulas”. El tercero es integrar en las clases los objetivos de desarrollo sostenible, que van desde cuidar el medio ambiente hasta ser más tolerantes. El cuarto es la metodología DUA, el diseño universal para el aprendizaje. Se trata de un modelo que tiene en cuenta la diversidad del alumnado y cuyo objetivo es lograr una inclusión plena; no tener a los alumnos con necesidades apartados en clase. Y el quinto y último principio, quizá el más importante, es el famoso aprendizaje competencial en detrimento del modelo clásico, más memorístico y de contenidos.

Al acto de ayer asistió el decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Celestino Rodríguez, quien reconoció que la Lomloe también producirá cambios el curso que viene en la formación de los futuros docentes. “Y más adelante posiblemente tendremos que modificar los planes de estudio de los grados”, reconoció.