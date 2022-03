La Fiscalía del Principado de Asturias archivó el pasado diciembre las diligencias de investigación incoadas por las operaciones de venta de dos cuadros de la Fundación Selgas-Fagalde: el “Aníbal vencedor”, de Goya, y “Asunción de la Virgen”, del Greco. El asunto llegó a manos de la Justicia a través de dos denuncias presentadas por Podemos y Foro y ahora volverá al cauce judicial por iniciativa de la recién constituida Plataforma para la Defensa del Legado Selgas, un colectivo integrado por vecinos de Cudillero y que está dispuesto a luchar para defender la Quinta Selgas y todo su patrimonio como uno de los bienes más preciados del concejo.

La plataforma realizó ayer su presentación pública en Cudillero y anunció su intención de interponer una demanda ante el juez con el objetivo, no solo de lograr el regreso a Asturias del cuadro de Goya, hoy expuesto en el Museo del Prado, sino también para “cerrar la puerta a otras posibles ventas”. Así lo expuso Pepe Suárez Marqués, que ejerce de portavoz de este colectivo que nace con vocación de “guardar y preservar el patrimonio de los Selgas”.

La Fiscalía decidió archivar la denuncia al considerar que los hechos denunciados no tenían fundamento para ejercitar acción penal alguna. Aunque el citado decreto no es recurrible, sí es posible reiterar la denuncia frente al juez de instrucción competente, lo que hará la plataforma. El objetivo es hacerlo antes del verano, una vez hayan recaudado los fondos necesarios para costear su defensa. “El fiscal archivó las denuncias propiciadas por varios partidos políticos, lo que deja la puerta abierta a posibles ventas. La plataforma alza la voz para proteger el legado de Cudillero. Esto no va a parar. Cudillero quiere que retorne el Goya y cerrar la puerta a que siga saliendo patrimonio”, subraya Suárez.

El colectivo muestra su preocupación por la “deriva” de la Fundación y creen que el patrimonio de Fortunato Selgas está “desprotegido”. “Si se valida la venta del Goya y el cambio de estatutos y el señor Varona –en referencia al presidente de la Fundación, Gregorio Peña Varona– tiene manos libres, pues puede acabar poniendo un hotel en la Quinta de Selgas o vender los tapices”, señaló el portavoz de la plataforma, dirigida por una junta de seis personas.

Además de esta iniciativa judicial, la Plataforma para la Defensa del Legado Selgas tiene en marcha una recogida de firmas de apoyo. “Llevamos varios cientos y continúa en marcha, lo que indica el interés y la preocupación de la gente por defender un legado que entendemos tiene que ser preservado”, añade Suárez, quien calificó la Quinta Selgas y sus bienes como “la joya de la corona de Cudillero”.

Bien dotacional

La Plataforma para la Defensa del Legado Selgas hizo además público un comunicado en el que arremete contra la “deplorable” actuación de los representantes públicos en la operación de venta del “Aníbal vencedor”. Critican tanto la postura de la Universidad, “de pasotismo total y absoluto respecto a los bienes asturianos”, como del Arzobispado, el Principado de Asturias y el propio Ayuntamiento, que “no ejerció la oposición que correspondía”. Son especialmente críticos con la consejera de Cultura, Berta Piñán, que delegó su voto en la reunión del patronato en al que se decidió la venta del valioso cuadro a la Fundación Amigos del Prado. “Ni siendo benévolos podemos disculpar o justificar su nefasta actuación”, exponen los vecinos.

Te puede interesar: Sociedad Piñán admite que la Fundación Selgas oculta actas que avalan que el Goya no se podía vender

El colectivo ciudadano defiende que el “Aníbal vencedor” de Goya “era y es un bien perteneciente a la colección Selgas como bien dotacional, al igual que el mobiliario, los jarrones o los tapices de la quinta de El Pito” y, por tanto, era obligado solicitar al Protectorado del Ministerio de Cultura, al que acusan de “desatender su responsabilidad”, la preceptiva autorización de venta o comunicación de venta. Es por ello que consideran que el patronato de la Fundación ha tenido “una actuación desleal”. También lamentan que el Congreso haya hecho un “flaco favor a los asturianos” rechazando la intervención de la entidad.