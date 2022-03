El jurado del Memorial Internacional "María Luisa" de Fotografía y Vídeo de Montaña, Aventura y Naturaleza, recién fallado en Asturias, descubrió con ilusión que el documental ganador de esta edición lo firmaba Simon Messner, hijo de uno de los nombres propios del alpinismo mundial, Reinhold Messner, premio “Princesa de Asturias” de los Deportes.

El hijo de quien fue el primer hombre que conquistó los 14 ochomiles del planeta –ambos comparten empresa documental– presentó a concurso el vídeo “Alpinismo tradicional. La experiencia no se hereda”, y precisamente incide en esos dos mensajes: en la grandeza del alpinismo en su versión original y que ser hijo de un mito no le condujo desde niño por el mismo camino, sino que tuvo que descubrir por su cuenta esa pasión. También ahonda en la experiencia que durante décadas marcó a su padre: la subida en 1970 con su hermano Günther al Nanga Parbat, la “montaña asesina”, en cuyo descenso murió Günther.

Nacido en el Tirol del Sur, con los Dolomitas como referencia, Simon Messner, de 31 años, estudia Biología Molecular, trabaja como cineasta, es alpinista y añade que “en pocas semanas me convertiré en agricultor de montaña”. Se muestra cercano, expresivo y prefiere no responder a la pregunta directa de cómo ha sido ser el hijo de Reinhold Messner.

–¿Cómo se enteró de la existencias del Memorial "María Luisa"?

–Escuché sobre el premio durante mi trabajo como cineasta y tuve claro que si algún día hacía mi primera película, me encantaría participar... Así fue. Cuando supe que era el ganador me sorprendí mucho. Quería contar esta historia, la historia de nuestra familia, pero también mi desarrollo personal como alpinista tradicional. Pero, sinceramente, no esperaba ser honrado... ¡así que estoy feliz!

–Su padre es un mito de la montaña. ¿Cómo ha sido ser su hijo; le tenía que gustar necesariamente la montaña?

–Solo porque soy el hijo de mi padre eso no significa automáticamente que tuviera que convertirme en alpinista. Todas las pasiones requieren ser descubiertas por uno mismo y esto es especialmente cierto en el montañismo.

–¿Cuándo se hizo el documental, dónde se grabó y qué quería contar en él?

–En 2019 fuimos a Pakistán como una pequeña expedición: mi padre Reinhold, mi novia Anna, Robert Neumeyer y Günther Göberl como nuestro equipo de cámara, y yo. Nuestro plan era rodear la montaña Nanga Parbat, la novena montaña más alta de nuestro planeta y la que cambió radicalmente la vida de mi padre en el año 1970. Por entonces mi tío Günther y mi padre fueron los primeros en escalar la cara Rupal, en Nanga Parbat, la elevación de nieve y roca más alta de nuestro planeta. Pero en el descenso, mi tío Günther, que tenía 23 años -mi padre tenía 25- perdió la vida en una avalancha. Una verdadera tragedia que ocurrió mucho antes de que yo naciera... En este documental quería narrar la historia, visitar los lugares 50 años después y también mostrar la vida sencilla de las personas que viven en Pakistán. Es una cultura que los europeos apenas podemos imaginar. Como alpinista tengo el mayor respeto por la gente local y su cultura. Después de un mes en Pakistán, el equipo de cámara, mi padre y mi novia volvieron a casa. Pero yo decidí quedarme en Pakistán un mes más para hacer la primera ascensión a una montaña fantástica en la cordillera del Karakórum. Fue una gran aventura para mí y tenía el deseo de contar esta historia en forma de película. Lo que quiero describir es que el alpinismo tradicional no se trata solo de la acción en la montaña, sino que incluye la historia, la narrativa y la cultura local y las personas que viven en este lugar. Requiere cierta actitud.

–¿Qué es lo que tanto le fascina del montañismo tradicional?

–Yo me veo como un alpinista tradicional. Este no es un invento nuevo sino una tradición muy larga en los Alpes y en todo el mundo con una historia de 250 años, no debemos olvidarlo. No quiero criticar lo que pasa en las llamadas “montañas de prestigio” estos días, pero simplemente no lo entiendo. Para mí el sentido del alpinismo radica en el “hacerlo uno mismo”: es agotador, tienes que tomar grandes decisiones, a veces tienes miedo, simplemente intentas sobrevivir. Pero si usas cuerdas fijas, la ayuda de helicópteros y porteadores, yo me pregunto: ¿dónde está el desafío? ¿Por qué debemos hacer eso?

–Su documental trata de la trágica expedición de 1970 de los Messner al Nanga Parbat. ¿Qué quedaba por explicar?

–No quedó nada por explicar sobre la expedición de 1970 a la cara de Rupal; la historia es bien conocida en el mundo del alpinismo. Pero en 2019 no solo queríamos visitar la montaña en sí y recordar los acontecimientos de entonces, sino que queríamos escalar una montaña virgen que se encuentra al suroeste de Nanga Parbat. Era un deseo de mi padre porque cuando él y su hermano vieron esa montaña en 1970 desde la cara del Rupal se dijeron: “un día volveremos y escalaremos esta montaña también”. Pero Günther murió días después en el descenso y su plan para escalar el Pico Geshot ya no se podía realizar... hasta 2019. 50 años después fuimos allí para intentarlo.

–¿Desde cuándo escala? ¿Le influyó su padre?

–Tengo que decir que mis dos hermanas y yo estábamos fascinados por tantas historias tremendas sobre el montañismo: la de Hermann Buhl en Nanga Parbat 1953, las tragedias de la cara norte del Eiger, las trayectorias de Chris Bonington, Steve House y muchas más. Pero nunca pensamos en ir solos a las montañas: ¿por qué deberíamos hacer eso? ¿Morir allí? Además yo de pequeño tenía vértigo y tuve que trabajar duro para deshacerme de él. Hasta que un día, con 17 años, que es una edad bastante tardía, decidí intentar escalar por mi cuenta, con unos amigos, e inmediatamente descubrí que tenía miedo, a la que vez sentía que tenía que hacerlo para saber más sobre mis miedos y sobre mí mismo. Así empezó mi escalada.

–¿Solo hace documentales relacionados con la montaña?

–Hasta ahora, sí porque no soy un cineasta profesional, sino un alpinista. Esta es la temática con la que estoy más o menos familiarizado. Pero tengo en mente un proyecto sobre el “Valle de Vinschgau” (Val Venosta) en Tirol del Sur, el sitio donde mi novia y yo nos convertimos en granjeros. Me gusta mucho este lugar y creo que podría narrar algunas buenas historias sobre él.

–Hace unos años su padre estuvo en Asturias para recoger el premio “Princesa de Asturias” de los Deportes. ¿Vino con él? ¿Pudo conocer la región?

–Hasta ahora no había tenido la oportunidad de visitar Asturias pero me encantaría ir a los Picos de Europa, uno de mis lugares favoritos. Realmente me gustaría visitar los Picos ¡y por supuesto escalar!

–Se acaba de publicar el último informe sobre el cambio climático, con indicaciones muy alarmantes. ¿Qué siente sobre lo que está pasando?

–Lo que ocurre es muy triste pero, sinceramente, todos somos parte de este problema. No soy un gran admirador de que los gobiernos impongan demasiadas reglas y regulaciones, pero con respecto a la crisis climática parece que es la única forma de manejarla. Tenemos que cuestionar nuestra forma de vida y nuestro consumismo. Sé que son solo palabras y la realidad es mucho más complicada pero tenemos que empezar ahora y no mañana.

–¿Algún nuevo proyecto cinematográfico en marcha?

–Hay una película que tenemos que terminar sobre el monte Manaslu. Después de este último proyecto cinematográfico con mi padre dejaremos de hacer películas juntos: él quiere dedicar su tiempo a una gran gira mundial planificada y yo me estoy convirtiendo en granjero. Espero que quede algo de tiempo para el montañismo.

–Descubra el lugar del mundo que más le ha gustado para filmar o fotografiar naturaleza.

–Es una pregunta muy difícil porque hay tantos lugares hermosos y fantásticos en nuestro planeta. Pero quiero aprovechar para recordar que si no tenemos cuidado con nuestro Planeta, las generaciones que vendrán después de nosotros ya no tendrán la posibilidad de ver y explorar el medio natural como nosotros pudimos hacerlo… Y eso sería muy triste.Ya es hora de que repensemos nuestro comportamiento individual porque esto puede marcar la gran diferencia.

–¿Vendrá a recoger el premio del Memorial "María Luisa"?

–Me encantaría pero tengo que cuidar 40 ovejas, burros, gallinas... difícilmente puedo dejar sola a mi novia en la granja durante varios días.