Luengo, desfile en su atelier

La moda nacional tiene estos días sus ojos puestos en Madrid. En la Mercedes-Benz Fashion Week y en todas las citas paralelas agrupadas bajo el paraguas de “Madrid es moda” que, distribuidas por la capital, hacen que el sector no tenga escapatoria. Y hay hueco para el talento asturiano, en concreto para el de tres exponentes consolidados de la moda nacional: Marcos Luengo, María Lafuente y Miguel Molinero.

Luengo tuvo el lunes su encuentro con el público, en un desfile que llevó a su propio taller de Madrid. Allí mostró una colección muy femenina con prendas pensadas para el día y la noche, donde los patrones de aire japonés y tejidos sostenibles como el lino o el cáñamo fueron protagonistas. Convertido en anfitrión de su atelier en Madrid, Luengo reconocía que “quería hacerlo en mi casa y a mi manera. Por nuestra comodidad y también por la de nuestros clientes que cada vez anhelan más que las cosas sean más accesibles”. Presentó una colección “multiestacional” desarrollada a partir de la colección del pasado año, en la incluye nuevas formas y colores. “He querido crear sobre el trabajo anterior basado en la pintura de Rubén Martín de Lucas”, que remite a la filosofía de Masanobu Fukuoka, autor y precursor de la agricultura natural.

Prendas con intensos colores con las que reivindica una ralentización en la producción de ropa. “Trabajamos moda de autor, moda lenta y ciudad, todo hecho en España”, aseguró el diseñador que ve cómo “ya hay muchos consumidores que buscan prendas de calidad y que aguanten en el armario”. En su apoyo a la sostenibilidad y la atemporalidad, a Luengo le encanta “la gente con pensamiento crítico, que sabe lo que quiere y lo que necesita, que hace las cosas con su forma de sentir y su cultura”, en un discurso alejado del concepto actual de influencers, a los que ve como “aceleradores del consumo, precisamente lo que va en contra del consumo sensato”. También cargó contra el concepto de “ostentación”, algo que “me espanta”.

A María Lafuente la Mercedes Benz Fashion Week le espera el domingo, aunque su desfile no tendrá lugar en el Ifema, sino en la sede del Comité Olímpico Español. Su colección de otoño-invierno lleva el nombre de “Sukha”, que en sánscrito se refiere a la verdadera felicidad, la que sale tras el coraje y fluye con energía positiva. Por eso mostrará “color, materiales sostenibles, el empoderamiento del trabajo artesano… Creo que es lo que tenemos que mostrar ahora”. Además está dedicada a su padre, Alfredo Lafuente, lo que lo hace aún más especial.

El lunes otro atelier asturiano se abrirá al público. En este caso el de Miguel Marinero -ya con el liderazgo en manos de Nicolás e Inés Marinero-. “Me gusta que se abra todo Madrid a la moda, y que se pueda ver un desfile en un museo, en una estación o en los talleres de los creadores. Es así como se genera que la gente de la calle viva más la moda”, indicó Miguel Marinero sobre la decisión de llevar su desfile a su atelier de la calle Zurbano. Allí se verá, dice Marinero, una colección “inspirada en la mujer contemporánea, con mucho trabajo enfocado a los invitados de ceremonias, trabajos con texturas, abrigos de lana de cordero merino…”.

Y entre todo eso, en la capital se podrá ver a muchas asturianas del sector creativo que buscarán inspiración y reencontrarse con amigos y compañeros. Como Elisa Álvarez, diseñadora de Cyrana, que asegura que no tiene nada que ver la moda vista en papel o en pantalla “a ver en vivo y en directo los desfiles; es un espectáculo. Si vas con la mente abierta puedes tomar muchas ideas, te empapas de las últimas tendencias, y no solo por lo que ves en la pasarela”. Además, con el tiempo taciturno que imprimió la pandemia, “estamos todos deseosos de reencontrarnos entre personas afines y disfrutar juntos”.

Lo mismo dice Teresa Laso, de la asociación de Diseño y Moda de Asturias. “Tras la fase obligada de estar en casa, ahora nos debemos muchos eventos, bodas, bautizos, y yo espero que la cita con la moda en Madrid nos meta la energía por los ojos, con una moda alegre, colorida y divertida. Toca un tiempo de despegue y en la moda va a notarse”.

La inagotable cantera asturiana de modelos

_T. P.

La cantera asturiana de modelos no da puntada sin hilo. Y la pasarela de la Madrid Fashion Week lo demuestra. Una veintena de nombres propios nacidos o formados en el Principado desfilarán estos días con mayoría femenina de 19 a 1.

Para muestra, dos botones. La muy solicitada Irene Fonseca, por ejemplo: “Es un privilegio poder llevar y presentar ante el mundo la nueva colección de Odette”, explica a este diario, “ella siempre se supera en la pasarela y esta vez estoy segura de que no va a dejar indiferente a nadie, sus diseños siempre rompen las reglas y lo establecido, tiene una visión increíble del mundo de la moda y cada prenda tiene una esencia única. Solo puedo sentirme afortunada de participar en esto tan bello gracias a Odette y a la agencia Rassims”. También camina el sábado para Paloma Suárez, “han tenido a bien ella y Jesús Reyes, que llevó el casting, darme la oportunidad y aunque aún no he visto la colección, el viernes tengo el ‘fitting’ y estoy ansiosa, es una grandísima diseñadora y artista”.

Y más: “El domingo 13 desfilo para María Lafuente y siempre es un lujo ir con ella”. Fonseca vive en el parque natural de Redes: “Siempre he amado tanto el arte como la moda, cuando era pequeña mi padre me bajaba a Arco y a la pasarela Cibeles todos los años y ahora desfilar para esas grandes diseñadoras es un sueño hecho realidad”.

Blanca Picato afirma que “nos sentimos muy afortunadas, tanto yo como el resto de modelos que somos del Principado, de poder llevar la esencia asturiana a un gran evento de moda. Desfilar para marcas como Tetebyodette, Paloma Suárez y María Lafuente me hace especial ilusión, sobre todo cuando se trata de personas tan reconocidas dentro del mundo de la moda”.